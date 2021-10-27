Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Nazigul Jusupova

Подразделение беспилотников Cruise из General Motors запланировало запустить такси без водителя в США в 2022 году Статьи редакции

Компания должна получить разрешение регулятора Калифорнии.

  • О планах компании рассказала генеральный директор General Motors Мэри Барра, пишет TechCrunch.
  • В сентябре Сruise получила разрешение Калифорнийского департамента транспортных средств на перевозку пассажиров без водителя в Сан-Франциско. Теперь для запуска коммерческого сервиса компания должна получить разрешение Комиссии по коммунальным предприятиям.
  • По итогам третьего квартала выручка General Motors снизилась почти на четверть, до $26,8 млрд, прибыль упала на 40%, до $2,4 млрд.
  • В апреле Financial Times писало, что Cruise запустит такси без водителя в Дубае к 2023 году. До 2030 года компания поставит в Дубай 4 тысячи беспилотников Origin.
  • Cruise основана в 2013 году в Сан-Франциско, в 2016 году стартап купила General Motors за $1 млрд. В начале 2020 года Cruise показала свой первый серийный электрокар для совместных поездок без водителя.
  • В Сан-Франциско уже тестирует беспилотное такси Waymo — впервые компания запустила его в 2018 году в Аризоне. В США в 2023 году также планирует запустить беспилотное такси Lyft с помощью Hyundai.
Cruise Cruise

#новости #cruise

82 просмотров
4 4 комментария
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Sherry Price

Здорово, скорей бы у нас.
P.S. Беспилотники хотя бы названивать не будут, с требованием отменить заказ)

Ответить
1
Антон Штадлер

Будут под окном оглушать клаксоном, если не уложился в 3 минуты

Ответить
0
Daniilsergey0 Daniilsergey0

Извиняюсь, но если кому не сложно пройдите пожалуйста опрос (https://forms.gle/5EqcA5cqfXiXZTxW8) он нужен мне для курсового проекта. Всем заранее спасибо🥰

Ответить
1
Антон Штадлер

разрешение Комиссии по коммунальным предприятиям

Коммунальное предприятие по обслуживанию беспилотных такси

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Техника
Андрей Фролов
Первые владельцы новых MacBook Pro рассказали, что «чёлка» иногда закрывает часть меню в приложениях Статьи редакции

В документации Apple описаны методы, с помощью которых разработчики могут управлять поведением интерфейса в таких случаях.

267 267 комментариев
66
Дизайн
AGIMA
Цифровой госпиталь и медицина на 360°: как мы обновили сайт частной клиники №1 в России

Иногда больницы у русского человека вызывают недоумение и страх: процедурный кабинет, где пахнет лекарствами и не только, представили? Но зачастую это наши страхи из детства и юношества суровых 90-х, потому что сейчас всё иначе.

Сайт для АО «Европейский Медицинский Центр» (ЕМС)
19 19 комментариев
32
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офис
Евгений Алиев
Купил квартиру под офис компании

Меня зовут Евгений, сейчас моя компания занимается разработкой экологического стартапа и разработкой проектной документации по экологии с 2012 года. Тогда мне было 23 года, все это время мы платили за аренду и были привязаны к условиям и ограничениям. В 2021 году мы с женой купили квартиру площадью 70 м2 на первом этаже жилого дома и разместили…

170 170 комментариев
104
Httpool
SHAREit объявляет о партнерстве с Httpool для расширения присутствия в России и СНГ

SHAREit Group анонсировала выход на российский рынок цифровой рекламы. Глобальная компания в сфере интернет-технологий, выбрала Httpool, входящую в Aleph Group, своим стратегическим партнером по продажам рекламы. Будучи официальным представителем SHAREit, Httpool займется продвижением рекламных возможностей приложения для брендов и агентств из…

0 Обсудить
6
Сервисы
Nazigul Jusupova
Linkedin запустил маркетплейс для поиска и заказа услуг фрилансеров — за время тестов он собрал 2 млн пользователей Статьи редакции

Сервис предназначен для работодателей, а сами кандидаты не смогут искать работу.

8 8 комментариев
19
Открытие Инвестиции
«Повышение ключевой ставки не оказало измеримого эффекта на динамику российского рынка акций»

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»

2 2 комментария
0
Checkaso
Релиз Checkaso 2.5 на Product Hunt. Новые инструменты и дизайн

Друзья, всем привет! Сегодня у нас релиз на Product Hunt. Будем рады вашей активности: поддержке и обратной связи. Важная и приятная новость: в честь обновления дарим -30% на любую подписку.

1 1 комментарий
12
Приёмная
Литературный Кирилл
Делимобиль выпускает в город заведомо неисправные автомобили

Всем привет! Это снова главный хейтер Делимобиля всея VC.
Не так давно я публиковал пост с обзором сервиса Делимобиль в Ростове-на-Дону, где описывал состояние автомобилей, зоны завершения, тарифы и всё прочее. Вот он:

11 11 комментариев
18
Личный опыт
Александр Шмаков
История одного издательства: как я, будучи инженером-нефтяником, начал выпускать трогательные книги для детей

Всем привет! Меня зовут Александр Шмаков, я исполнительный директор типографии «НП-ПРИНТ» и основатель санкт-петербургского книжного издательства «Гудвин».

74 74 комментария
75
GenerationS
Цифровой акселератор СИБУРа: feedback от участников

СИБУР, крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, и GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, подвели итоги первого цифрового акселератора.

0 Обсудить
2
Больше статей
null