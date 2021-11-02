Интервью с предпринимателем о том, как «2ГИС» вписался в экосистему банка и почему всё ещё встречаются ошибки в данных.

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26 октября «2ГИС» представил обновлённый навигатор и геотехнологии для сервисов экосистемы «Сбера» и сторонних компаний.

Александр Сысоев рассказал vc.ru, как сервисы экосистемы уже используют данные «2ГИС», когда на карте появятся такси «Ситимобила», на чём сейчас зарабатывает компания и почему на точность карт всегда будут жалобы.

Александр Сысоев «2ГИС»

Что даёт «2ГИС» экосистеме «Сбера» и экосистема — сервису

В октябре вы объявили об обновлении навигатора и о том, что «Ситимобил» начал тестировать карты «2ГИС». Логично предположить, что следующий шаг — появление машин «Ситимобила» или самокатов Urent на карте. У вас есть такие планы?

Это логичный шаг, наша задача — глубокая интеграция с экосистемой. Это в планах на 2022 год.

Кроме «Ситимобила» что ещё может появиться? Те же самокаты?

Это тоже «Ситимобил». Обязательно будет платёжный сервис. Его появление в «2ГИС» — тоже вполне логичный шаг, потому что мы развиваем свой маркетплейс. Перед доставкой это просится. Появится уже достаточно скоро, в течение 2022 года.

В этом году большие интеграции с партнёрами идут на основе наших технологий. Например, «Ситимобил» тестирует наши карты в приложениях для пользователей и водителей в нескольких регионах. Мы рассчитываем, что по итогам тестов «Ситимобил» и «Ситидрайв» перейдут на наши карты и навигатор.

В «СберБанк Онлайн» вы, наверное, уже видели нашу карту, «Самокат» тоже её использует, хотя он ещё до нашего появления в экосистеме её подключил. Сейчас ещё больше будет интегрироваться.

Какие ещё сервисы могут добавить ваши карты, навигатор?

Голосовые помощники «Сбера» (виртуальные ассистенты «Салют» на основе данных сервиса могут рассказать о пробках, построить маршрут и так далее — vc.ru). У нас тоже появится скоро голосовой помощник. Если вы видели в презентации, уже была такая кнопка.

Кадр из презентации «2ГИС»

Что «2ГИС» даёт сервисам «Сбера» — понятно, а что «Сбер» даёт сервисам «2ГИС»?

В этом году технологически мы больше даём экосистеме — таков план, а в следующем — она: мы будем внедрять её сервисы в своём продукте. Но, например, тот навигатор, который вышел в конце октября, задумывался вместе продуктовыми командами, вместе с экосистемой.

Над ним работали вместе с нашими и «Ситимобил», и SberDevices, и «СберАвтоТех» — их продуктовые дизайнерские команды. Возможно, вакансии от «Работа.ру» и других сервисов тоже появятся у нас в продукте.

Какие-то разработки со стороны «Сбера» помогают?

Пока не сильно помогают, это перспектива 2022 года. Но уже в этом году мы провели интенсивы с продуктовыми командами экосистемы, чтобы проработать будущие решения. Сама разработка в «2ГИС», конечно, на нашей стороне, так и будет продолжаться.

Вы сказали, что навигатор вместе с командой «Сбера» разрабатывали. «Коммерсантъ» писал в 2020 году, что «Сбер» якобы работает над мультимедийной платформой для автомобилей. Будут ли, например, в машинах «Ситимобила» и «Ситидрайва» стоять устройства с картами «2ГИС»?

Когда появится головное устройство, конечно, в нём будут наши карты. Но пока его нет. Вопросы о его создании лучше задать разработчикам системы.

Какие направления приносят выручку

Вы сейчас как-то зарабатываете на маркетплейсе, который строите? Магазины вам платят за то, что размещают товар?

С некоторыми магазинами у нас есть такая договорённость. Там в том числе рекламная модель работает, потому что есть витрины бесплатные для всех компаний, есть платные — более информативные и красивые. Они работают по обычной рекламной модели. Что касается оплаты за лид — по такой схеме мы сотрудничаем, например, с сервисами недвижимости.

Какую долю выручки приносят партнёрские программы?

В перспективе я считаю, что партнёрские программы должны превысить долю выручки от размещения рекламы, на которой мы сейчас больше всего зарабатываем. Пока на партнёрскую программу приходится 5%, эта цифра постепенно растёт.

