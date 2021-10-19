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Транспорт
TJ

«Ситимобил» введёт сервисный сбор — до 4,5 рубля с заказа Статьи редакции

Компания введёт сбор из-за «роста нагрузки на всю инфраструктуру».

68 68 комментариев
3754 просмотров

Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рубля с каждого заказа в зависимости от региона.

В «Ситимобиле» сообщили vc.ru, что сервисный сбор будет взымать с таксопарков. Сбор ввели из-за увеличения нагрузки на сервис и роста издержек таксомоторной отрасли. Он позволит улучшить технические характеристики платформы, пояснили в компании.

По словам представителя компании, фиксированная сумма, а не процент от стоимости поездки позволит уменьшить размер сбора. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».

В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.

Во втором квартале через «Ситимобил» прошло более 50 млн поездок. Так доход сервиса от сервисного сбора за три месяца может составлять 50–225 млн рублей.

В «Яндекс.Такси» рассказали изданию, что у сервиса нет сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi есть только эффективная комиссия (то, что зарабатывает сервис) в размере от 9,5% до 18%.

В первой версии была информация о том, что сбор будет взыматься с пользователей, об этом сообщал «Ъ».

#новость #ситимобил

68 68 комментариев
2
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Павел Родюков

Ещё гроусхак: «за износ обивки седушек»

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35
Николай

И за износ обшивки руля!

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0
Алекс И

а за износ пассажира?

Ответить
0
Сергей Милосердов

И доплата за перевес.

Ответить
0
Jack Hammer

Ого, деняк нет чтоле? Уже даже Убер 90% времени дешевле Ситимобил, который дороже даже при учёте кэшбека 20% 🤔 ред.

Ответить
17
Alex Up

У меня убер всегда дороже, чем Ситимобил.

Ответить
8
Богдан Шаповалов

Uber нет в России жеж.

Ответить
0
Игорь Ромин

Тссс, это они так Яндекс Go называют, не мешай выебываться

Ответить
21
Станислав Назаров

Ну да, только цены разные и приложение удобное... А так да, мы просто выебуемся.

Ответить
10
Shepard

В убере давно такие же цены, что в Яндексе

Ответить
0
Станислав Назаров

Только что.
Селект и комфорт еще больше разница. ред.

Ответить
3
Shepard

Опять А/Б тесты на аудитории проводят!

Ответить
3
Артём А.

Точно

Ответить
0
Станислав Назаров

Ладно, я напиздел
Какое приложение первое ищет, там и дешевле)

Ответить
0
Станислав Назаров

Хотя если удалить приложение Яндекса, то получится оч. Выгодно))))
Делайте выводы сами)

Ответить
2
Sergey Ontime

Да блин, это же просто алгоритм просчитывает разно каждую секунду

Ответить
1
Jack Hammer

Ой ля, земляк.

Ответить
0
ur spam

Тссс, не пали тему, а то и вправду одинаковый ценник станет.

Ответить
0
Jack Hammer

Приложение Убер и вправду удобнее, чем я такси.

Ответить
0
Sam Beckett

Тем не менее в приложении Убер цены дешевле даже Яндекса

Ответить
0
Елена Иванова

Согласна.

Ответить
0
Arthur N

https://apps.apple.com/ru/app/uber-russia-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/id1438528886

Ответить
0
Артём А.

Нет никакого убера, откуда вы беретесь, это же просто яндекс

Ответить
0
Sergey Ontime

Убер это приложение, где скрыты финтифлюшки типа бутербродов с самокатами. Удобнее)

Ответить
3
Jack Hammer

Яндекс такси без хлама.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Как нет? Там же Сбер!

Ответить
0
Длинный звук

Предлагаю ввести сбор на сбор

Ответить
10
Mr Yellow

Добрый день. Я из комиссии по сборам. Ваш сбор одобрен.

Ответить
28
Станислав Назаров

А вы сбор за одобрение сборов заплатили?

Ответить
2
Длинный звук

Минутку, а вы оплатили сбор за обращение к комиссии по сборам сборов?

Ответить
0
Dmitri Atname

Еще можно приложение в сторах сделать платным 😂

Ответить
11
Alexander Grishin

С них станется

Ответить
0
Артем Калашников

Их демпинг требует вмешательств.

Ответить
5
Vladimir Voloshin

Если раньше водитель дрочил при тебе строго за стоимость поездки, то теперь придётся заплатить 4,5 рубля🤗

Ответить
3
Макс Фактор

А если водительША будет, доплатишь?

Ответить
0
Сергей Леонов

Водительница)

Ответить
0
Vladimir Voloshin

Водителка

Ответить
0
Артём Шатунов

Есть поездка на 6 минут за 95 рублей без спроса. Сегодня утром со спросом Яндекс - 260. Ситимобил - 320.

Ответить
4
Константин Шукалов

Классика ) Это еще дождь/снег не пошел, так бы можно было еще х2-х3 накидывать )

Ответить
2
Артём Шатунов

От дома до Московского вокзала обычно 490-510 рублей и минут 25. Один раз зарядили 1400 :)
Я за 1000 ехал 40 километров домой с другого конца города.

Ответить
1
Константин Шукалов

Повышенный спрос - одна из причин по которым я езжу на метро :D

На самом деле, общественный транспорт в Москве на столько развит, что преимущества такси без желтых номеров не очевидно.

