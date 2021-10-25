Минтранс предложил поднять тарифы на платных дорогах до уровня европейских стран — на 35% Статьи редакции
Максимальная стоимость проезда может вырасти с 3 до 5 рублей за км.
В пояснительной записке законопроекта Минтранса указано, что сейчас средний тариф в России — 2,65 рубля за км, в Европе он на 35,5% выше — около 3,59 рубля за км.
- В 2016 году была установлена максимальная плата — 3 рубля за км для первой тарифной группы. В ценах 2021 года — это 3,65 рубля, так максимальный размер платы за км должен быть 5 рублей (3,65 x 35,5%), указано в записке.
- По проекту, максимальная плата за проезд по отремонтированным «Автодором» дорогам вырастет с 3 до 5 рублей за км, по мостам и путепроводам — с 21 рубля до 29 рублей. Цена для грузовиков и автобусов вырастет с 9,5 рубля до 16,25 рубля за км по дорогам и с 66,6 до 91,5 рубля по мостам.
- Проезд по построенным «Автодором» дорогам будет дороже. Для легковых машин — 8 рублей за км, для грузовиков — 25 рублей за км.
Тариф надо увеличить для окупаемости новых проектов «Автодора», объяснило ведомство. Из-за требования увеличить темпы строительства, нужны внебюджетные источники.
- В правительстве выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов, среди них два проекта «Автодора», сообщает РБК. Это дорога М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которую надо построить за 623 млрд рублей к 2024 году. И скоростная дорога Казань — Екатеринбург стоимостью 439 млрд рублей.
Нет ни одной нормальной причины, почему в РФ вообще должны быть платные дороги. В европе есть объяснение - машина из одной страны легко может ездить постоянно по дорогам другой страны.
Дороги должны строится из налогов, кроме каких-то спец-проектов, типа тоннелей.
Почти все дороги, которые сейчас платные - история распилов в интересах определенных лиц, не особо связанных с решением транспортных проблем.
Обобщенно - не интересно, тк не знаешь кому в голову приходят отличные идеи в итоге и некому пожелать здоровья.
Вот этот прекрасный человек и его команда отвечает за предложения - https://www.interfax.ru/russia/737189
Я вообще предлагаю как очередное нововведение происходит, сразу указывать действующих лиц. Чтобы страна знала героев и кому спасибо сказать.
Сегодня в колл-центрах девяти из десяти самых популярных российских банков по телефону отвечают голосовые помощники. Но не все клиенты ими довольны — нередко в соцсетях можно увидеть жалобы на телефонных роботов, которые должны помогать решать клиентские вопросы, но не всегда это делают.
Заметка о самом важном решении на ближайшие 5-7 лет в вашей компании.
Китайский производитель планирует начать серийное производство в 2024 году.
В будущем 78% компаний перейдут на гибридные облачные решения, по данным компании Flexera.
Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.
Что такое биометрия, как ее используют банки и что нас ждет в будущем с единой биометрической системой, мы узнали у Дарьи Скачковой, управляющего директора в Газпромбанке
Почта России первой из почтово-логистических компаний начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. Проект реализован при поддержке Фонда «Сколково». На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение Почты на Android, на старте…
И рекомендовал обеспечить два выходных для сотрудников, проходящих вакцинацию.
Мы решили сделать устройство, которое измеряет силу и точность ударов и передает их в приложение, где можно прокачивать навыки и драться онлайн с друзьями и даже знаменитостями (ведь в интернете все равны).
Когда я впервые наткнулся на Elasticsearch, я был очарован его простотой использования, скоростью и параметрами конфигурации. Каждый раз, когда я работал с ним, я находил еще более простой способ достичь того, что я использовал для решения, с помощью традиционных инструментов и методов обработки естественного языка (NLP). В какой-то момент я…