Вы также получаете выручку от франчайзи?

Мы часть сети франчайзинговой выкупили — 21 город. Франчайзинг же нам платит только роялти, а так вся выручка попадает к нам. Если нам партнёр платит 20% от собственной выручки, то сейчас в этих городах все 100% составляют нашу выручку, соответственно, у нас объём выручки сильно подскочил.

Это в России. А за рубежом, где вы представлены?

За рубежом пока ещё не выкупили, у нас таких планов нет. Мы работаем в половине стран СНГ, самый успешный у нас Казахстан, огромная аудитория и популярность — 7,2 млн пользователей в месяц. В прошлом году приложение «2ГИС» стало первым в стране (по данным местного Forbes — прим. vc.ru). Пока на этом рынке у нас нет конкурентов — мы прекрасно пользуемся положением.

Как обновляются карты, почему данные бывают неточными и что ещё может появиться в «2ГИС»

Данные «2ГИС» до сих пор обновляются «ногами»: сотрудники ходят по адресам и обновляют карты?

Да. Другой технологии в природе не существует. На космических снимках никаких подъездов не видно, номеров квартир, не понять, работает ли киоск, есть ли проход в заборе. Поэтому единственный вариант получить высококачественный контент — это «ходить ногами».

Можно ли как-то автоматизировать эти процессы?

Они у нас автоматизированы. Я уже рассказывал пример про «Звёздные войны». Не слышали в моём исполнении? Фильм «Звёздные войны», эпизод один. Прилетает звездолёт искать сбежавшую принцессу. Из него вылетает три летающих шара, они летят в город и заглядывают в каждую подворотню.

Вот пока такой технологии нет. Если бы были такие штуки, которые безопасно летают, не падают и умеют заглянуть, куда угодно, это другое дело. Пока такой шар, образно говоря — это голова нашего сотрудника. Работа, конечно, автоматизирована, специалисты ходят с мобильным приложением, все изменения сразу заносят в общую базу, всё это мгновенно происходит.

Если есть сообщение об ошибке на карте, мы смотрим, кто рядом — человек может пойти и проверить, так ли это. Мы используем видеорегистраторы, автоматическое распознавание дорожных знаков, много чего. Новых технологий у нас море: и голосовые, и видео, и всё, что угодно.

Как раз хотела сказать, что при обновлении навигатора вы использовали в том числе данные с видеорегистраторов.

Да, мы проехали все дороги. К сожалению, в открытом доступе у людей информации о дорожных знаках и инфраструктуре нет. Мы просто проехали все дороги, все города и все федеральные трассы в обе стороны. Сейчас наш навигатор уже междугородний.

Вместе со «Сбером» сделали эту задачу для себя, и для них. Нам всегда хотелось собрать такие данные, детализировать дорожную инфраструктуру, но у нас не хватало ресурсов. В городах и вокруг городов у «Сбера» глобальное покрытие, у них чуть ли не в каждой крупной деревне отделение и банкомат стоит, и туда должны доехать инкассаторские машины.

Так что это наша интеграция в том числе — мы собирали и для наших пользователей, и им. Наши пользователи получили плюс 18 тысяч населённых пунктов. Мы проехали сотни тысяч километров дорог, кроме федеральных трасс — региональные и городские. И это в том числе будет использовать «Сбер» для инкассаторских машин, например, для «СберЛогистики». А наши пользователи получат новые красивые и информативные карты.

Вы использовали технологии «Сбера», чтобы агрегировать эти данные потом?

Мы пока их не используем. Для выполнения таких задач у нас достаточно развитые собственные технологии.

Для чего технологии «Сбера» могут использоваться?

У нас есть красивая интеграция со «СберБанк Онлайн». Приложение предлагает клиенту, который совершил покупку, написать отзыв о заведении, и затем этот отзыв передает нам — он появляется на картах «2ГИС». Но доступа к данным о платежах у сервиса нет.

Основная проблема отзывов — их может написать каждый пользователь, и мы не знаем, был ли человек там, или это посадили агентство, которое пишет отзывы. Мы фильтруем, смотрим, но всё равно, когда мы знаем, что человек в этой точке рассчитался (а со «Сбером» мы знаем, что он там был), он напишет реальный отзыв. Красивая прямая интеграция с технологиями «Сбера». И это повышает качество отзывов в разы.

Но на сайтах отзывов пользователи всё же пишут, что модераторы стали чаще необоснованно удалять их в «2ГИС».

