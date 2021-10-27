Hertz передаст в аренду водителям Uber в США 50 тысяч электромобилей Tesla Статьи редакции
Неделя пользования машиной будет стоит от $334.
- Сначала Tesla будут доступны водителям Uber в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Диего и Вашингтоне, после во всех городах присутствия сервиса в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на публикацию Uber, которая больше не доступна.
- Аренда Tesla будет стоить $334 (около 23 тысяч рублей) в неделю, позже цена упадёт до $299 или ниже. Чтобы арендовать машину, водители должны иметь рейтинг от 4,7 звезды и совершить не менее 150 поездок.
- В мае 2020 года Hertz сообщила о банкротстве и реорганизации из-за пандемии Covid-19. В июне компания объявила о выходе из банкротства.
- В октябре 2021 года компания заказала 100 тысяч Tesla за $4,2 млрд. Tesla Model 3 появятся в прокате в США и некоторых городах Европы.
- После сделки акции Tesla выросли на 5,73%, а капитализация превысила $1 трлн.
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