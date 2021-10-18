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Транспорт
Маша Цепелева

Выручка 50 крупнейших автодилеров в России за полугодие выросла до 1,2 трлн рублей Статьи редакции

Это связано с ростом цен на машины и увеличением продаж автомобилей с пробегом.

25 25 комментариев
1372 просмотров

Лидером среди автодилеров в первом полугодии стал «Рольф», его выручка выросла на 81% год к году, до 173,7 млрд рублей, сообщает Forbes со ссылкой на рейтинг журнала «АвтоБизнесРевю».

За полгода компания продала в Москве и Петербурге на 29% больше новых автомобилей — 40,1 тысячи, и на 73% больше автомобилей с пробегом — 42,9 тысячи.

10 крупнейших автодилеров по объёму продаж новых машин Forbes

«Рольф» — лидер рейтинга больше семи лет. Эксперты объясняют это величиной дилерской сети, сбалансированным портфелем брендов, большой долей корпоративных продаж и ростом выкупа автомобилей с пробегом.

В топ-25 больше всего выросла выручка у двух дилеров. Наибольший рост по выручке показал «Автодом» — в первом полугодии она увеличилась на 143%, до 49,8 млрд рублей. Выручка «Панавто» выросла на 104%, до 15,2 млн рублей за счёт продаж Mercedes, оценил главред «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов.

10 крупнейших автодилеров по выручке Forbes

На 50 крупнейших автодилеров приходится половина продаж всех новых машин в стране. Их выручка выросла на 156%. С одной стороны это связано с эффектом низкой базы 2020 года — в конце марта все автосалоны были закрыты около двух месяцев. С другой — в 2021 году выросли цены на машины и продажи автомобилей с пробегом и «допов». В первом полугодии было продано 870 749 автомобилей.

Во втором полугодии машин в продаже стало меньше. В июле продажи новых автомобилей у дилеров снизились на 6,5%, в августе — на 17%, а в сентябре — на 22,6%, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ.

В первом полугодии средневзвешенная цена легкового автомобиля в России выросла на 12,5% до 1,88 млн рублей. Средневзвешенная цена иномарки — 2,246 млн рублей, отечественного автомобиля — 782 тысяч рублей.

Дилеры могли бы продать и больше — у населения есть свободные деньги из-за отмены отпусков, считает Еськов. Но из-за дефицита чипов со второго квартала 2021 года срок поставок увеличился. По данным компании BCG, в первом квартале 2021 года производство автомобилей упало на 1,4 млн единиц, сильнее всего в Европе, Китае и Северной Америке.

#новость #автодилеры

25 25 комментариев
2
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25 комментариев
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Jay Green

Первый в очередь в ад. лить в уши о дефиците (которого нет и не было) и накидывать допов стоимостью в пол машины.

Главные мошенники это не пирамидчики и не какие нибудь инфо цыгане, это риэлторы и продавашки автомобилей. ред.

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21
Roman Off

Удивляюсь тому, как люди жалуются, что официалы накручивают допы за бешеные бабки, заставляют ждать месяцами тачку, но все равно продолжают делать им такую статистику продаж

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13
Сергей Исаков

Нет выбора ждать или допы. Выбор — допы или ничего.

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1
Ли Си Цын

Б\у рынок принципиально не рассматриваете?

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0
Американский шмель

Вторичный рынок сейчас еще более упорот

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0
Сергей Исаков

Если вопрос ко мне, то я только бу рынок рассматриваю и недавно купил там машину. Для меня бу всегда был более приоритетен, а теперь же выгоды от бу улетают просто в космос.

Ладно допы, но схемы мошенничества в салонах, причем даже в белых, уже зашкаливают.

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0
Jay Green

Б/у коррелирует с новым, цены тоже подскачил на 20-30%

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0
Lena Nexman

Понятное дело, что коврики за 500 тысяч дают сразу +100% к прибыли...

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11
Бледный динозавр

+1000% наверное уж

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1
Николай Судиловский

Радует, что в стране все хорошо, спрос увеличивается и экономика восстанавливается.
Рост цен на жилье, автомобили, бензин и продукты статистически это подтверждает.

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8
Aleksey Bobkov

зажили наконец то

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4
Sergei Timofeyev

Ещё бы зарплаты зажили :)

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3
Aleksey Bobkov

до свадьбы заживут

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1
Sergei Timofeyev

Боюсь, что рассосутся

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2
Aleksey Bobkov

как бюджеты

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1
Sergei Timofeyev

Хе-хе

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1
Ли Си Цын

Справедливости ради цифры не бьются. Если все такие бедные, как принято считать - кто покупает эти автомобили по 2 миллиона и квартиры по 10-15?

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0
Kesha Pazzy

Ипотека и автокредиты

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0
Николай Судиловский

У меня 2 знакомых москвича. У каждого по 10 квартир. Они периодически на лишние деньги докупают квартиры.

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0
Zoir I

ФАС куда смотрит?
почему не контролирует повышения цен

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5
Николай Судиловский

Человек из ФАС заходит в Рольф, и из Рольфа выезжает на новом авто)

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5
Sergei Timofeyev

Без допов?

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3
Roman Off

Угроза господства Google и страшные названия ресторанов никуда не делись, какое там повышение цен

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1
Евгений Торанов

Нищее население порешало 🤦‍♂️

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2

Комментарий удален

k_ Sharifff

Коротко о количестве «мамонтв» в России)) денег нет, а они берут кредит на машину с допами😂😂😂

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0
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