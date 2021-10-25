Рынок кикшеринга в России вырос на 200-230% за год, до 12 млрд рублей — исследование Статьи редакции
Но есть и проблемы: производители не успевают делать достаточно самокатов, компетентных сотрудников не хватает, а в СМИ кикшеринг «демонизируют».
К 2024 году объём рынка увеличится до 30-40 млрд рублей, а количество шеринговых самокатов — со 100-120 тысяч в 2021 году до 300-400 тысяч, следует из исследования издания «Трушеринг».
- В 90 городах России работает около 50 кикшеринговых компаний, 70-80% рынка занимают Whoosh и Urent.
- За год рынок вырос на 200-230%: сервисы открылись в 30 новых городах и увеличили количество самокатов на 70-80 тысяч.
- 70-85% поездок в 2021 году — транспортные, 15-30% — развлекательные. В 2020 году транспортных поездок было около 60%.
- На 1000 жителей приходится 1,8-2,2 самоката.
Деньги
К 2024 году города-миллионники займут 60% рынка (18-24 млрд рублей), другие города — 40% и 12-16 млрд рублей.
Сейчас один электросамокат за сезон приносит компании 100 тысяч рублей, один пользователь — 800-900 рублей.
Средняя стоимость минуты в разных сервисах составляет 7-8 рублей, а средняя стоимость одной поездки — 160 рублей в городах с населением менее 1 млн и 200 рублей в городах с населением более 1 млн.
Поездки и пользователи
В 2021 году кикшерингом воспользовались примерно 12 млн человек, они совершили около 55 млн поездок. На одного пользователя в среднем приходится пять поездок за сезон, на один самокат — 3-5 поездок в день.
К 2024 году количество клиентов кикшерингов увеличится до 40-50 млн, а поездок — до 230 млн в год.
Города для запуска операторы выбирают в зависимости от:
- Климата, который влияет на продолжительность сезона.
- Инфраструктуры: чем она лучше, тем длительнее поездка и средний чек.
- Численности и доходов населения.
- Отсутствия конкуренции.
Проблемы и риски
- Из-за пандемии и роста кикшеринга по всему миру производители не могут удовлетворить спрос сервисов, поэтому рост парка российских компаний может замедлиться.
- Сервисы сталкиваются с нехваткой сотрудников, обслуживающих самокаты. Кикшеринг — новая для России услуга, поэтому компетентных людей недостаточно: компании вынуждены тратить время и ресурсы на обучение персонала.
- Электросамокаты часто публично критикуют за то, что они занимают много места, создают опасные ситуации во время езды по тротуарам или в нетрезвом виде и вдвоём. Аналитики объясняют претензии тем, что продукт новый — пользователи пока не знают, как им безопасно пользоваться, но со временем ситуация изменится. Решить проблему также можно с помощью развития городской инфраструктуры.
- Сейчас нет корректного и единого регулирования электросамокатов: ПДД приравнивает самокат к пешеходу, поэтому городским властям приходится самостоятельно разрабатывать собственные правила для кикшеринга. В результате правила использования в разных городах могут сильно отличаться.
Возможная консолидация
Рынок аренды электросамокатов сильно напоминает рынок каршеринга в 2017-2018 годах, говорят аналитики. Тогда было много небольших компаний и несколько крупных лидеров. После запуска «Яндекс.Драйва» большинство мелких компаний закрылись или были проданы: теперь рынок делят четыре крупных игрока.
Кикшеринг отличается более низким порогом входа, другими паттернами поведения и перспективами развития в регионах, но так же может прийти к консолидации рынка, считает «Трушеринг».
Кроме того, аналитики считают, что на рынок могут выйти ещё несколько крупных ИТ-компаний. Например, интерес проявляют VK и «Сбер».
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