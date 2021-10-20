Большинство станций техосмотра отложило аккредитацию до 2022 года из-за возможной отмены обязательных проверок для машин Статьи редакции
Операторам будет проще закрыть бизнес, потому что затраты на прохождение аккредитации не окупятся, считает эксперт.
- Если Госдума примет закон об отмене добровольного техосмотра, операторы начнут массово закрывать или продавать бизнес, сообщает Autonews со ссылкой на заявление представителей отрасли на открытом заседании комиссии «Опоры России».
- На 1 марта в России зарегистрировано около 5000 пунктов техосмотра, по данным Российского союза автостраховщиков. Без аккредитации пункты могут работать только до 1 марта 2022 года. На 14 октября только 415 организаций подали заявление на проверку, из них 53 пункта получили одобрение, по 19 заявкам решение не принято.
- Операторы заявили, что для аккредитации им надо увеличить площадь пунктов и купить новое оборудование. Затраты могут не окупиться, если обязательный техосмотр отменят. До 80% всего потока обеспечивают именно частные автомобили, рассказал председатель гильдии операторов техосмотра Игорь Волчек.
- Если количество пунктов в России сократится в два раза, этого хватит для обслуживания всех машин, оценили в гильдии. Но даже такое количество останется работать, только если техосмотр останется обязательным.
- При закрытии пунктов, проблемы возникнут у владельцев коммерческого транспорта и легковых машин, считает Волчек. Например, по законопроекту владельцам автомобилей и мотоциклов старше четырех лет надо пройти осмотр при постановке на учет и внесении изменений в конструкцию. Государство может начать открывать собственные пункты, предполагает эксперт.
Чем меньше в стране проверок и всяких формальных досмотров за деньги - тем лучше. А плохо, что государство меняет свои правила игры постоянно. В начале принимают одни законы. Люди под них открывают бизнес, а потом государство меняет законы и бизнес терпит убытки.Но необоснованные убытки в целом страны от формальных техосмотров всё равно выше.
Что за дичь с отменой обязательного тех. осмотра? То есть это норм, что машина с отказавшими тормозами и лысой резиной влетит в остановку?
Предлагаю схему, которая работает. У машины должно быть три обязательных вещи: оплаченный налог, страховка и пройденный тех.осмотр. Информация об этих вещах хранится в единой базе ГИБДД. Так же одно нельзя сделать без другого, например: пройти тех.осмотр без оплаченного налога, сделать страховку без налога или без тех.осмотра тоже нельзя. Штраф за отсутсвие чего-либо должен быть существенным (вплоть до лишения прав). А ловить их таких нарушителей можно с помощью мобильных камер: задетектил, остановил и оштрафовал.
Что за дичь с отменой обязательного тех. осмотра?
А где тут дичь?
Очередную кормушку обеспечивать? С 2015 две машины в пользовании, ни разу не делал тех.осмотр и о чудо в них все работает и ремонтируются своевременно
Система по русски, штраф, лишить, еще штраф, тотал контроль.
Тогда может пора менять систему?
Купил страховку, отъездил год без аварий деньги вернулись за ее стоимость. за счет страховщиков
Прошел обязательный техосмотр если в течении года в ней, что то сломалось стоимость ремонта за счет станции техосмотра
Понятно, что идеи из уровня бред) Кушать всех хотят, а когда это еще и за чужой счет ктож не захочет иметь доступ к кормушке.
Так и обязательный техосмотр не особо ложиться в логику, кроме бизнес- процессов когда 70 миллионов машин будут обеспечивать 5000 точек, кормушка в чистом виде, был раньше обязательный техосмотр, и как он проходился приехал денег отдал прошел, а что там у тебя с машиной и как уже мало кого интересует
В бизнес процессы конечно не очень ложиться подобная логика, зато очень хорошо ложиться в здравость смысла
Покупаешь страховку, происходит авария, тебе страховая компания ремонтирует машину или не ремонтирует как повезет, а деньги которые были затрачены взыскивает с виновника аварии, отличная система и рыбку кушать и сидеть на ..., то есть покупкой страховки мы просто оплачиваем их существование.
С тех.осмотром та же логика, в чем от него смысл если ни каких фактических результатов он не приносит, ты загоняешь машину на техосмотр платишь за это деньги, проверяющий походил вокруг нее сказал сколько с тебя за прохождение и ты поехал, где гарантии чего либо, где ответственность, пригоняешь машину к мастеру и официальный сервис говоришь посмотри проверь, он тебе проводит то и ремонтирует необходимое тут да деньги за результат, а от техосмотра кроме отстегивания денег за красивые глаза? ред.
Продолжение новости на дутом хайпе и лени обывателей немного погуглить.
Это же Виси. Тут щедрой рукой раскидывают инфоповоды - если идет бурная грызня в комментах, то подначивают и подкидывают ещё и ещё, всовывая рекламный контент своего Чорного Пластилина.
Осталась обязательной к наличию диаг.карта., и как указывается в различных источников, возможно начнут чекать её наличие по весне, с помощью камер и базы данных диаг.карт.
Доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и на массовые мероприятия могут ограничить.
Собственная торговая марка помогает сервисам получить лояльность клиентов и увеличить частоту покупок, считает эксперт.
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Корзина с каталогом товаров из видео будет отображаться в левом углу экрана.
Делимся опытом создания платежной инфраструктуры для целой отрасли
Чтобы убедиться, так ли это, я решил открыть сайт одиозной компании «Яндекс» на компьютере в браузере Safari, включив режим отладки и используя «юзер-агент» iPhone. И проверить, действительно ли это системное сообщение или «Яндекс» имитирует системное сообщение iOS, используя фишинговый методы?
Операторам будет проще закрыть бизнес, потому что затраты на прохождение аккредитации не окупятся, считает эксперт.
В России, как обычно, не продаются.