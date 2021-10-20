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Транспорт
Таня Боброва

Суд отказал Whoosh в иске на 132 млн рублей к бывшему партнёру в Петербурге, который ушёл работать с «Юрент» Статьи редакции

Кикшеринг «обязательно подаст апелляцию».

  • Московский арбитраж принял решение по иску ООО «Вуш» к предпринимателю Евгению Мутовкину и его ООО «Электрошеринг» 19 октября.
  • Кикшеринг будет смотреть на мотивированное решение суда и формировать позицию с его учётом, заявили vc.ru в Whoosh. Евгений Мутовкин на запрос о комментарии на момент написания заметки не ответил.
  • Whoosh подал иск на 132 млн рублей летом 2021 года. Кикшеринг и «Электрошеринг» были партнёрами: в 2019-2020 годы последняя управляла сервисом аренды электросамокатов в Петербурге, руководил ей Мутовкин.
  • В 2020 году Whoosh закрыл партнёрскую программу, а стороны договорились об условиях и подписали новое соглашение. По нему «Электрошеринг» и его руководители обязаны были несколько лет после расторжения договора не заниматься кикшерингом в обмен на неустойку на «более чем существенную» сумму, говорили в компании.
  • Летом 2021 года Whoosh узнал, что «Электрошеринг» стал частью конкурирующего ООО «Мобильный город» — партнёра «Юрент» в Петербурге. По данным «Контур.Фокуса», с июня компанией управляет Мутовкин. В Whoosh посчитали, что бывшие партнёры компании нарушили соглашение, и потребовали через суд вернуть неустойку.

#новость #whoosh

1157 просмотров
11 11 комментариев
1
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11 комментариев
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Константин Полухтин

Whoosh, дизреспект вам

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–3
Артём А.

а че такого
Стороны договорились об условиях, питерцы его приняли и нарушили. Очевидно, что вуш пойдет в суд. Обычные корпоративные разборки

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9
Константин Полухтин

Да не. У меня просто инцидента два с ними было болезненных. Я если что адекватно ездил.

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0
Андрей

Учитывая, что вы вбросили свой дизреспект вообще не в тему новости и уточнили про адекватность, то не всё так однозначно там, думается мне.

Давайте уж подробности.

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8
Philip Poteryahin

дизлайк за дизреспект)

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–1
Семен Переделкин

Чума на оба их дома.

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–1
ivan krapivin

Солидол на оба самоката

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2
Дмитрий Филиппов

Один раз воспользовался Whoosh, но когда списали за страховку, которая автоматом подключается к каждой поездки, то сказал им досвидос.
Тумблер страховки они прикольно сделали, его и не заметишь.

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0
Андрей

У меня нет под рукой приложения, так как сезон завёршен, но разве там переключатель не при начале поездке включается? Прямо на экране старта.

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0
Alexey Tveritinov

Да. Но по умолчанию он всегда включен, и нет настройки для его отключения по умолчанию.
И с темной темой этот элемент не выглядит как интерактивный.
А при короткой поездке на 80-100₽ платить 35₽ за страховку ... ред.

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1
Андрей

Ну ещё должны были смутить слово "Страховка" и 35 рублей возле значка. И надпись "За поездку".

Но да: страховка автоматическая.

Они делали отключение навсегда при покупке Whoosh Pass, но потом убрали почему-то. Видать, выгоднее насильно страховать пользователей, чем не страховать вовсе.

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0
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