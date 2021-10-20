Большинство станций техосмотра отложили аккредитацию до 2022 года из-за возможной отмены обязательных проверок Статьи редакции
Операторам будет проще закрыть бизнес, потому что затраты на прохождение аккредитации не окупятся, считает эксперт.
- Если Госдума примет закон об отмене добровольного техосмотра, операторы начнут массово закрывать или продавать бизнес, сообщает Autonews со ссылкой на заявление представителей отрасли на открытом заседании комиссии «Опоры России».
- На 1 марта в России зарегистрировано около 5000 пунктов техосмотра, по данным Российского союза автостраховщиков. Без аккредитации пункты могут работать только до 1 марта 2022 года. На 14 октября только 415 организаций подали заявление на проверку, из них 53 пункта получили одобрение, по 19 заявкам решение не принято.
- Операторы заявили, что для аккредитации им надо увеличить площадь пунктов и купить новое оборудование. Затраты могут не окупиться, если обязательный техосмотр отменят. До 80% всего потока обеспечивают именно частные автомобили, рассказал председатель гильдии операторов техосмотра Игорь Волчек.
- Если количество пунктов в России сократится в два раза, этого хватит для обслуживания всех машин, оценили в гильдии. Но даже такое количество останется работать, только если техосмотр останется обязательным.
- При закрытии пунктов, проблемы возникнут у владельцев коммерческого транспорта и легковых машин, считает Волчек. Например, по законопроекту владельцам автомобилей и мотоциклов старше четырех лет надо пройти осмотр при постановке на учет и внесении изменений в конструкцию. Государство может начать открывать собственные пункты, предполагает эксперт.
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