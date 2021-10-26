General Motors построит 40 тысяч зарядных станций для электромобилей в США Статьи редакции
Пока владельцы электромобилей General Motors пользуются зарядными станциями других производителей.
- Также компания будет продавать свои собственные зарядные станции для дома и бизнеса под брендом Ultium Level 2, пишет The Verge.
- Компания предоставит до 10 зарядных станций каждому из своих дилеров, но сама не будет оплачивать установку всех 40 тысяч устройств — вместо этого GM будет привлекать финансирование в сотрудничестве с партнерами.
- Эта программа — часть плана GM вложить в инфраструктуру зарядок для автомобилей около $750 млн до 2025 года.
- В отличие от Tesla или Volkswagen, у General Motors нет собственной сети зарядки электромобилей. Пользователи электромобилей GM пользуются зарядными устройствами других производителей.
- В США около 41 тысяч общественных зарядных станций с более чем 100 тысяч розеток, но у водителей возникают трудности с поиском станции, которая действительно работает, отмечает The Verge.
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