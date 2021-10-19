«Ситимобил» введёт сервисный сбор — до 4,5 рубля с заказа Статьи редакции
Компания введёт сбор из-за «роста нагрузки на всю инфраструктуру».
Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рубля с каждого заказа в зависимости от региона.
В «Ситимобиле» сообщили vc.ru, что сервисный сбор будет взымать с таксопарков. Сбор ввели из-за увеличения нагрузки на сервис и роста издержек таксомоторной отрасли. Он позволит улучшить технические характеристики платформы, пояснили в компании.
По словам представителя компании, фиксированная сумма, а не процент от стоимости поездки позволит уменьшить размер сбора. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».
В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.
Во втором квартале через «Ситимобил» прошло более 50 млн поездок. Так доход сервиса от сервисного сбора за три месяца может составлять 50–225 млн рублей.
В «Яндекс.Такси» рассказали изданию, что у сервиса нет сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi есть только эффективная комиссия (то, что зарабатывает сервис) в размере от 9,5% до 18%.
Повышенный спрос - одна из причин по которым я езжу на метро :D
На самом деле, общественный транспорт в Москве на столько развит, что преимущества такси без желтых номеров не очевидно.
Яндекс может предложить 40 минутную поездку за 1к, а тот же маршрут на метро займет 25-30 минут и будет стоить 42 рубля. При этом я бы не сказал, что в метро чувствуешь себя бичем. Очень много новых поездов "Москва" с вайфаем, розетками, кондеем и т.д. Это далеко не то же самое, что старые жаркие и громкие поезда из 00-ых, которые всю дорогу трясло :D
На что сбор? Если все эти мобили\диди\уберы - это агрегаторы оторванные от реальных машин, в которых сидят "самозанятые" или водители местячковых поглащенных контор? И они сами за свой счет всё ремонтируют и обслуживают, а эти приложения только дают экосистему (приложение). Поправьте, если я не прав
Что за рост на инфраструктуру, арендованных серверов стало не хватать?
Когда в Ростов-на-Дону Ситимобил только зашёл, цены были ниже конкурентов. Сейчас же или такие же, или периодически выше на 50-200 руб. в зависимости от протяжённости поездки. Так ещё в последнее время вообще не находит машину.
Или я такая невезучая в ними, или ХЗ кто ими вообще пользуется с такими ценами, отсутствием машин.
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