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Транспорт
Nazigul Jusupova

Сервис по аренде автомобилей Hertz купил у Tesla 100 тысяч электромобилей Статьи редакции

Покупка могла обойтись едва не обанкротившейся компании в $4,2 млрд, узнало Bloomberg.

  • Свой заказ сервис по аренде автомобилей Hertz планирует получить к концу 2022 года, это самая крупная разовая покупка электромобилей за всю историю, пишет TechCrunch.
  • По данным источников Bloomberg, сумма сделки оценивается в $4,2 млрд. На 18:30 по мск акции Hertz выросли на 7,29%, до $26,49. Акции Tesla — на 5,73%, до $960,78.
  • Автомобили Tesla Model 3 появятся в прокате в ноябре в США и некоторых городах Европы, отметили в Hertz. Также компания планирует установить тысячи зарядных устройств, которые будут доступны клиентам, арендующим электромобили.
  • По данным издания, заказ Hertz будет составлять «значительную часть поставок» Tesla в течение последующих 14 месяцев. В 2020 году компания выпустила 499 550 автомобилей, за первые три квартала 2021 года — 627 572 автомобиля.
  • В мае 2020 года Hertz объявил о банкротстве и реорганизации — он столкнулся с резким снижением выручки и спроса на машины из-за пандемии Covid-19. В июне компания объявила о выходе из банкротства.
Акции Hertz Google
Акции Tesla Google

#новости #tesla #hertz

3448 просмотров
31 31 комментарий
5
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31 комментарий
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Артем Голендберг

Я вот даже не знаю как им тесла столько поставит, если сейчас медэл 3 продаётся с доставкой в сентябре 2022, ждать год. Видимо вся надежда на скорый запуск гигаберлин и гигатехас

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4
Запасной танк88

видимо, через Сбер. Там недавно прям объявили, что будут доставлять день в день.

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41
Запасной танк88

Осторожнее с такими шутками, я чуть со стула не грохнулся)

Ответить
3
Запасной танк88

Вам нужен специальный стул от Apple за 3,999 долларов. Вы продолжите падать, но уже красиво и стильно!

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1
Запасной танк88

Про салфетку забыли) стул протереть, пол)

Ответить
0
Запасной танк88

ок, в следующий раз буду осторожнее)

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0
Valeriy Dik

Сочно

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1
Graf De Lotarev

Зная как быстро обновляют автопарки рентыкар, чувствую на вторичном рынке в Европе скоро будет много Тесла по годной цене

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7
Алексей Королёв

Но ты в России. С ипаными пошлинами чтобы донный автоваз продолжал получать дотации. Без конских пошлин автоваз через пол года будет банкротом.

Ответить
2
Graf De Lotarev

От части вы правы

Таможня дает добро. Сколько теперь стоит ввезти…
Таможня дает добро. Сколько теперь стоит ввести электромобиль. В странах Таможенного союза…
www.google.com
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0
Denis Kiselev

Обновляют через 3 года от покупки.

Ответить
1
Graf De Lotarev

В Испании мне поменяли 1,5 годовую машину, мол ее продали. Меньше 20т пробега

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0
Rodeus

Е*ануться!

Ответить
8
S. Ulyanov

А где-то сейчас покупают гранту в кредит на 6 лет

Ответить
4
Evgeniy Zorin

$4,2 млрд - очень не плохо, для "едва не обанкротившейся компании"

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2
Postnikov Edward

Ждем-с ответку от Юбера.

Ответить
2
Dmitry Korolev

От Ситидрайва

Ответить
2
Олег Михалевич

100000 Автовазовских Калин

Ответить
0
Rodeus

Я думал, они банкроты уже.

Ответить
1
Denis Kiselev

Они уже не банкроты.

В заграницах банкротство часто используют как инструмент спасения бизнеса, а немевшему нас - инструмент передела или похорон.

Ответить
2
Alex Shapovalov

Ну они то типа спаслись. Но банкроты банкроты все равно....

Ответить
0
Евгений Иванов

Походу, впервые в жизни посижу за рулём Теслы арендуя её у Hertz :-) Надеюсь цены на аренду будут адекватными.

Ответить
1
Andrey Karaev

Приезжайте в Минск, там уже давно в каршеринге катаются)

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0
Сергей Круглов

На автопилоте будут походу работать шеринги. Типа приехала тачка самостоятельно и отвёзла клиента на автопилоте, если хочешь можешь сам порулить. Явно так за такие бабки сразу на стол. ред.

Ответить
0
Artemy

Ва-банк пошли!

Ответить
0
Антон Даутов

Ничего не понимаю, в 2020 объявляем себя банкротом https://rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/business/23/05/2020/5ec8b55a9a79471a10f4f3bf, а через год покупаем 100к автомобилей)?

Турбо-страница
Турбо-страница
rbc-ru.turbopages.org
Ответить
0
Олег Михалевич

У них состояние банкрота объявляют чтобы компанию и имущество не растащили. Певец 50cent вон вообще дважды банкротство проходил, ничего, здравствует миллионером.

Ответить
0
Richard Hicks

Явно так за такие бабки сразу на стол.

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0
Sklep Man

Очень любопытны детали сделки, какой процент предоплаты и какая отсрочка. Hertz вполне может использовать какую-то схему лизингом от теслы, а если бизнес-кейс не выгорит, все машины остаются у теслы или у банка-партнера. В общем, вариантов много, очень интересно, как Hertz структурировал эту сделку и кто у него в партнерах, на "свои" конечно такие проекты не реализуются.

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0
Запасной танк88

Прекрасное доказательство, что пока угроза банкротства не маячит, оптимизацией и развитием крупные зажравшиеся корпорации не занимаются. Одними ценовыми сговорами, пока время не выкинет всех разом на обочину истории. Интересно, при туризме упавшем в несколько раз во многих странах, когда они чистую прибыль хотя в треть от прежнего будут получать.

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0
Олег Михалевич

Хм, может всё же не "едва не обанкротившейся", а прошедшая через банкротство?

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0
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