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Транспорт
Маша Цепелева

Hertz передаст в аренду водителям Uber в США 50 тысяч электромобилей Tesla Статьи редакции

Неделя пользования машиной будет стоит от $334.

  • Сначала Tesla будут доступны водителям Uber в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Диего и Вашингтоне, после во всех городах присутствия сервиса в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на публикацию Uber, которая больше не доступна.
  • Аренда Tesla будет стоить $334 (около 23 тысяч рублей) в неделю, позже цена упадёт до $299 или ниже. Чтобы арендовать машину, водители должны иметь рейтинг от 4,7 звезды и совершить не менее 150 поездок.
  • В мае 2020 года Hertz сообщила о банкротстве и реорганизации из-за пандемии Covid-19. В июне компания объявила о выходе из банкротства.
  • В октябре 2021 года компания заказала 100 тысяч Tesla за $4,2 млрд. Tesla Model 3 появятся в прокате в США и некоторых городах Европы.
  • После сделки акции Tesla выросли на 5,73%, а капитализация превысила $1 трлн.

#новость #tesla #uber #hertz

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EyesLaser

Тесла туземун, электро туземун. Двс на пенсию

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0
Антон Пискунов
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–4
EyesLaser

Это самое тупейшее видео на 3 часа, ни слова про масштабные разливы нефти, логистику и переработку оной. Однобокое, уровня первого канала, при любой полемики с представителем зеленой энергетики он камня на камне не оставит на этом бездаре по аргументам

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1
Андрей Исаев

Ездить на такси в тесле - вот это я понимаю уровень 😅 Красиво жить не запретишь!

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0
Eugene Vasin

Будь у Uber в Киеве опция именно Tesla – можно было бы и доплачивать (когда время ожидания не критично, разумеется)

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0
Сергей Круглов

Тесла - хуесла. Минусуйте подонки. Вот он я.

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0
Best Practice

Tesla могла бы запустить собственное электротакси)

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0
Дмитрий Козин

После этого сообщения акции Тесла поднялись ещё на 4%, капитализация достигла 1.5 трл. Спс!

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0
Nikolay Skidanov

Hertz купил 100тыс у Tesla и сдал половину Уберу

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0
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