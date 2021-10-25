XPeng анонсировала электромобиль со складными несущими винтами — он способен не только ездить, но и летать Статьи редакции
Китайский производитель планирует начать серийное производство в 2024 году.
Производитель электромобилей XPeng Motors, один из главных конкурентов Tesla в Китае, анонсировал уникальную модель, предназначенную для перемещения не только по дорогам общего пользования, но и по воздуху, сообщает TechCrunch.
Прототип под названием HT Aero представили на мероприятии XPeng Tech Day 2021 вместе с системами автономного вождения XPilot 3.5 и 4.0. Аэромобиль получил облегчённую конструкцию с несущими винтами, которые складываются или раскрываются в зависимости от вида движения.
В двухместном салоне есть средства безопасности (например, парашютная система), а для управления электромобилем используется классическое рулевое колесо и рычаг, похожий на джойстик. Максимальная скорость заявлена на уровне 130 км/ч, время полёта — около 25 минут.
Массовое производство планируют запустить в 2024 году. По словам генерального директора Хэ Сяопэна, окончательный дизайн будет более «заниженным», а итоговая стоимость составит менее 1 миллиона юаней (157 тысяч долларов или 11 миллионов рублей).
Летательные аппараты с электрическим приводом вызывают всё больший интерес у автопроизводителей и стартапов. XPeng привлекла в проект более $500 млн инвестиций, но компании ещё предстоит решить ряд вопросов насчёт правового регулирования и безопасности подобного движения.
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