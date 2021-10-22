В даркнете выставили на продажу базу данных водителей Москвы и Московской области из 50 млн строк — «Ъ» Статьи редакции
В базе есть данные с 2006 по 2019 год, бонус при покупке — файл с информацией от 2020 года.
Архив выставили на продажу 19 октября на одном из форумов, который специализируется на продаже баз данных и организации утечек информации. Стоимость базы — $800, сообщает «Коммерсантъ».
- В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учёт. Журналисты позволили пятерым людям из базы, все они отозвались по имени и отчеству, один из собеседников подтвердил, что владел автомобилем, указанным в архиве, но продал его. В МВД не ответили на запрос издания.
- До 2020 года у каждого регионального управления ГИБДД была собственная база данных, рассказал источник «Ъ». Сейчас информация о зарегистрированных машинах и автовладельцах хранится централизованно в Федеральной информационной системе.
- Продавец, с которым связались журналисты, рассказал, что получил данные от инсайдера в ГИБДД. Источники «Ъ» заявили, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.
Почему не ловят? Это же легко сделать - каждому пользователю в ГИБДД (или где там сливают их) подсовывать в базу несуществующие машины (либо записи с ошибкой какой-то). У каждого пользователя - свои уникальные несуществующие машины.
Получится, что по этим строкам в слитой базе можно будет вычислить пользователя, который слил.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82#:~:text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2.
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