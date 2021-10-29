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Транспорт
Nazigul Jusupova

Toyota представила свой первый серийный электромобиль bZ4X Статьи редакции

Одна из особенностей модели — солнечные батареи на крыше для подзарядки.

36 36 комментариев
2640 просмотров

Электрический кроссовер bZ4X поступит в продажу по всему миру в середине 2022 года. К 2025 году компания представит семь моделей электромобилей из серии bZ в Северной Америке, Японии, Китае и Европе.

Электромобиль оснащён системой безопасности Toyota Safety Sense.

Особенность модели — управление по «проводам», при котором нет физической связи руля и управляемых колёс.

На крыше можно установить солнечные панели для подзарядки — они способны вырабатывать электроэнергию, которая хватит на дополнительные 1800 км в год.

Электромобиль совместим со всеми зарядными устройствами по всему миру, в том числе с быстрой зарядкой мощностью 150 кВт, которая может зарядить до 80% за 30 минут. Дальность хода на одном заряде примерно 500 км.

Кроссовер создан на платформе Toyota «e-TNGA», которую можно установить на автомобили разных размеров. Платформа ускорит выпуск новых электромобилей, сократит время разработки и позволит разрабатывать разные модели параллельно, считает компания.

Стоимость электромобиля пока неизвестна. По данным Bloommerg, Toyota продолжит производить гибридные и бензиновые автомобили наряду с электромобилями.

#новости #toyota

36 36 комментариев
19
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36 комментариев
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Константин Шукалов

Выглядит классно, но с неймингом явные проблемы 🙈

Можно язык сломать если всем отвечать на вопрос: "А как называется твоя новая машина?" 😅

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5
Никита Алфимов

Обычный японский нейминг по-моему , радуйся что не что нибудь в стиле e-camry mk I

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2
Константин Шукалов

Уж лучше сказать, что у меня электро камрюха, если честно 😅

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0
Arthur Niazyan

Бизик

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0
Александр Привалов

Стремительно и современно: Бзых!

Ответить
2
Nikitinz

Тогда уж "Бздых"

Ответить
0
Джоуи Вин

Владельцы Brz / ft86 вполне нормально объясняют, что у них за машины

Ответить
0
Константин Шукалов

БРЗ и ФТ86 звучат немного не так, как БЗ4ИКС и уж точно не так как e-Tron, например, или Model S, или любое другое название автомобиля, которое легко запомнить, потом о нем рассказать другому и т.д. и т.п. 🤷🏻‍♂️🙃

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0
Александр Привалов

со всеми зарядными устройствами по всему миру

Фух, не зря хранил столько лет. А то в комплект все равно, скорее всего, не положат...

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5
Рустам Салпагаров

Приходишь в автоцентр за ней, а тебе менеджер говорит, что без дополнительных двух аккумуляторов от Камаз на крыше, не продаётся :)), нооооо, при покупке, ящик батареек ААА в подарок)))

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1
Eugene Danilov
Ответить
1
Иван Моисеенко

Все бы ничего, но связь с колёсами по проводам... Я бы не стал рассчитывать на качество будь это даже самая надежная сцепка

Ответить
1
Io Eau

на руль намотаны провода привязанные к поворотным кулакам, крутишь руль - провода натягиваются, машина поворачивает - все надежно!

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1
Jay Green

<мистер Бин верхом на минике.джипег>

Ответить
2
Eugene Danilov

эта схема применяется в авиации, там все ок с надежностью

Ответить
1
Alexandre Svergoun

Это опция

Ответить
0
Arthur Niazyan

"управления проводами" Какими?

Ответить
1
Eugene Danilov

ну типа как в самолете - fly-by-wire: нет механических тяг, есть электромоторы которые вертят колесами влево-вправо

Ответить
1
Arthur Niazyan

Похоже авторы увидели мой вопрос и дополнили публикацию. дЯкую

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0
Eugene Vasin

Три любопытные момента:
1. Догадались сделать опцию круглого руля, в отличие от новых Tesla
2. Интересно, если стараться парковать на солнце, то как быстро выгорит салон
3. Руль по проводам. Ждём кто первый сделает чтобы хоть джойстиком, хоть геймпадом от PS5 управлять на дороге

Не понравилось:
Неизвестный ценник. Поскольку это Toyota, походу будет стоить как полторы Tesla Model Y.

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1
Андрей Иванов

Поскольку это Toyota, походу будет стоить как полторы Tesla Model Y

Зато и на вторичке не потеряешь в цене при продаже

Ответить
1
Andrey Zykov

Футуристично. Но не очень ясно, почему ее называют внедорожником. Она явно рассчитана на езду по дороге.

Ответить
1
Руслан Агаев

Nissan Leaf в новом кузове ☹️

Ответить
1
Александр Привалов

а крыше можно

Можно было бы и на капоте, там же чем больше площадь - тем лучше
электроэнергию, которая хватит на дополнительные 1800 км в год

Для какой страны написали бы, чувствую, в Москве он даже прикуриватель за год не зарядит :(

Ответить
1
Сергей Порман

Насколько вообще удобны подобные рули, в виде штурвала самолёта? Ни в одном серийном авто не встречал на своём опыте, зато в концептах через раз встречаются.

Ответить
0
Символический лолипоп

Типичный руль формулы 1
Говорят удобнее

Ответить
1
Александр Привалов

К тому времени будет куча систем автопарковки, продвинутых круиз-контролей и тд. Мэйби, делают с тем расчетом, чтобы он утапливался в торпедо и не мешал инсту чекать.

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0
Символический лолипоп

Не люблю когда делают дизайн ради дизайна.
Все эти выступы, углубления, загибы.

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0
Символический лолипоп

Теперь я понял почему мне так нравится Tesla Truck
Ничего лишнего

Ответить
0
Роджер Кролик

B4Z4

Ответить
0
Семен Переделкин

На картинках ничо вроде.

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0
Mike Raitsyn

500км.
Ну камон!

Моя гибридная XC90 делает 800+ в смешанном формате и это 3-тонная дура. Мой 9-летний дизельный Ford C-Max проезжает на 1 баке по 900км (не шутка, замеряли, преимущественно трассы правда).

Электрички от силы 500, причем это реально максимальные 500 - по трассам будет даже меньше.
Я реально хочу купить электромобиль, меня не смущает ценники, но у меня нет зарядки в доме, а на улице где запарковано 50 гибридов/электричек у нас 2 зарядки. Грустно :(

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0
Роман Тютюнов

Была F10 на N47. 1 бак - 1450 км.

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0
Для закладок

Почему авто не уменьшаются в размерах, а лишь увеличиваются? При этом имеется тренд на сужение дорог в городах.

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0
Чит Чат

Ощущение что в Европе нет энергетического кризиса

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0
Andrey Gordeev

Неожиданно приятный дизайн от Тойоты.

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0
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