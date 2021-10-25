Сервис по аренде автомобилей Hertz купил у Tesla 100 тысяч электромобилей Статьи редакции
Покупка могла обойтись едва не обанкротившейся компании в $4,2 млрд, узнало Bloomberg.
- Свой заказ сервис по аренде автомобилей Hertz планирует получить к концу 2022 года, это самая крупная разовая покупка электромобилей за всю историю, пишет TechCrunch.
- По данным источников Bloomberg, сумма сделки оценивается в $4,2 млрд. На 18:30 по мск акции Hertz выросли на 7,29%, до $26,49. Акции Tesla — на 5,73%, до $960,78.
- Автомобили Tesla Model 3 появятся в прокате в ноябре в США и некоторых городах Европы, отметили в Hertz. Также компания планирует установить тысячи зарядных устройств, которые будут доступны клиентам, арендующим электромобили.
- По данным издания, заказ Hertz будет составлять «значительную часть поставок» Tesla в течение последующих 14 месяцев. В 2020 году компания выпустила 499 550 автомобилей, за первые три квартала 2021 года — 627 572 автомобиля.
- В мае 2020 года Hertz объявил о банкротстве и реорганизации — он столкнулся с резким снижением выручки и спроса на машины из-за пандемии Covid-19. В июне компания объявила о выходе из банкротства.
Ничего не понимаю, в 2020 объявляем себя банкротом https://rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/business/23/05/2020/5ec8b55a9a79471a10f4f3bf, а через год покупаем 100к автомобилей)?
Очень любопытны детали сделки, какой процент предоплаты и какая отсрочка. Hertz вполне может использовать какую-то схему лизингом от теслы, а если бизнес-кейс не выгорит, все машины остаются у теслы или у банка-партнера. В общем, вариантов много, очень интересно, как Hertz структурировал эту сделку и кто у него в партнерах, на "свои" конечно такие проекты не реализуются.
Прекрасное доказательство, что пока угроза банкротства не маячит, оптимизацией и развитием крупные зажравшиеся корпорации не занимаются. Одними ценовыми сговорами, пока время не выкинет всех разом на обочину истории. Интересно, при туризме упавшем в несколько раз во многих странах, когда они чистую прибыль хотя в треть от прежнего будут получать.
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