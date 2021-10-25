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Транспорт
Маша Цепелева

Минтранс предложил поднять тарифы на платных дорогах до уровня европейских стран — на 35% Статьи редакции

Максимальная стоимость проезда может вырасти с 3 до 5 рублей за км.

  • В пояснительной записке законопроекта Минтранса указано, что сейчас средний тариф в России — 2,65 рубля за км, в Европе он на 35,5% выше — около 3,59 рубля за км.

  • В 2016 году была установлена максимальная плата — 3 рубля за км для первой тарифной группы. В ценах 2021 года — это 3,65 рубля, так максимальный размер платы за км должен быть 5 рублей (3,65 x 35,5%), указано в записке.
  • По проекту, максимальная плата за проезд по отремонтированным «Автодором» дорогам вырастет с 3 до 5 рублей за км, по мостам и путепроводам — с 21 рубля до 29 рублей. Цена для грузовиков и автобусов вырастет с 9,5 рубля до 16,25 рубля за км по дорогам и с 66,6 до 91,5 рубля по мостам.
  • Проезд по построенным «Автодором» дорогам будет дороже. Для легковых машин — 8 рублей за км, для грузовиков — 25 рублей за км.

  • Тариф надо увеличить для окупаемости новых проектов «Автодора», объяснило ведомство. Из-за требования увеличить темпы строительства, нужны внебюджетные источники.

  • В правительстве выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов, среди них два проекта «Автодора», сообщает РБК. Это дорога М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которую надо построить за 623 млрд рублей к 2024 году. И скоростная дорога Казань — Екатеринбург стоимостью 439 млрд рублей.

#новость #платныедороги

3104 просмотров
101 101 комментарий
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5
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101 комментарий
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Фёдор Дуров

Нужно быть лучше Европы, и поднять на 50 процентов.

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86
Вася Пражкин

Предлагаю поднимать каждый месяц, чтоб утерлись там, в Европе.

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23
умный человек

Дадим пососать Европе

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Лягушку можно зажарить так, а не сварить

Ответить
8
Ли Си Цын

Лягушку можно зажарить так, а не сварить

Лягушка молчит? Молчит. Дергается? Не дергается. Плавает, глазами лупает. Значит все нормально, можно продолжать

Ответить
0
Denis Kulish

Не, пускай сначала зарплату поднимут до уровня европейской )))

Ответить
2
ЯжПрограммист

Так это вам к работодателю надо вашему.

Ответить
8
Путачок

Да вы батенька экстремист

Ответить
3
Николай Коллайдер

И зарплаты до европы ⬆️

Ответить
3
Дмитрий

Так это не сложная задача. Вводим волевым решением доллар по 10р. Запрещаем обмен валюты населению, переводим всех на карты мир и радостно отчитываемся, что у нас европейские зарплаты.

Ответить
0
Путачок

Ещё надо все валютные сбережения перевести в рубли по новому курсу

Ответить
1
Max A. Glukhov

Не подсказывай! Ты шо…

Ответить
0
Дмитрий Алексеевич

Догнать и перегнать ©

Ответить
0
Zurab Pro

И качество до Европейского конечно, и зарплаты тоже повысят, чтоб было с чего платить.
Расцветаем :)

Ответить
51
Егор Т.

с качеством там всё в порядке, вопрос в цене

Ответить
–11
Lemuel G

Где с качеством порядок? Взять хотя бы дорогу до Питера - всего две полосы, постоянно влияет, заправок нет, свет не везде есть и пр.

Ответить
13
Alexander Rumyankov

Как тот кто подскакиевает на эстакаде ЦКАД над Калужским шоссе, я с вами не согласен. Деньги берут, света нет, полотно говно. И еще штраф впендюрили, так как не заметил что транспондер не пикнул, а сделать возможность привязки номера к транспондеру им религия не позволяет

Ответить
4
Степан Фадеев

Если привязать номер к транспондеру, то с кого тогда штрафы брать?

