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Транспорт
Маша Цепелева

Тайваньская Foxconn показала прототипы своих первых электромобилей и автобуса Статьи редакции

Электрический автобус от крупнейшего сборщика iPhone появится на рынке в 2022-м, а электромобили — в 2023 году.

7 7 комментариев
953 просмотров

Внедорожник, седан и автобус произведены Foxtron, совместным предприятием Foxconn и тайваньским автопроизводителем Yulon Motor, сообщает Bloomberg. Компания планирует производить их для сторонних компаний.

Внедорожник Foxconn Reuters

Седан будет продаваться неуказанным партнёром за пределами Тайваня, а внедорожник — под одним из брендов Yulon в Тайване с 2023 года.

Седан Foxconn Reuters

Автобус Foxtron начнет курсировать в нескольких городах на юге Тайваня в 2022 году. Других деталей об электромобилях и возможных цен пока нет.

Автобус Foxconn Bloomberg

Через пять лет компания планирует увеличить свою оценку до $35 млрд, рассказал во время презентации вице-председатель Foxtron Цо Чи-сен. Также компания планирует поставлять комплектующие для 10% электромобилей в мире к 2025–2027 годам.

  • В октябре 2021 года Foxconn купила завод по производству электромобилей у американского стартапа Lordstown Motors за $280 млн. В августе — завод по производству микросхем на Тайване, сообщает Reuters.
  • В феврале 2021 года Foxconn договорилась о совместном производстве электромобиля с компанией Fisker в четвёртом квартале 2023 года.

#новость #foxconn #apple

7 7 комментариев
5
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Игорь Рачук

После производства айфонов остаётся много всяких обрезок и мусора. Чтобы не выбрасывать, решили автобус из этого слепить.

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Павел Бойченко

Нас ждёт интересная гонка в автомобильной промышленности. Запасаемся попкорном)))

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0
Dr. Horrible

меня куда более интересует гонка инфраструктуры зарядных станций.

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1
Павел Бойченко

Пока ещё слишком мало электромобилей, поэтому у нас особо не инвестируют в западные станции.
С приходом на наш рынок мировых игроков ситуация начнёт меняться.

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0
Маркетологов к стенке

Пока самый красивый электромобиль у Порше и у Rolls-Royce, все остальное - бездушные коробки, так что, выбирать особо не из чего.
По поводу Электробусов, то для нас, это уже такая обыденность, что неинтересно. ред.

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0
Alekssandr Bussell

У меня был вкладыш турбо с такой машинкой.

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0
Указанный Петя

Выглядят очень круто!
Будем надеяться, что и начинка не подкачает.
Foxconn умеют делать качественно по части сборки и надёжности, если надо. Сборку эпплов кому попало не доверят.

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