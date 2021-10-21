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Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс.Заправки» добавили функцию безналичных чаевых заправщикам Статьи редакции

Водители могут перевести чаевые сразу после оплаты топлива в приложении сервиса, «Карт» и «Навигатора».

  • Чтобы оставить чаевые, нужно выбрать заправщика из выпадающего списка или уточнить у него номер телефона и ввести его в приложении, рассказали vc.ru в компании.
  • Затем нужно указать размер чаевых и подтвердить перевод. Сервис автоматически предложит несколько вариантов суммы — определённый процент от стоимости заказа. Пользователи могут ввести и свою сумму — от 10 до 150 рублей.
  • В приложение также появился раздел «Я — заправщик». Он доступен сотрудникам АЗС после регистрации в сервисе. В разделе можно посмотреть, сколько водители оставили чаевых. Сумма переводится напрямую сотруднику. Комиссия при выводе — 3%, она позволяет выполнить перевод и оплатить эквайринг банка, уточнили в «Яндексе».
  • Функцию с чаевыми разработала команда «Заправок», это не «Яндекс.Чаевые», добавили в сервисе. Но коллеги обсуждают такую интеграцию. Чаевые в приложениях запускаются постепенно и будут доступны на АЗС по всей России.
Как работают чаевые в «Яндекс.Заправках» «Яндекс»
Раздел «Я — заправщик» «Яндекс»

#новость #яндексзаправки

276 просмотров
7 7 комментариев
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Вася Иванов

О! Теперь и с чаевых нужно будет платить налог)) Всё в белую!

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1
Дмитрий Банников

Отличный вариант отблагодарить людей, когда нет наличных с собой. Работающих и в снег и в холод 🔥🔥🔥🔥

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0
Lesha Khranilov

Так эта функция уже давно там была.. какой-то отложенный PR?

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0
Valeryi Ozarnichuk

Официанты хотя бы иногда заслуживают чаевых. Заправщики то при чем? Вставляют пистолет с улыбкой или что?

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0
Максим Мостовой

Если у официантов и заправщиков не будет чаевых, придётся поднять стоимость услуг и зарплат. А так это традиция и мотивация

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0
Дмитрий Медведев

Да, хорошая реализация поблагодарить! Люди работая там дышат испарениями, выхлопами... А, ЗП мизерная...

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0
vmp

Чаевые начисляются бонусами Яндекс-Плюс?

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0
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