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Транспорт
TJ

В даркнете выставили на продажу базу данных водителей Москвы и Московской области из 50 млн строк — «Ъ» Статьи редакции

В базе есть данные с 2006 по 2019 год, бонус при покупке — файл с информацией от 2020 года.

  • Архив выставили на продажу 19 октября на одном из форумов, который специализируется на продаже баз данных и организации утечек информации. Стоимость базы — $800, сообщает «Коммерсантъ».

  • В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учёт. Журналисты позволили пятерым людям из базы, все они отозвались по имени и отчеству, один из собеседников подтвердил, что владел автомобилем, указанным в архиве, но продал его. В МВД не ответили на запрос издания.
  • До 2020 года у каждого регионального управления ГИБДД была собственная база данных, рассказал источник «Ъ». Сейчас информация о зарегистрированных машинах и автовладельцах хранится централизованно в Федеральной информационной системе.
  • Продавец, с которым связались журналисты, рассказал, что получил данные от инсайдера в ГИБДД. Источники «Ъ» заявили, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.

#новость #утечкиданных

1568 просмотров
17 17 комментариев
1
8
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17 комментариев
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Evgeny Afanasev

Самая бесполезная база, которую можно было слить

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2
Alexandr Shkuriin

Бесполезная? Какой ни будь интернет магазин автозапчастей сделал бы очень мощную рассылку по точечной аудитории😂

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8
Денис Демидов

Ничего, сейчас её очередной переписью населения обогатят по самое немогу.

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1
Dmitriy Lobanov

Для всякого рода вымогателей полезная база, для тех кто кого то ищет тоже. Разновидностей мошенников и прочих криминальных элементов великое множество, кто нибудь сможет её в своём злом умысле использовать.

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0
Old Nick

для криминала и социальной инженерии более чем полезная. это трындец просто.

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0
Nikita Gusev

Ссылочку выложите, пожалуйста, под этих комментом. Спасибо

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2
Misha Zakarin

https://nalog-nalog.ru/personalnye_dannye/otvetstvennost_za_razglashenie_personalnyh_dannyh_po_137_uk_rf/

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10
Андрей Чуринов

Почему не ловят? Это же легко сделать - каждому пользователю в ГИБДД (или где там сливают их) подсовывать в базу несуществующие машины (либо записи с ошибкой какой-то). У каждого пользователя - свои уникальные несуществующие машины.
Получится, что по этим строкам в слитой базе можно будет вычислить пользователя, который слил.

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3
Pavel Zhirnov

Никогда такого не было и вот опять. Неплохая база для бизнеса в автомобильной тематике:) А что за форум, кто-нибудь может ссылочку кинуть?

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0
Termit Development

Даркнет, говорят же! Какие ссылочки тебе нужны здесь оттуда? Это не совсем возможно..

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1
Pavel Zhirnov

В чём проблема кинуть ссылку .onion, а я её открою в Tor браузере?

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2
irmr

даркнет.рф

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1
Termit Development

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82#:~:text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.,%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2.

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0
Виктор Абрамов

Теперь нас жёстко заспамят...

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0
Тимур Петров

В базе есть данные с 2006 по 2019 год, бонус при покупке — файл с информацией от 2020 года.

Если оплатить картой, то кэшбек.

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0
Школьный фитиль

На базе отечественных разработок
— говорили они
Надёжно защищены
— говорили они

Ответить
0
Анон Плиз

утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки

Збс интеграция, которая позволяет слить 50кк строк за раз

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0
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