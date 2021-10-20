Суд отказал Whoosh в иске на 132 млн рублей к бывшему партнёру в Петербурге, который ушёл работать с «Юрент» Статьи редакции
Кикшеринг «обязательно подаст апелляцию».
- Московский арбитраж принял решение по иску ООО «Вуш» к предпринимателю Евгению Мутовкину и его ООО «Электрошеринг» 19 октября.
- Кикшеринг будет смотреть на мотивированное решение суда и формировать позицию с его учётом, заявили vc.ru в Whoosh. Евгений Мутовкин на запрос о комментарии на момент написания заметки не ответил.
- Whoosh подал иск на 132 млн рублей летом 2021 года. Кикшеринг и «Электрошеринг» были партнёрами: в 2019-2020 годы последняя управляла сервисом аренды электросамокатов в Петербурге, руководил ей Мутовкин.
- В 2020 году Whoosh закрыл партнёрскую программу, а стороны договорились об условиях и подписали новое соглашение. По нему «Электрошеринг» и его руководители обязаны были несколько лет после расторжения договора не заниматься кикшерингом в обмен на неустойку на «более чем существенную» сумму, говорили в компании.
- Летом 2021 года Whoosh узнал, что «Электрошеринг» стал частью конкурирующего ООО «Мобильный город» — партнёра «Юрент» в Петербурге. По данным «Контур.Фокуса», с июня компанией управляет Мутовкин. В Whoosh посчитали, что бывшие партнёры компании нарушили соглашение, и потребовали через суд вернуть неустойку.
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