Ответить
0
Николай Савчук

Поднимите плз уровень жизни населения и покупательскую способность до европейских

Ответить
46
Денис Пронин

Собирайте свою Госдуму и тогда принимайте такие законы 😊😊😊😘😘😘

Ответить
9
Dmitry Korolev

Оппа, а кто это у нас тут наговорил на статью УК РФ 29. "ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА"?

Ответить
14
умный человек

Товарищ майор, удачно зашедший почитать каменты:

Ответить
2
igor

Пока все комментарии задокументирует то и подполковником станет

Ответить
1
Anatoly Ivanov

среднюю зп по стране например в $5000-10000/мес

Ответить
5
умный человек

Ответить
1
Александр Медведь

Не раскачивайте лодку.

Ответить
3
Юрий Кушниров

Нет ни одной нормальной причины, почему в РФ вообще должны быть платные дороги. В европе есть объяснение - машина из одной страны легко может ездить постоянно по дорогам другой страны.

Дороги должны строится из налогов, кроме каких-то спец-проектов, типа тоннелей.
Почти все дороги, которые сейчас платные - история распилов в интересах определенных лиц, не особо связанных с решением транспортных проблем.

Ответить
20
Дмитрий Алексеевич

Какие-то экстремистские мысли вас посещают, товарищ

Ответить
4
Сильвестр Иванов

Услышали вас, вводим подоходный налог на дороги. На переходный период плата за дороги также остается.

Ответить
1
Max Dvoretskiy

С 3 до 5 рублей это на 35%? С 9,5₽ до 16,25₽ это тоже, видимо 35%. Красота. В этих же процентах тогда бы и зарплаты и пенсии индексировали.

Ответить
17
Запасной танк88

Проиндексируют, но с задержкой на пять лет. А за эти пять лет фиксируют прибыль.

Ответить
0
Андрей Плаксин

Платный северный обход Одинцово
Длина примерно 12 км
Цена в одну сторону 450 рублей
Или 37,5 руб/км

Как-то не работает этот ограничитель по максимальной цене за км в данном случае

Ответить
12
Anatoly Ivanov

что-то дохера какая цена

Ответить
4
Dima Kalinov

Попробуйте от Химок до Завидово проехаться - ценник такой, сколько я во Франции и Германии весь за прошлый год суммарно не заплатил.

Ответить
3
Dmitry Korolev

"Видел я их Италию на карте, сапог сапогом, и все!" (С)

Ответить
1
Андрей Плаксин

Есть такое...
С транспондером несколько дешевле
но все равно немало...

Ответить
1
Михаил Нырков

Минтранс вообще в курсе, что президент не хочет, чтобы у нас было как в Европе?

Ответить
13
Nuke 7s

А что-нибудь остаётся без повышения?

Ответить
1
Винниамин Пяточков

Зарплаты и пенсии

Ответить
37
Дмитрий

Хоть где то стабильность.

Ответить
1
Ilya Plushkin

Это же получается что даже если у тебя нет авто и ты не пользуешься дорогами вообще, то все равно заплатишь за эту инициативу когда пойдешь покупать в магазин, что-то, что перевозили по этим дорогам (то есть практически все), я все верно понимаю?

Ответить
5
Sergey Khohlachev

Верно.

Ответить
0
Artem Gvozdev
Ответить
5
Егор Т.

заходит путин и говорит - "всем выходных с сохранением зп и цены европейского уровня, а то отстаём в развитии от запада".

Ответить
5
Pavel Pavel

Опять это тлетворное влияние запада!

Ответить
5
Александр Николаев

Че так мало то? Вообще в край уже…

Ответить
4
Aki Yama

Еще бы реально располагаемые дохода населения в целом подняли до уровня европейских стран. А то почему-то игра в одни ворота

Ответить
3
Speed Racer

Может сначала уровень жизни и зарплаты до Европейских поднимут?
Они там ебанутись совсем что-ли

Ответить
3
Dimm Debrov

Надеюсь эти дороги не за счёт моих налогов были построены, и так из Спб в МСК каждый год цена увеличивается на 500 руб.