Яндекс может предложить 40 минутную поездку за 1к, а тот же маршрут на метро займет 25-30 минут и будет стоить 42 рубля. При этом я бы не сказал, что в метро чувствуешь себя бичем. Очень много новых поездов "Москва" с вайфаем, розетками, кондеем и т.д. Это далеко не то же самое, что старые жаркие и громкие поезда из 00-ых, которые всю дорогу трясло :D

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16
Old Nick

Общественный транспорт стад достаточно дорогим. И если нет проездного поезди на небольшие расстояния с 1-2 пересадками на такси могут стоить дешевле. Особенно если прямого пассажирского сообщения между спальниками нет

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0
Артём А.

Всмысле, платишь около 50 рублей и едешь на всех трех видах транспорта вплоть до ближнего подмосковья
Ни одно такси тебе не обойдется в такую сумму

Ответить
1
Константин Шукалов

Он в любом случае дешевле и часто быстрее такси 🤷🏻‍♂️ К тому же у большинства местных есть Тройки, а знакомые туристы брали какие-то специальные проездные на сутки и им хватало 🙃

Ответить
0
Артём Шатунов

Поэтому предлагаю ситимобилу ввести повышенный сервисный сбор при нагрузке, ещё рублей 50. И держать его даже в 4 утра.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Топливный сбор пусть объявят. И сбор за посадку!

Ответить
4
Семен Переделкин

"В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber"

Так себе оправдание. А вот написали бы: "мы просто хотим больше бабла", тогда был бы респект и уважуха.

Ответить
4
Константин Шукалов

Я только одного во всей этой истории со сборами не понимаю - они снимают комиссию с водителей/курьеров/ресторанов и т.д.

Разве это не есть их сервисный сбор за то, что они предоставляют услугу посредничества?

Или сервисный сбор - это принудительные чаевые?

Ответить
2
Marakuya

не вкладывать же прибыль в улучшение сервиса))

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5
Zakhar Pilipenko

И так будет везде)) пока курс следует не против нужного ветра)

Ответить
0
Zakhar Pilipenko

У Яндекса есть такие сборы в других сервисах. И там не процент, а не фикс :)

Ответить
3
Sergei Timofeyev

Только платит его водитель.

Ответить
0
Andrew Kozhevnikov Kozhevnikov

Читай внимательно сооьщение

Ответить
0
Станислав Назаров

Водитель ни за что не платит, за всё платит клиент. Даже комиссию.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Там сбор с водителей, около 0,5% за пользование инфраструктурой Яндекс.

Ответить
0
Эльдар Темирбулатов

На что сбор? Если все эти мобили\диди\уберы - это агрегаторы оторванные от реальных машин, в которых сидят "самозанятые" или водители местячковых поглащенных контор? И они сами за свой счет всё ремонтируют и обслуживают, а эти приложения только дают экосистему (приложение). Поправьте, если я не прав
Что за рост на инфраструктуру, арендованных серверов стало не хватать?

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2
ivan krapivin

Я бы на месте Ситимобила сделал бы платное ожидание, вот где фича для монетизации.

Ответить
2
Сергей Леонов

Платное ожидание поиска авто. Учитывая, что в удалении от центра они ищутся долго, можно неплохо заработать

Ответить
0
S8dAS

Так, машин на линии нет, пассажиров нет (цены выше конкурентов). Что же делать?
А давайте увеличим стоимость поездки ещё больше.

Ответить
2
Ekaterina Razdorova

Бизнесмены уровня Бог

Ответить
0
Ilgar Dadashov

Да хоть 10 рублей, пусть машины находит в Москве и ближайшем Подмосковье.

Ответить
0
Руслан Ботняев

Сервисный сбор за то что дрочат за рулем в момент выполнения заказа? Нехилый сервис у этих бомжей. Они ещё промокодами на следующие поездки откупаются после такого😂😂😂😂😂😂 Помойка, да и только.

Ответить
1
Sam Esq

Ситимобил периодически таксисты принимали заказы, а сами уезжали в другую сторону. Ситимобилу бы сначала с саботажем разобраться, а потом уже перекладывать с больной головы на здоровую!

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1
Ekaterina Razdorova

Когда в Ростов-на-Дону Ситимобил только зашёл, цены были ниже конкурентов. Сейчас же или такие же, или периодически выше на 50-200 руб. в зависимости от протяжённости поездки. Так ещё в последнее время вообще не находит машину.
Или я такая невезучая в ними, или ХЗ кто ими вообще пользуется с такими ценами, отсутствием машин.

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0
Согласный Паша

Нет, всё верно. Я тоже в Ростове езжу на Яндексе. Частый маршрут - с Алмаза на Комсу или обратно. У Яндекса это около 220р, у Ситимобила считает около 270-280 и даже 300. И вечно нет машин.

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1
Alexander Grishin

В Ростове надо быть очень смелым, чтобы ездить на сити. Кажется, там работают водители, которых даже из Лидера выгнали 😡

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0
Artemy

Fuck you tax

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0
Uuno Turhopuru

"...И если б каждый из сограждан дал мне по рублю — всего лишь, дал мне по рублю.."

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0
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