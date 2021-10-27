Подразделение беспилотников Cruise из General Motors запланировало запустить такси без водителя в США в 2022 году Статьи редакции
Компания должна получить разрешение регулятора Калифорнии.
- О планах компании рассказала генеральный директор General Motors Мэри Барра, пишет TechCrunch.
- В сентябре Сruise получила разрешение Калифорнийского департамента транспортных средств на перевозку пассажиров без водителя в Сан-Франциско. Теперь для запуска коммерческого сервиса компания должна получить разрешение Комиссии по коммунальным предприятиям.
- По итогам третьего квартала выручка General Motors снизилась почти на четверть, до $26,8 млрд, прибыль упала на 40%, до $2,4 млрд.
- В апреле Financial Times писало, что Cruise запустит такси без водителя в Дубае к 2023 году. До 2030 года компания поставит в Дубай 4 тысячи беспилотников Origin.
- Cruise основана в 2013 году в Сан-Франциско, в 2016 году стартап купила General Motors за $1 млрд. В начале 2020 года Cruise показала свой первый серийный электрокар для совместных поездок без водителя.
- В Сан-Франциско уже тестирует беспилотное такси Waymo — впервые компания запустила его в 2018 году в Аризоне. В США в 2023 году также планирует запустить беспилотное такси Lyft с помощью Hyundai.
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