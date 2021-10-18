Тайваньская Foxconn показала прототипы своих первых электромобилей и автобуса Статьи редакции
Электрический автобус от крупнейшего сборщика iPhone появится на рынке в 2022-м, а электромобили — в 2023 году.
Внедорожник, седан и автобус произведены Foxtron, совместным предприятием Foxconn и тайваньским автопроизводителем Yulon Motor, сообщает Bloomberg. Компания планирует производить их для сторонних компаний.
Седан будет продаваться неуказанным партнёром за пределами Тайваня, а внедорожник — под одним из брендов Yulon в Тайване с 2023 года.
Автобус Foxtron начнет курсировать в нескольких городах на юге Тайваня в 2022 году. Других деталей об электромобилях и возможных цен пока нет.
Через пять лет компания планирует увеличить свою оценку до $35 млрд, рассказал во время презентации вице-председатель Foxtron Цо Чи-сен. Также компания планирует поставлять комплектующие для 10% электромобилей в мире к 2025–2027 годам.
- В октябре 2021 года Foxconn купила завод по производству электромобилей у американского стартапа Lordstown Motors за $280 млн. В августе — завод по производству микросхем на Тайване, сообщает Reuters.
- В феврале 2021 года Foxconn договорилась о совместном производстве электромобиля с компанией Fisker в четвёртом квартале 2023 года.
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