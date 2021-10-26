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Транспорт
Nazigul Jusupova

General Motors построит 40 тысяч зарядных станций для электромобилей в США Статьи редакции

Пока владельцы электромобилей General Motors пользуются зарядными станциями других производителей.

  • Также компания будет продавать свои собственные зарядные станции для дома и бизнеса под брендом Ultium Level 2, пишет The Verge.
  • Компания предоставит до 10 зарядных станций каждому из своих дилеров, но сама не будет оплачивать установку всех 40 тысяч устройств — вместо этого GM будет привлекать финансирование в сотрудничестве с партнерами.
  • Эта программа — часть плана GM вложить в инфраструктуру зарядок для автомобилей около $750 млн до 2025 года.
  • В отличие от Tesla или Volkswagen, у General Motors нет собственной сети зарядки электромобилей. Пользователи электромобилей GM пользуются зарядными устройствами других производителей.
  • В США около 41 тысяч общественных зарядных станций с более чем 100 тысяч розеток, но у водителей возникают трудности с поиском станции, которая действительно работает, отмечает The Verge.

#новости #generalmotors

515 просмотров
6 6 комментариев
2
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Oleg Zhuravlev

И зачем нам эта новость ?

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–1
MadRat96

А ведь действительно, зачем сайту о бизнесе рассказывать о бизнесе?

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2
Radna
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0
Radna

GM и Ford вот мои фавориты по электрификаций транспорта, ну и группа Volkswagen в Европе.

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1
Александр Сергеевич

Хотелось бы видеть вместо gm Russian business какой-нибудь.

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0
Postnikov Edward

А почему GM, а не GE?

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0
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