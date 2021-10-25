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Транспорт
DTF

XPeng анонсировала электромобиль со складными несущими винтами — он способен не только ездить, но и летать Статьи редакции

Китайский производитель планирует начать серийное производство в 2024 году.

7 7 комментариев
977 просмотров

Производитель электромобилей XPeng Motors, один из главных конкурентов Tesla в Китае, анонсировал уникальную модель, предназначенную для перемещения не только по дорогам общего пользования, но и по воздуху, сообщает TechCrunch.

HT Aero

Прототип под названием HT Aero представили на мероприятии XPeng Tech Day 2021 вместе с системами автономного вождения XPilot 3.5 и 4.0. Аэромобиль получил облегчённую конструкцию с несущими винтами, которые складываются или раскрываются в зависимости от вида движения.

В двухместном салоне есть средства безопасности (например, парашютная система), а для управления электромобилем используется классическое рулевое колесо и рычаг, похожий на джойстик. Максимальная скорость заявлена на уровне 130 км/ч, время полёта — около 25 минут.

Массовое производство планируют запустить в 2024 году. По словам генерального директора Хэ Сяопэна, окончательный дизайн будет более «заниженным», а итоговая стоимость составит менее 1 миллиона юаней (157 тысяч долларов или 11 миллионов рублей).

Летательные аппараты с электрическим приводом вызывают всё больший интерес у автопроизводителей и стартапов. XPeng привлекла в проект более $500 млн инвестиций, но компании ещё предстоит решить ряд вопросов насчёт правового регулирования и безопасности подобного движения.

Ранее в России приступили к разработке аэромобиля под названием «Циклокар». Шестиместный летательный аппарат перемещается в воздухе благодаря циклическим движителям и способен развивать максимальную скорость в 250 км/ч.

#новость #xpeng

7 7 комментариев
7
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Вася Пражкин

Эксперты, что думаете, взлетит?

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3
Константин Полухтин

Уже вижу истории Московской молодежи «ИИИУ ПО САЛОНУ ЛЕТАЮ ИИИУ»

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1
David Daniel

500 млн на заведомо проигрышный проджект . Никогда никто в здравом уме не разрешит летать автомобилям: безопасность полетов и тд

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1
Roman Antonov

ЦИКЛОМЕД

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0
Denis K

А как же декомпозиция 🧐

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0
Путачок

Это конвертоплан или он не умеет в горизонтальный полет?

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0
Даниил Романов

Пожалуй лучше Волгу куплю

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–1
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