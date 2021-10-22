Регулятор США подтвердил, что во время аварии Tesla за рулём был человек — полицейские заявляли, что работал автопилот Статьи редакции
Обвинения в том, что авария произошла из-за автопилота, отрицал и Илон Маск.
- В апреле 2021 года в Техасе Tesla Model S врезалась в бордюр, потом в дерево и загорелась. Погибли два человека. Полицейские заявили, что за рулём автомобиля никого не было, а машиной управлял автопилот.
- Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) опубликовал отчёт, в котором утверждает, что полиция ошиблась. По предварительным результатам, сиденья водителя и пассажира были заняты, а ремни безопасности пристегнуты во время аварии.
- В отчёте сказано, что автомобиль двигался со скоростью 67 миль/ч (107 км/ч), педаль ускорения использовалась с максимальной силой 98,8%. Руль был деформирован из-за удара — это дополнительное доказательство, что кто-то был на месте водителя.
- NTSB пока не установил причину аварии. По итогам расследования совет планирует выпустить рекомендации для беспилотных автомобилей.
- После аварии Илон Маск написал в Twitter, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию, которая позволяет технологии полностью взять управление, владелец не покупал.
Обвинения в том, что авария произошла из-за автопилота, отрицал и Илон Маск.
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