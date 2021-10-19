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Транспорт
TJ

«Ситимобил» введёт сервисный сбор с пользователей — до 4,5 рубля с заказа Статьи редакции

Компания введёт сбор из-за «роста нагрузки на всю инфраструктуру».

Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рубля с каждого заказа, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителя компании, фиксированная сумма, а не процент от стоимости поездки позволит уменьшить размер сбора. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».

В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.

Во втором квартале через «Ситимобил» прошло более 50 млн поездок. Так доход сервиса от сервисного сбора за три месяца может составлять 50–225 млн рублей.

В «Яндекс.Такси» рассказали изданию, что у сервиса нет сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi есть только эффективная комиссия (то, что зарабатывает сервис) в размере от 9,5% до 18%.

#новость #ситимобил

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4 4 комментария
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4 комментария
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Артем Калашников

Их демпинг требует вмешательств.

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Павел Родюков

Ещё гроусхак: «за износ обивки седушек»

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Длинный звук

Предлагаю ввести сбор на сбор

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Ilgar Dadashov

Да хоть 10 рублей, пусть машины находит в Москве и ближайшем Подмосковье.

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