Ответить
0
Anatoly Ivanov

наивно так полагать, вротенберг новую яхту хочет

Ответить
6
Christy Guerra

Спрос будет только по пятницам и воскресеньям (поездки с дач). Мне кажется так
Как пример - платная, в объезд Одинцово. В будние дни на транспондерах работники откровенно скучают

Ответить
2
Cassandra Puffen

Введут QR коды для выезда на бесплатные трассы и проблема загрузки платных дублеров решится)

Ответить
0
Dmitry Korolev

Но ведь уже ввели QR коды! Теперь достаточно пускать на трассы по этим QR кодам.

Ответить
0
Алексей Буян

И зарплаты не забудьте поднять до европейских. Ну и качество платных дорог конечно.

Ответить
2
Маша Арсентьева

Непопулярные меры. Правильно говорят, давайте тогда и зп с пенсиями поднимать. А то у нас тоже издержки растут

Ответить
2
Mikhail Che

зарплаты местные, материалы местные, а цены европейские, великолепно

Ответить
2
Полина Ищенко

А зарплаты Минтранс не предложил повысить населению?

Ответить
1
Денис Пронин

Это ж не в его компетенции(

Ответить
1
Andrey Yukin

А качество платных дорог тоже повысят? В бесплатные будут вкладывать или там все прийдет в забвение !?))

Ответить
1
Запасной танк88

Бесплатные раздолбают и сделают малопригодеыми и сделают развязки такими, что бы вьехать можно было только на платные без переподвыперта.

Ответить
1
Алексей Дымов

там вполне конкретные бенефициары, Минтранс - просто инструмент

Ответить
1
Pavel W1ckeed

Что-то не сходится. От МКАД до Зеленограда ~21км, причем платный участок длится 15км. Ценник 400р.

Ответить
1
Запасной танк88
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Ответить
0
Mik Petrov

Откуда такие цены на дороги, 600 млрд, 400 млрд, минуточку это 10 млрд долларов, 10 млрд блять

Ответить
1
Anatoly Ivanov

Уровень доходов как в Европе? Но вообще, учитывая огромные расстояния в России, и желание добиться такого же качества, вполне понятно, за чей счет теперь все это

Ответить
0
Винниамин Пяточков

Качества не будет. Им же надо регулярно соскребать с бюджета деньги на заплатки.

Ответить
2
Anatoly Ivanov

ну как сказать, в государстве Московия, Сочи, и немного в Ленобласти и Питере с дорогами все очень даже ок, да и в целом дороги по стране за 10 лет стали в 100500 раз лучше

Ответить
0
Винниамин Пяточков

Взять к примеру тот же МКАД - он всегда сужен в нескольких местах из-за ремонта. То есть это не сезонное явление, а постоянное. Он искусствен но перекрывается навсегда. И да, раньше такого не было.

Ответить
2
Anatoly Ivanov

МКАД перегружен безумно и требует постоянного ремонта

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Сообщение удалено

Ответить
0
Семен Переделкин

Предполагаю, что уровень доходов у тех, кто предлагает поднять тарифы, даже повыше, чем "как в Европе".

Ответить
1
Anatoly Ivanov

теплое с мягким сложно сравнивать, но вообще тут есть здравое зерно

Ответить
0
Alexey Bo

"дороги как в Европе - это конечно хорошо, но надо тогда и давай им ещё какой нибудь налог придумаем так же как в Европе. К примеру, все кто получает больше 30к,должен платить 35% нолог на доходы! Того гдяди, Россия с колен поднимется, заживём как в Парижах-Лонданах"

Ответить
0
Speed Racer

Больше 30К? Ты нормальный?
У нас и так нагрузка на доход почти 45%
Только в отличии от Европы и Штатов - 33-35% платит работодатель.

