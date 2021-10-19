Компания введёт сбор из-за «роста нагрузки на всю инфраструктуру».

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Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рубля с каждого заказа в зависимости от региона.

В «Ситимобиле» сообщили vc.ru, что сервисный сбор будет взымать с таксопарков. Сбор ввели из-за увеличения нагрузки на сервис и роста издержек таксомоторной отрасли. Он позволит улучшить технические характеристики платформы, пояснили в компании.

По словам представителя компании, фиксированная сумма, а не процент от стоимости поездки позволит уменьшить размер сбора. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».

В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.

Во втором квартале через «Ситимобил» прошло более 50 млн поездок. Так доход сервиса от сервисного сбора за три месяца может составлять 50–225 млн рублей.

В «Яндекс.Такси» рассказали изданию, что у сервиса нет сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi есть только эффективная комиссия (то, что зарабатывает сервис) в размере от 9,5% до 18%.