Может, просто отзывов стало больше. Наши модераторы следят за тем, чтобы пользователь действительно воспользовался услугами компании перед тем, как оставить своё мнение о месте. Для этого сами компании могут задать уточняющие вопросы.

Когда пользователи сообщают о замеченных в продукте неточностях — например, изменилось время работы компании, или она переехала — эту информацию наши специалисты перепроверяют, в том числе — «ногами», на местности.

Пользователи могут присылать десятки тысяч сообщений каждый день, мы их называем «зацепками». Процентов 20 дублируется. Если столько людей сказали одно и то же, значит, скорее всего, это правда. Но часто люди сами склонны ошибаться.

Иногда я пишу сообщение об ошибке, а потом понимаю, что просто неправильно увидел, прочитал карту и так далее. Такое всегда было. Чем больше людей пользуются продуктом, тем больше таких отзывов будет.

Что касается точности карт, пользователи пишут, что они тоже стали менее точными.

Это неправда, можете сами походить и проверить. Мы за последний год очень прибавили в качестве карт и справочника.

За счёт чего этого удалось добиться?

У нас появился заказчик — «Сбер». Мы наняли больше людей. В частности, стало больше специалистов по сбору информации в Москве и Петербурге. Всего в компании работает более 2800 человек — в филиальной сети, без учёта франчайзи, с ними где-то 5000 человек.

Франчайзи сами занимаются проверкой адресов?

Да, это их ответственность. Они отвечают за две вещи: качество данных и продажу рекламы. Они работают с нашими технологиями, мы все даём, но они сами выбирают свои юрлица, свой персонал.

В «2ГИС» также есть маршруты общественного транспорта. И у них тоже есть проблемы с точностью: например, пользователь ждёт автобус, на карте он мимо проезжает, а в реальности не появился.

К сожалению, да. Мы эти данные получаем в реальном времени от транспортных предприятий, которые занимаются управлением перевозками, в «Яндексе» та же история. Стремимся, чтобы было идеально, но ошибки бывают.

И часто на той стороне бывает такая задержка. Когда автобус проехал давно, а информация только докатилась. Но мы с этим работаем, стараемся, чтобы было лучше и лучше. Я тоже периодически выхожу, жду того самого трамвая.

Мы же не можем поставить собственные датчики на каждый трамвай в каждом городе. Это и «Яндекс» не делает, он тоже партнёрится или покупает и получает данные от городских и частных предприятий.

Что мешает датчики самим установить, дорого?

Конечно, дорого. Плюс это же муниципальный транспорт, это серьёзная история. Должны быть сертификаты, лицензии. Есть сертифицированное предприятие, которое занимается этими датчиками, они отвечают за них, за их качество, работоспособность.

Это большая инфраструктура, потому что каждая железка имеет свойство ломаться. Прилепить сверху на автобус? Она сорвется. Ставится всегда внутри. Чтобы водитель не мог лазить и выключать, ставится глубоко под панель. Это целая индустрия — зачем нам идти в чужую индустрию?

Есть и обратная сторона: этим предприятиям выгодно, когда их автобусы есть на наших картах — у нас десятки миллионов пользователей. Их же автобусами будут чаще пользоваться. Это классический win-win. Но, к сожалению, иногда системы дают сбой. Но будет все лучше и лучше.

Это же сервис, он всегда двигается на какой-то конкуренции. Если есть конкуренция, качество сервиса только улучшается. Если конкуренции нет в каком-то городе, то вот там дело плохо.

Что касается платёжного сервиса для маркетплейса — как он может быть реализован? Сейчас есть просто поиск товаров по каталогу.

Появится кнопка оплаты, и всё. Сейчас можно в обычном поисковом запросе хоть голосом выбрать название товара, и наша система покажет, где такой товар есть на карте города, покажет цену, покажет даже, если можно перейти дорогу и в соседнем магазине купить товар дешевле, такое часто происходит.

Пока мы отправляем лиды в эти компании, а они уже сами обеспечивают проведение платежа. То есть из «2ГИС» сейчас идёт переход на сайт этих магазинов. У нас есть товарная корзина, куда можно складывать, и очевидно, что следующий шаг — оплатить и доставить. Ну и очевидно, что «СберЛогистика» здесь может помочь с доставкой.

