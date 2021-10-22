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Транспорт
Маша Цепелева

Регулятор США подтвердил, что во время аварии Tesla за рулём был человек — полицейские заявляли, что работал автопилот Статьи редакции

Обвинения в том, что авария произошла из-за автопилота, отрицал и Илон Маск.

  • В апреле 2021 года в Техасе Tesla Model S врезалась в бордюр, потом в дерево и загорелась. Погибли два человека. Полицейские заявили, что за рулём автомобиля никого не было, а машиной управлял автопилот.
  • Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) опубликовал отчёт, в котором утверждает, что полиция ошиблась. По предварительным результатам, сиденья водителя и пассажира были заняты, а ремни безопасности пристегнуты во время аварии.
  • В отчёте сказано, что автомобиль двигался со скоростью 67 миль/ч (107 км/ч), педаль ускорения использовалась с максимальной силой 98,8%. Руль был деформирован из-за удара — это дополнительное доказательство, что кто-то был на месте водителя.
  • NTSB пока не установил причину аварии. По итогам расследования совет планирует выпустить рекомендации для беспилотных автомобилей.
  • После аварии Илон Маск написал в Twitter, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию, которая позволяет технологии полностью взять управление, владелец не покупал.
Фото с места аварии в Техасе Twitter

#новость #tesla

1630 просмотров
15 15 комментариев
8
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Кирилл Паркс

Видимо нужно делать стандартизированные рекордеры параметров поездки. (Аля как черные ящики), для машин оборудованных автопилотами

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11
Alex Shevchenko

Да, полный лог, а иначе и не доказать, кто управлял автомобилем в момент аварии, невнимательный пилот или "поехавший" автопилот.

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2
Ivan

лучше сразу онлайн регистрацию вкл авто, и постоянная запись параметров езды, пока не выключит водила... может кстатит у них так и сделано.
Пару автоматических огнетушителей в опции к авто теперь пусть добавят.

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1
Андрей Николаев

Да есть у них лог, неужели вы реально думаете, что при таких технологиях нет банальной записи кто за рулем или просто включена ли опция "автопилот"? Явно это все есть. А такая задержка с выяснениями просто говорит о том, что тесла занесла кому надо.

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1
Jay Green

Видимо нужно запретить Тесле рекламировать свой автопилот, коим он никогда не был, а говорить об расширенном ассистенте.

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0
Юрий Белоножкин

Там не было включено ни то ни другое в момент аварии

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2
Владимир Королёв

А если а/м был с ДВС- никто бы и не узнал об этом, кроме родственников.

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8
Jay Green

Если бы Тесла не врала о наличии полноценного автопилота, никто бы и не заметил.
До автопилота им ещё лет 5 минимум, а они его уже сейчас втюхивают.

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–2
Евгений Пантюхин

Душнила

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1
Никита Смирнов

А то что она сгорела , типа норм?)))

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0
Влад Пачи

конечно нет, автомобили с двс же не горят

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6
Евгений Быков

И не взрываются, а ещё в аварии не попадают, там ведь нет автопилота!

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0
Alex Shevchenko

Там же литиевые аккумы!! Литиевые акккумы не любят удары и деформации.

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1
Александр Ефремов

Нефтяникам не нравится новаторство. Потому и освящается каждый промах или поломка электромобилей

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2
KINCH

Прикольно алюминиевые машины горят — ничего не остается :)
Автопилот фиг с ним, а вот ручки дверей электрические, без механики, вот это беда, как и небьющиеся боковые стекла.

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2
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Читать все 15 комментариев
Транспорт
Маша Цепелева
Регулятор США подтвердил, что во время аварии Tesla за рулём был человек — полицейские заявляли, что работал автопилот Статьи редакции

Обвинения в том, что авария произошла из-за автопилота, отрицал и Илон Маск.

Фото с места аварии в Техасе Twitter
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