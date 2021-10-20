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Транспорт
Евгения Евсеева

Китайские регуляторы обяжут производителей электромобилей создать систему круглосуточного реагирования на аварии Статьи редакции

Тем, чьи машины часто попадают в аварии и не проходят проверки, грозят штрафы.

  • Регуляторы будут усиленно проверять безопасность электромобилей и машин на альтернативных источниках энергии на фоне обеспокоенности водителей из-за неполадок — от возгорания аккумуляторов до отказа тормозной системы, пишет Bloomberg.
  • Соответствующий проект опубликовало министерство промышленности и информатизации Китая, указывает издание. Согласно документу, производители должны создать круглосуточную систему экстренного реагирования на аварии.
  • Компаниям, чьи электромобили часто попадают в аварии или не проходят регулярные проверки, грозят штрафы, а также лишение субсидий от государства или возможная приостановка производства.
  • Как отмечает Bloomberg, проблемы с возгоранием аккумуляторов, отказом тормозов или внезапной потери мощности у электромобилей серьёзно влияют на предпочтения покупателей. Например, в апреле на выставке в Шанхае женщина взобралась на крышу машины Tesla и обвинила автопроизводителя в отказе тормозной системы, из-за которой она чуть не погибла в аварии.

#новость #китай

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