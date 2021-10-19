«Ситимобил» введёт сервисный сбор с пользователей — до 4,5 рубля с заказа Статьи редакции
Компания введёт сбор из-за «роста нагрузки на всю инфраструктуру».
Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с пользователей, который будет включён в стоимость поездки. Сумма сбора составит от 1 до 4,5 рубля с каждого заказа, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам представителя компании, фиксированная сумма, а не процент от стоимости поездки позволит уменьшить размер сбора. «Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».
В компании подчеркнули, что подобные сборы есть и у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В агрегаторе добавили, что это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.
Во втором квартале через «Ситимобил» прошло более 50 млн поездок. Так доход сервиса от сервисного сбора за три месяца может составлять 50–225 млн рублей.
В «Яндекс.Такси» рассказали изданию, что у сервиса нет сбора с пользователей. Компания берёт «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi есть только эффективная комиссия (то, что зарабатывает сервис) в размере от 9,5% до 18%.
Два размера экрана — 14,2 дюйма по цене от 189 990 рублей и 16,2 дюйма по цене от 234 990 рублей.
Николай Корнев, генеральный директор ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)»
Как сообщает издание “Коммерсантъ”, российские ретейлеры столкнулись с проблемой острой нехватки фронт-персонала. Причиной тому стал ряд обстоятельств, в том числе, массовый отток трудовых мигрантов и переход кадров в рынок онлайн-торговли.
Глобальный рейтинг AIFinTech100 ежегодно публикует список самых инновационных поставщиков решений в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения для решения проблем финансового сектора. Россию представляла финтех-платформа TalkBank — единственная российская компания, попавшая в список 100 самых технологичных компаний со всего мира.
Подкастинг – очень молодой (сам термин вошел в оборот в 2004 году с подачи британского журналиста), но стремительно развивающийся рынок. Его перспективы быстро оценили и в банках.
Направление возглавит бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.
Получается, чтобы заморозить все свои деньги в данном банке достаточно попросить их менеджеров увеличить лимит на снятие наличных. Крутой лайфхак, не так ли?
@TELE2 не хорошие люди, это мягко сказанно. Нарушают ФЗ «О Связи». Дают симки (номера) другого региона. А когда человек хочет от них уйти, говорят что у них это регион КК всё нормально, а на сайте ФГУП ЦНИИС (https://zniis.ru/) это регион Р. Адыгея . И следовательно номер у других оператов определяется как р. Адыгея и запустить процедуру смены…
В рамках «Недель российского бизнеса» прошел Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, на котором заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Юлия Голубева сформулировала, при каких условиях может развиваться креативное предпринимательство в России.
Юрий Изачик передал большую часть своей доли топ-менеджерам «после заблуждения» и «в тяжёлом психическом состоянии».