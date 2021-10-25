Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.

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Ассоциация «Аэропорт» (входят 42 аэропорта, в том числе «Домодедово», в Казани, Архангельске, Иркутске, Якутске, Горно-Алтайске и других городах) отправила письмо министру транспорта Виталию Савельеву, сообщает «Ъ». Участники рынка просят приостановить требования к безопасности малых аэропортов.

Требования вступили в силу с 5 октября. На площадках, которые принимают самолёты вместимостью от 20 пассажиров, должно быть оборудование для видеомониторинга территории и досмотра багажа, системы оповещения и сигнализация. Вокруг территории должно быть регулярное патрулирование и группы быстрого реагирования.

С 5 октября авиакомпания «СиЛА» и её дочернее предприятие «Аэросервис» приостановили рейсы в Забайкалье, на Алтае, в Иркутской и Томской областях. Полёты на 30 площадках не возобновят, пока власти не гарантируют отмену наказаний за невыполнение новых требований, сообщил изданию совладелец СиЛА Андрей Богданов.

Это принципиальное решение. Нам грозят крупные штрафы от Ространснадзора и прокуратуры, никто не хочет копить «галочки» за административные нарушения, которые могут перерасти в уголовное преследование или дисквалификацию руководителя: никаких гарантий, что этого не произойдет сегодня, нет, и никому возобновление перелётов на свой страх и риск не нужно. Андрей Богданов совладелец «СиЛА»

По оценкам «Аэропорта», из 2,2 тысячи аэродромов, вертодромов и посадочных площадок России критериям соответствуют менее 10%. Остальные должны будут потратить 3–4 млрд рублей и привлечь около 10 тысяч специалистов, чтобы соответствовать требованиям. Ежегодное обслуживание каждой площади подорожает на 10–50 млн рублей, подсчитали в ассоциации.

Издержки будут заложены в тарифы на обслуживание авиакомпаний, а стоимость билетов вырастет в ближайшие два года в три-пять раз, оценил гендиректор аэропорта Горно-Алтайск Сергей Круглов.