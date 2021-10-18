Это связано с ростом цен на машины и увеличением продаж автомобилей с пробегом.

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Лидером среди автодилеров в первом полугодии стал «Рольф», его выручка выросла на 81% год к году, до 173,7 млрд рублей, сообщает Forbes со ссылкой на рейтинг журнала «АвтоБизнесРевю».

За полгода компания продала в Москве и Петербурге на 29% больше новых автомобилей — 40,1 тысячи, и на 73% больше автомобилей с пробегом — 42,9 тысячи.

10 крупнейших автодилеров по объёму продаж новых машин Forbes

«Рольф» — лидер рейтинга больше семи лет. Эксперты объясняют это величиной дилерской сети, сбалансированным портфелем брендов, большой долей корпоративных продаж и ростом выкупа автомобилей с пробегом.

В топ-25 больше всего выросла выручка у двух дилеров. Наибольший рост по выручке показал «Автодом» — в первом полугодии она увеличилась на 143%, до 49,8 млрд рублей. Выручка «Панавто» выросла на 104%, до 15,2 млн рублей за счёт продаж Mercedes, оценил главред «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов.

10 крупнейших автодилеров по выручке Forbes

На 50 крупнейших автодилеров приходится половина продаж всех новых машин в стране. Их выручка выросла на 156%. С одной стороны это связано с эффектом низкой базы 2020 года — в конце марта все автосалоны были закрыты около двух месяцев. С другой — в 2021 году выросли цены на машины и продажи автомобилей с пробегом и «допов». В первом полугодии было продано 870 749 автомобилей.

Во втором полугодии машин в продаже стало меньше. В июле продажи новых автомобилей у дилеров снизились на 6,5%, в августе — на 17%, а в сентябре — на 22,6%, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ.

В первом полугодии средневзвешенная цена легкового автомобиля в России выросла на 12,5% до 1,88 млн рублей. Средневзвешенная цена иномарки — 2,246 млн рублей, отечественного автомобиля — 782 тысяч рублей.