Ответить
2
Влад Борщ

Ну не совсем так. Платит работодатель с зарплаты работника) Не за свой счёт же))

Ответить
0
Yury Molodtsov

Нет никакой разницы в этом.

Ответить
1
Семен Переделкин

Автодор - наш!

Ответить
0
Anatoly Ivanov

Экономика становиться экономикой - тут скорее вопрос, почему из ФНБ не хотят построить 100500 дорог, но и за чей счет это все обслуживать.

Ответить
0
Игорь Протасов

Так есть транспортный налог для этого дела. Потом ввели ещё акции в топливо. Мол для справедливости. То же на содержание дорог. Правда транспортный не убрали.

Ответить
0
Gleb Tyutikov

Построить за счёт населения, содержать за его счета ещё сверху иметь прибыль. Это по-нашему. Российский капитализм с крепостным оскалом.

Ответить
0
Константин Кубий

только утром про это подумал - давно пора поднимать 😀

Ответить
0
Дмитрий Трифонов

Как заживём ща!

Ответить
0
Максим Смоляров

Ждём удорожания других товаров...

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

Россия це Европа.

Ответить
0
Postnikov Edward

Вот вам везет на Украине, наконец-то у вас коммуналка, как в Европе. Мы расеяне об этом пока только мечтаем))

Ответить
0
Антон Крамский

Автомат с парой обойм для думы будет дешевле, в поисках окупаемости казны, чем очередное повышение налогов ред.

Ответить
0
Ruslan Akhmedov

У меня на парковке с 200 рублей до 300 руб за ночь с 1 ноября подгимут. Тоже на 35% получается, как в Европе!

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Лол а с хуя так дорого? Бензин, добыча сырья и зарплаты что ли тоже такие же дорогие? Какие именно издержки переносятся на стоимость конечного продукта?

Ответить
0
Вадим Чиняев

Обобщенно - не интересно, тк не знаешь кому в голову приходят отличные идеи в итоге и некому пожелать здоровья.
Вот этот прекрасный человек и его команда отвечает за предложения - https://www.interfax.ru/russia/737189

Я вообще предлагаю как очередное нововведение происходит, сразу указывать действующих лиц. Чтобы страна знала героев и кому спасибо сказать.

Ответить
0
Roman Vektorny

Транспортного налога мало?!

Ответить
0
Александр Медведь

Мы всего на 35% отстаём... Вот он прорыв, дождались.

Ответить
0
Норрин Радд

пусть чиновники и депутаты сначала заплатят транспортный налог за служебный транспорт из своего кармана, а те кто с охраной и за машины охраны, тогда и поговорим о повышении

Ответить
0
Степан Фадеев

А зарплата когда будет как в Европе?
Я не про чиновников Минтранса, а простых людей.

Ответить
0
Sergey L.

И это в стране где каждый пятый живет за чертой бедности 👍🏻

Ответить
0
Алексей Хохлов

И уровень жизни

Ответить
0
Мехман Саламов

Как хорошо, что в Турции дороги бесплатны. И, даже камеры скорости похоже не работают. И даже полиции нет за кустами.
А в России, такое впечатление, власти только и делают, что думают как стричь ЕЩЕ шерсти с этой "барашки".

Ответить
0
расслабленный пост-хипстер

Тут смотрим на Европу, а тут не смотрим.

Ответить
0
Игорь Протасов

А размеры они учитывают?
Или размеры страны только, когда похвастаться надо?

Ответить
0
Postnikov Edward

Так мы суверенная страна или "как в Европе"? Это я про крестик и трусы.

Ответить
0
Marat Biktashev

Процветаем)

Ответить
0
Gleb Tyutikov

Покажим кузькину мать всему миру:
Запорим своих, как скотину!

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0
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