Отдельный навигатор был бы ошибкой

Если возвращаться к самому продукту, вы добавили на карту объявления о продаже и аренде квартир от ЦИАН и других. Есть ли у вас планы развивать это направление, добавить слой не только с недвижимостью, но и объявления о вакансиях, например, или другие?

Мы всё время добавляем, постоянно идёт работа. Партнёрский отдел, постоянно ищет клиентов, желательно большие, крупные компании.

Мы давно начали эту историю, лет 10 назад, и называли её «Программа +1». И 10 лет назад она не полетела. У нас было 160 всяких крупных и маленьких партнёров. Свернули эту программу, оставили только Booking.com, который до сих пор партнёр. И внимательно смотрели, как ведёт себя аудитория.

Было такое опасение, что мы нашу аудиторию уводим с Booking.com, но оказалось, что оно напрасное: мы всё больше клиентов через «2ГИС» приводим на Booking.com, и они всё больше платят им деньги. Сейчас ещё «Островок» подключили.

Хитрость здесь в разнице подходов, моделей. В Booking.com только те компании, которые платят сервису. У нас полный бесплатный справочник, потому что не все отели имеют контракт с Booking.com.

Человек собирается в командировку по России или на отдых в Дубай, смотрит локацию и смотрит все отели. В некоторых есть кнопка «заказать» на Booking.com, в некоторых нет. И аудитория привыкает, продолжает заходить на Booking.com через нас. Те опасения оказались напрасными.

У нас политика открытой платформы. Среди подключенных сервисов доставки есть и «Яндекс.Еда», и Delivery Club, в каких-то ресторанах есть кнопка «доставить через Delivery Club», в каких-то — через «Еду». Мы открыты для любых программ, и у «Сбера» такая же политика, мы об этом договаривались. Мы не отдаём тотальную привилегию.

Когда появятся такси «Ситимобила» на карте «2ГИС», эта политика сохранится или вам придётся её пересмотреть?

Если такси «Ситимобила» появятся на картах «2ГИС», пользователи смогут построить маршрут до нужной точки и заказать машину, увидеть, где она едет и через сколько будет. Но пользователи смогут выбирать и другие такси: в поиске сейчас есть, например, Gett, и Uber.

Как это будет выглядеть? Вот, машины «Ситимобила» появились на картах, но я всё равно могу заказать «Яндекс.Такси»?

Конечно. В любом случае, мы не будем на главном экране приложения показывать перемещение машин такси — это же страшно, на карту смотреть нельзя будет. Мы можем показывать машины тогда, когда человеку они будут нужны — когда он перейдет в заказ такси «Ситимобил». Но при этом останутся и привычные возможности выбора организаций в справочнике, в том числе такси.

Есть какие-то сервисы конкурентов, на которые вы смотрите, и пока не смогли реализовать у себя?

Таких, пожалуй, даже нет. В «Яндекс.Картах» есть спутниковые снимки, мы их не планируем. Это очень редкий запрос — ну буквально 1 на 10 тысяч. Это красивая функция, но довольно бесполезная для работы с мобильным устройством. Мы внимательно анализируем запросы пользователей. Поэтому сейчас функции вроде спутниковых снимков нет.

То есть всё, что есть на рынке, у вас тоже либо есть, либо вы не планируете добавлять?

Мы анализируем потребности пользователей и рынок. Добавляем перспективные фичи. Безусловно, какие-то вещи уже есть на рынке, которые у нас тоже скоро появятся. Но спутниковые снимки — нет, их мы не планируем.

Что в плане реализации помимо интеграции экосистемных сервисов «Сбера»? Вы сказали, что есть планы добавлять сервисы, которые уже есть у конкурентов.

Это же тайна, я не могу сказать. Мы не рассказываем о планах. Я сейчас раскрываю только очевидные вещи.

Говоря о конкуренции, тот же «Яндекс» выпускал навигатор как отдельное приложение. У вас не было мыслей выпустить его отдельно?

Никогда такого не было. Я считаю, что у «Яндекса» это была ошибка. И они сейчас завели это торжественно в «Яндекс.Карты». И у Google же внутри навигатор. И у «Яндекса», помните, был «Транспорт» отдельно, они его тоже схлопнули. Так что они и навигатор поместили в карты, и транспорт.

Это нормально, это более правильный подход. «2ГИС» всегда был про поиск, выбор и обращение. Что такое обратиться — зайти на сайт, позвонить и поехать. Для этого не нужно выходить из приложения.