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Транспорт
Маша Цепелева

Региональные аэропорты предупредили о возможной приостановке полётов из-за новых правил безопасности Статьи редакции

Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.

14 14 комментариев
2754 просмотров

Ассоциация «Аэропорт» (входят 42 аэропорта, в том числе «Домодедово», в Казани, Архангельске, Иркутске, Якутске, Горно-Алтайске и других городах) отправила письмо министру транспорта Виталию Савельеву, сообщает «Ъ». Участники рынка просят приостановить требования к безопасности малых аэропортов.

Требования вступили в силу с 5 октября. На площадках, которые принимают самолёты вместимостью от 20 пассажиров, должно быть оборудование для видеомониторинга территории и досмотра багажа, системы оповещения и сигнализация. Вокруг территории должно быть регулярное патрулирование и группы быстрого реагирования.

С 5 октября авиакомпания «СиЛА» и её дочернее предприятие «Аэросервис» приостановили рейсы в Забайкалье, на Алтае, в Иркутской и Томской областях. Полёты на 30 площадках не возобновят, пока власти не гарантируют отмену наказаний за невыполнение новых требований, сообщил изданию совладелец СиЛА Андрей Богданов.

Это принципиальное решение. Нам грозят крупные штрафы от Ространснадзора и прокуратуры, никто не хочет копить «галочки» за административные нарушения, которые могут перерасти в уголовное преследование или дисквалификацию руководителя: никаких гарантий, что этого не произойдет сегодня, нет, и никому возобновление перелётов на свой страх и риск не нужно.

Андрей Богданов
совладелец «СиЛА»

По оценкам «Аэропорта», из 2,2 тысячи аэродромов, вертодромов и посадочных площадок России критериям соответствуют менее 10%. Остальные должны будут потратить 3–4 млрд рублей и привлечь около 10 тысяч специалистов, чтобы соответствовать требованиям. Ежегодное обслуживание каждой площади подорожает на 10–50 млн рублей, подсчитали в ассоциации.

Издержки будут заложены в тарифы на обслуживание авиакомпаний, а стоимость билетов вырастет в ближайшие два года в три-пять раз, оценил гендиректор аэропорта Горно-Алтайск Сергей Круглов.

12 октября замминистра Минтранса Александр Суханов заявил, что требования смягчат — они будут отличаться от типа площадок и пассажиропотока. Но измененное постановление может вступить в силу не ранее 1 марта 2022 года, сообщает издание.

#новость #аэропорты

14 14 комментариев
4
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14 комментариев
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Monkhouse

Постоянная группа быстрого реагирования на каждом аэродроме. Таким образом охранники станут самой многочисленной профессией в России, долгожданный средний класс, так сказать 😀

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12
Степан Фадеев

Вчера уезжал с вокзала в Сочи. Мне показалось что всяких охранников больше чем пассажиров. Полиция, охрана РЖД, казаки. Только штурмовиков Империи там не было.

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7
Дарья Смолякова

Да да, особенно это бросается в глаза, когда прилетаешь из Европы, столько охраны и все равно нет чувства безопасности. Забавно охрана выглядит на Кавказе, там это бородатые мужчины в камуфляже с автоматами, из самолета выходить не хочется)

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1
Изя Слоу

Нужно же куда-то пристраивать маргиналов без амбиций и квалификации.

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1
Николай Замотаев

Вот не надо маргиналов в охранники. Только ещё больше неадекватов с оружием в доступе нам и не хватало.

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0
Pavel Ivanov

Просто аэропорты ненаходчивые – можно использовать бюджетный вариант:

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0
Александр Курбатов

Ясное дело, что те кто наверху вообще оторваны от реальности и что цены от такого вырастут и по сути особого профита то и не будет, но проблема в том, что мы россияне с рабским мышлением. Рабы по сути( И никакой критики власти давать не можем, т.к. страх, страх, страх. Грустно это. Так что готовьтесь к тому, что раком будут нас все сильнее и сильнее.

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3
Николай Замотаев

Критику власти давали, только она не слушает. Тот же закон яровой - все эксперты перемыли по косточкам по полной программе. Но ведь признать ошибку у нас нельзя, поэтому имеем что имеем.

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0
Михаил Бирюков

Забавно. Это получается, что так надо оборудовать любую площадку, которая может принимать, например, ми-8 раз в неделю :). А нет оборудования-нет борта, на котором держится все жизнеобеспечение удаленного поселка где-нибудь в тайге

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3
Александр

Скоро пешком начнем ходить.
На перелет средств не будет :(

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2
Илья Попов

У меня такое чувство, что всё это происходит в Китай.

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1
Isuzu Dzanarnoghno

Вобля...
Вспоминаю времена детства, когда я к отцу во Пскове на работу ездил на велосипеде. Прямо через стоянку (разумеется, только по красным линиям).
А тогда трафик был, в общем, не совсем маленький.

Сейчас же - пара самолетов в день. Ладно, аэродром (не аэропорт!) совместного базирования и его частично вояки охраняют. Так теперь и гражданские должны? ГБР? Патрулирование? Они там совсем с ума посходили???

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1
Алексей Половинкин

Если бы сотовые операторы сделали так же, то закона яровой сейчас бы и не было.

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0
Ли Си Цын

Если бы сотовые операторы сделали так же

А зачем им делать так же?

то закона яровой сейчас бы и не было

Закон Яровой сотовым операторам никак не мешает. Они просто вложили все косты в тарифы

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1
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ПСБ
ПСБ запустил личный кабинет для предпринимателей. Там можно следить онлайн за каждым своим терминалом

Сервис предоставляется бесплатно.

1 1 комментарий
3
Транспорт
Маша Цепелева
Региональные аэропорты предупредили о возможной приостановке полётов из-за новых правил безопасности Статьи редакции

Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.

14 14 комментариев
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