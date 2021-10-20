Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Маша Цепелева

Большинство станций техосмотра отложили аккредитацию до 2022 года из-за возможной отмены обязательных проверок Статьи редакции

Операторам будет проще закрыть бизнес, потому что затраты на прохождение аккредитации не окупятся, считает эксперт.

  • Если Госдума примет закон об отмене добровольного техосмотра, операторы начнут массово закрывать или продавать бизнес, сообщает Autonews со ссылкой на заявление представителей отрасли на открытом заседании комиссии «Опоры России».
  • На 1 марта в России зарегистрировано около 5000 пунктов техосмотра, по данным Российского союза автостраховщиков. Без аккредитации пункты могут работать только до 1 марта 2022 года. На 14 октября только 415 организаций подали заявление на проверку, из них 53 пункта получили одобрение, по 19 заявкам решение не принято.
  • Операторы заявили, что для аккредитации им надо увеличить площадь пунктов и купить новое оборудование. Затраты могут не окупиться, если обязательный техосмотр отменят. До 80% всего потока обеспечивают именно частные автомобили, рассказал председатель гильдии операторов техосмотра Игорь Волчек.
  • Если количество пунктов в России сократится в два раза, этого хватит для обслуживания всех машин, оценили в гильдии. Но даже такое количество останется работать, только если техосмотр останется обязательным.
  • При закрытии пунктов, проблемы возникнут у владельцев коммерческого транспорта и легковых машин, считает Волчек. Например, по законопроекту владельцам автомобилей и мотоциклов старше четырех лет надо пройти осмотр при постановке на учет и внесении изменений в конструкцию. Государство может начать открывать собственные пункты, предполагает эксперт.

#новость #техосмотр

50 просмотров
0 Обсудить
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0445\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 307729, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 Oct 2021 09:39:39 +0300", "is_special": false }
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Qiwi
Как сделать рынок лома прозрачным: рассказывает QIWI Business

Делимся опытом создания платежной инфраструктуры для целой отрасли

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
УБРиР
«Что вы нам предлагаете. Это всё шарлатанство. Ничего не сработает». Как УБРиР меняет подход к технологиям изнутри
0 Обсудить
5
Техника
Евгения Евсеева
Google представила смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на собственном процессоре Статьи редакции

В России, как обычно, не продаются.

Google 
215 215 комментариев
77
Еда
Vyacheslav Shushurikhin
«Я не продаю лапшу быстрого приготовления — я даю людям время» Статьи редакции

В послевоенной Японии Момофоку Андо придумал наборы из высушённой вермишели и пакетиков специй. Спустя десятилетия его компания Nissin выручает $4,2 млрд в год.

67 67 комментариев
109
Торговля
Таня Боброва
Ozon Express открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом Статьи редакции

Собственная торговая марка помогает сервисам получить лояльность клиентов и увеличить частоту покупок, считает эксперт.

24 24 комментария
4
Okko
Okko Спорт представит уникальную мультимедийную статистику от платформы Pressbox Graphics

Okko Спорт расширяет сотрудничество с компанией Stats Perform и представляет мультимедийную статистику от сервиса Pressbox Graphics. Благодаря партнёрству Okko Спорт обогатит контент уникальными статистическими данными.

0 Обсудить
1
Офлайн
Маша Цепелева
Власти Москвы обсудили введение локдауна с 30 октября по 7 ноября, QR-коды действовать не будут — Forbes Статьи редакции

Доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и на массовые мероприятия могут ограничить.

77 77 комментариев
7
NPLaw
Спонсорство конкурса по международному коммерческому арбитражу под эгидой ВАВТ

Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнёры» выступила спонсором VIII Студенческого конкурса по международному коммерческому арбитражу ВАВТ 2021 «Международная купля-продажа», который прошёл под эгидой Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ МЭР РФ) с 14 по 15 октября 2021 года.

0 Обсудить
0
Альфа-Банк
1₽ на хорошее дело: как работает Добрая подписка от Альфа-Банка
8 8 комментариев
6
Больше статей
null