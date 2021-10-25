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Транспорт
Лиана Липанова

Рынок кикшеринга в России вырос на 200-230% за год, до 12 млрд рублей — исследование Статьи редакции

Но есть и проблемы: производители не успевают делать достаточно самокатов, компетентных сотрудников не хватает, а в СМИ кикшеринг «демонизируют».

8 8 комментариев
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К 2024 году объём рынка увеличится до 30-40 млрд рублей, а количество шеринговых самокатов — со 100-120 тысяч в 2021 году до 300-400 тысяч, следует из исследования издания «Трушеринг».

  • В 90 городах России работает около 50 кикшеринговых компаний, 70-80% рынка занимают Whoosh и Urent.
  • За год рынок вырос на 200-230%: сервисы открылись в 30 новых городах и увеличили количество самокатов на 70-80 тысяч.
  • 70-85% поездок в 2021 году — транспортные, 15-30% — развлекательные. В 2020 году транспортных поездок было около 60%.
  • На 1000 жителей приходится 1,8-2,2 самоката.

Деньги

К 2024 году города-миллионники займут 60% рынка (18-24 млрд рублей), другие города — 40% и 12-16 млрд рублей.

Сейчас один электросамокат за сезон приносит компании 100 тысяч рублей, один пользователь — 800-900 рублей.

Средняя стоимость минуты в разных сервисах составляет 7-8 рублей, а средняя стоимость одной поездки — 160 рублей в городах с населением менее 1 млн и 200 рублей в городах с населением более 1 млн.

Поездки и пользователи

В 2021 году кикшерингом воспользовались примерно 12 млн человек, они совершили около 55 млн поездок. На одного пользователя в среднем приходится пять поездок за сезон, на один самокат — 3-5 поездок в день.

К 2024 году количество клиентов кикшерингов увеличится до 40-50 млн, а поездок — до 230 млн в год.

«Трушеринг»

Города для запуска операторы выбирают в зависимости от:

  • Климата, который влияет на продолжительность сезона.
  • Инфраструктуры: чем она лучше, тем длительнее поездка и средний чек.
  • Численности и доходов населения.
  • Отсутствия конкуренции.
«Трушеринг»

Проблемы и риски

  • Из-за пандемии и роста кикшеринга по всему миру производители не могут удовлетворить спрос сервисов, поэтому рост парка российских компаний может замедлиться.
  • Сервисы сталкиваются с нехваткой сотрудников, обслуживающих самокаты. Кикшеринг — новая для России услуга, поэтому компетентных людей недостаточно: компании вынуждены тратить время и ресурсы на обучение персонала.
  • Электросамокаты часто публично критикуют за то, что они занимают много места, создают опасные ситуации во время езды по тротуарам или в нетрезвом виде и вдвоём. Аналитики объясняют претензии тем, что продукт новый — пользователи пока не знают, как им безопасно пользоваться, но со временем ситуация изменится. Решить проблему также можно с помощью развития городской инфраструктуры.
  • Сейчас нет корректного и единого регулирования электросамокатов: ПДД приравнивает самокат к пешеходу, поэтому городским властям приходится самостоятельно разрабатывать собственные правила для кикшеринга. В результате правила использования в разных городах могут сильно отличаться.
«Трушеринг»

Возможная консолидация

Рынок аренды электросамокатов сильно напоминает рынок каршеринга в 2017-2018 годах, говорят аналитики. Тогда было много небольших компаний и несколько крупных лидеров. После запуска «Яндекс.Драйва» большинство мелких компаний закрылись или были проданы: теперь рынок делят четыре крупных игрока.

Кикшеринг отличается более низким порогом входа, другими паттернами поведения и перспективами развития в регионах, но так же может прийти к консолидации рынка, считает «Трушеринг».

При этом лидеры, по нашей информации, не сильно опасаются «Яндекса». В отличие от каршеринга на рынке сейчас нет сервисных центров и достаточного количества специалистов, которые могут обслуживать парк в несколько десятков тысяч единиц техники во всех крупных городах.

Единственные обладатели такой инфраструктуры — Urent и Whoosh, а её построение занимает несколько лет. Кроме того, перед сезоном 2022 года в ключевом городе, Москве, власти вводят искусственные ограничения в 10 тысяч самокатов на игрока. Эта мера как раз направлена на соблюдение паритета и предсказуемую маржинальность, и примеру Москвы могут последовать другие города.

«Трушеринг»

Кроме того, аналитики считают, что на рынок могут выйти ещё несколько крупных ИТ-компаний. Например, интерес проявляют VK и «Сбер».

#новость #кикшеринг

8 8 комментариев
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Андрей

Пару месяцев назад. Живу в Геленджике, до работы ехать ровно 2 км (в гору), думаю на чем поехать: Каршеринг (Bi-Bi car новый поло автомат) цена 6 руб минута (ехать мне на машине минут 5). Самокат Юрент 50 посадка 60 руб и 7 руб км на самокате еахать минут 10 т.к. светофоры и тротуар не везде есть. Как самокат может быть дороже каршеринга??? В итоге доехал на bi-bi car за 31 рубль + до авто было ближе идти

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11
Dmitry Voloshin

В Геле вообще конченный шеринг самокатов. Просто бабки на туристах рубят, чтобы они по набережной катались по желтой дорожке.

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3
Юрий Белоножкин

Обычный Урент как и везде.

Просто ошибкой было бы считать кикшеринг заменой каршеринга.

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0
Андрей

почему?

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0
Юрий Белоножкин

Потому что кикшеринг это другое. Зачем покупать пиво в пабе за 400 рублей, если можно купить по акции за 50?

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0
Семен Переделкин

Комментарий в поддержку полного запрета электросамокатов на тротуарах.

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0
Monkhouse

Самокаты на пч ещё хуже, особенно прокатные.

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0
Изя Слоу

Вот пусть по велодорожкам и катаются.

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Рынок кикшеринга в России вырос на 200-230% за год, до 12 млрд рублей — исследование Статьи редакции

Но есть и проблемы: производители не успевают делать достаточно самокатов, компетентных сотрудников не хватает, а в СМИ кикшеринг «демонизируют».

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