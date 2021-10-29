Toyota представила свой первый серийный электромобиль bZ4X Статьи редакции
Одна из особенностей модели — солнечные батареи на крыше для подзарядки.
Электрический кроссовер bZ4X поступит в продажу по всему миру в середине 2022 года. К 2025 году компания представит семь моделей электромобилей из серии bZ в Северной Америке, Японии, Китае и Европе.
Электромобиль оснащён системой безопасности Toyota Safety Sense.
Особенность модели — управление по «проводам», при котором нет физической связи руля и управляемых колёс.
На крыше можно установить солнечные панели для подзарядки — они способны вырабатывать электроэнергию, которая хватит на дополнительные 1800 км в год.
Электромобиль совместим со всеми зарядными устройствами по всему миру, в том числе с быстрой зарядкой мощностью 150 кВт, которая может зарядить до 80% за 30 минут. Дальность хода на одном заряде примерно 500 км.
Кроссовер создан на платформе Toyota «e-TNGA», которую можно установить на автомобили разных размеров. Платформа ускорит выпуск новых электромобилей, сократит время разработки и позволит разрабатывать разные модели параллельно, считает компания.
Стоимость электромобиля пока неизвестна. По данным Bloommerg, Toyota продолжит производить гибридные и бензиновые автомобили наряду с электромобилями.
Три любопытные момента:
1. Догадались сделать опцию круглого руля, в отличие от новых Tesla
2. Интересно, если стараться парковать на солнце, то как быстро выгорит салон
3. Руль по проводам. Ждём кто первый сделает чтобы хоть джойстиком, хоть геймпадом от PS5 управлять на дороге
Не понравилось:
Неизвестный ценник. Поскольку это Toyota, походу будет стоить как полторы Tesla Model Y.
500км.
Ну камон!
Моя гибридная XC90 делает 800+ в смешанном формате и это 3-тонная дура. Мой 9-летний дизельный Ford C-Max проезжает на 1 баке по 900км (не шутка, замеряли, преимущественно трассы правда).
Электрички от силы 500, причем это реально максимальные 500 - по трассам будет даже меньше.
Я реально хочу купить электромобиль, меня не смущает ценники, но у меня нет зарядки в доме, а на улице где запарковано 50 гибридов/электричек у нас 2 зарядки. Грустно :(
Компания планирует потратить деньги на новые продукты, например, подбор обуви для детей и новые версии приложения.
Дамы не дождались помощи от брокеров и основали инвестиционный клуб: каждый четверг обсуждали аналитику и отбирали бумаги для покупки — с перерывом на стихи и чипсы. Почему то, что они ничего не знали о бирже, сперва превратило их в звёзд, а потом мошенниц, — в пересказе The Hustle.
Тренд на цифровизацию и бурный рост рынка электронной торговли неминуемо конфликтует с другим трендом последних лет — экологичностью и устойчивым развитием. После каждой покупки остаются отходы — в лучшем случае это упаковка, в худшем вещь просто оказывается ненужной и попадает на свалку.
Рассказываем, как мы в Nimax сделали ребрендинг и дизайн сайта для подразделения международной IT-компании Softline.
Инвесторы уже не в первый раз путают компании с похожими названиями — например, Clubhouse с Clubhouse Media Group и Signal с Signal Advance.
В недавно опубликованных результатах опроса от BARC BI and Analytics Survey 22, Qlik Sense получил 6 первых мест и 45 лидерских позиций в шести экспертных группах.
Главная причина «ухудшения опыта партнёров» — пандемия, говорят франчайзи.
Ключ в мобильном, цифровой дворецкий и метро на острове — все это предлагают горожанам современные жилые кластеры.
Столкнулась с кражей заказа на крупной платформе OZON.
Одна из особенностей модели — солнечные батареи на крыше для подзарядки.