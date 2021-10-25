Региональные аэропорты предупредили о возможной приостановке полётов из-за новых правил безопасности Статьи редакции
Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.
Ассоциация «Аэропорт» (входят 42 аэропорта, в том числе «Домодедово», в Казани, Архангельске, Иркутске, Якутске, Горно-Алтайске и других городах) отправила письмо министру транспорта Виталию Савельеву, сообщает «Ъ». Участники рынка просят приостановить требования к безопасности малых аэропортов.
Требования вступили в силу с 5 октября. На площадках, которые принимают самолёты вместимостью от 20 пассажиров, должно быть оборудование для видеомониторинга территории и досмотра багажа, системы оповещения и сигнализация. Вокруг территории должно быть регулярное патрулирование и группы быстрого реагирования.
С 5 октября авиакомпания «СиЛА» и её дочернее предприятие «Аэросервис» приостановили рейсы в Забайкалье, на Алтае, в Иркутской и Томской областях. Полёты на 30 площадках не возобновят, пока власти не гарантируют отмену наказаний за невыполнение новых требований, сообщил изданию совладелец СиЛА Андрей Богданов.
По оценкам «Аэропорта», из 2,2 тысячи аэродромов, вертодромов и посадочных площадок России критериям соответствуют менее 10%. Остальные должны будут потратить 3–4 млрд рублей и привлечь около 10 тысяч специалистов, чтобы соответствовать требованиям. Ежегодное обслуживание каждой площади подорожает на 10–50 млн рублей, подсчитали в ассоциации.
Издержки будут заложены в тарифы на обслуживание авиакомпаний, а стоимость билетов вырастет в ближайшие два года в три-пять раз, оценил гендиректор аэропорта Горно-Алтайск Сергей Круглов.
12 октября замминистра Минтранса Александр Суханов заявил, что требования смягчат — они будут отличаться от типа площадок и пассажиропотока. Но измененное постановление может вступить в силу не ранее 1 марта 2022 года, сообщает издание.
Ясное дело, что те кто наверху вообще оторваны от реальности и что цены от такого вырастут и по сути особого профита то и не будет, но проблема в том, что мы россияне с рабским мышлением. Рабы по сути( И никакой критики власти давать не можем, т.к. страх, страх, страх. Грустно это. Так что готовьтесь к тому, что раком будут нас все сильнее и сильнее.
Вобля...
Вспоминаю времена детства, когда я к отцу во Пскове на работу ездил на велосипеде. Прямо через стоянку (разумеется, только по красным линиям).
А тогда трафик был, в общем, не совсем маленький.
Сейчас же - пара самолетов в день. Ладно, аэродром (не аэропорт!) совместного базирования и его частично вояки охраняют. Так теперь и гражданские должны? ГБР? Патрулирование? Они там совсем с ума посходили???
Сервис предоставляется бесплатно.
Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.
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