«Яндекс.Заправки» добавили функцию безналичных чаевых заправщикам Статьи редакции
Водители могут перевести чаевые сразу после оплаты топлива в приложении сервиса, «Карт» и «Навигатора».
- Чтобы оставить чаевые, нужно выбрать заправщика из выпадающего списка или уточнить у него номер телефона и ввести его в приложении, рассказали vc.ru в компании.
- Затем нужно указать размер чаевых и подтвердить перевод. Сервис автоматически предложит несколько вариантов суммы — определённый процент от стоимости заказа. Пользователи могут ввести и свою сумму — от 10 до 150 рублей.
- В приложение также появился раздел «Я — заправщик». Он доступен сотрудникам АЗС после регистрации в сервисе. В разделе можно посмотреть, сколько водители оставили чаевых. Сумма переводится напрямую сотруднику. Комиссия при выводе — 3%, она позволяет выполнить перевод и оплатить эквайринг банка, уточнили в «Яндексе».
- Функцию с чаевыми разработала команда «Заправок», это не «Яндекс.Чаевые», добавили в сервисе. Но коллеги обсуждают такую интеграцию. Чаевые в приложениях запускаются постепенно и будут доступны на АЗС по всей России.
Сервис работает без установки приложения или расширений для браузеров.
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