Правительство разрешило каршерингам и сервисам такси собирать биометрию водителей Статьи редакции
Сервисы считают, что биометрия может сократить случаи поддельных документов при регистрации.
Постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года, сообщают «Ведомости».
- Аккредитацию коммерческих биометрических систем с 2022 года будет проводить Минцифры. Ведомство будет проверять безопасность и хранение биометрических данных.
«Яндекс» проанализирует возможности биометрии для такси и каршеринга. Каршеринг BelkaCar считает, что использование биометрии может упростить процесс регистрации, но могут возникнуть сложности с интеграцией. В такси «Максим» планируют идентифицировать водителей в приложении по биометрии.
- У Gett в Москве больше двух месяцев работает система КИС «АРТ», которая следит, чтобы водители не перерабатывали и проходили медосмотр. Для этого они сдают «данные, позволяющие их идентифицировать» и минимизировать использование поддельных документов.
- Операторам каршеринга биометрия не нужна, считает издатель портала «Трушеринг» Юрий Николаев. Не ясно, как технически будет реализован сбор данных, какой будет формат доступа и кто будет за это платить. Если идентификацию сделают обязательной, это увеличит стоимость для пользователя каршеринга, считает эксперт.
- В России действует Единая система биометрии (ЕБС). Пока к ней подключены только банки.
- По новым требованиям к сбору биометрии, каршеринги, Avito и другие не смогут использовать сканы документов клиентов.
"У Gett в Москве больше двух месяцев работает система КИС «АРТ»"
Вообще то не только у Gett, и вообще то по факту не работает, удивлен что Департамент транспорта Москвы который надо отдать должное умеет имплементировать свои решения , чего бы это не стоило, тут откровенно слился, моя однако думает что крыша у Яндекса по круче , а так как Яндекс по сути единственный проигравший от полноценного введения КИС АРТ ( и пассажиры и даже законопослушные водители выиграют) , то эта музыка будет вечной.
По поводу сбора биометрии водителей, честно говоря уверен что если Яндексу тоже будет невыгодно ( это же затраты с неявной выгодой) , то тоже этого не будет.
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