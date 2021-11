{"items":[{"comment_id":3453815,"subsite_id":199115,"user_id":405507,"type":"comment_add","id":3453815,"hash":"e441a3d0317ac91fdf80f9b482e22292","date":1635787518,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/313507-tesla-vpervye-otkryla-desyat-zaryadnyh-stanciy-supercharger-dlya-elektromobiley-drugih-marok?comment=3453815","text":"\u0421 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0448\u043a\u043e\u043b\u043e\u0442\u0430 \u0441 \u0442\u0438\u043a\u0442\u043e\u043a\u0430 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0433\u0430\u0434\u0438\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":405507,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/405507-alex-lee","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d9490605-4a12-9188-eced-df4665dc4a01\/","name":"Alex Lee","isVerified":false},"content":{"id":313507,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/313507-tesla-vpervye-otkryla-desyat-zaryadnyh-stanciy-supercharger-dlya-elektromobiley-drugih-marok","title":"Tesla \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 Supercharger \u0434\u043b\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043c\u0430\u0440\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453817,"subsite_id":199122,"user_id":54108,"type":"comment_add","id":3453817,"hash":"80b7da98e76af73ec194ab653a39273b","date":1635787564,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/313153-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-1-rubl?comment=3453817","text":"\u041a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e 10 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0431\u044b \u0438 \u043d\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0441\u043a? \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0411\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d \u043e\u0442\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":54108,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/54108-kate-lyapina","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/44\/71\/ee\/4718a0c5be8878.jpg","name":"Kate Lyapina","isVerified":false},"content":{"id":313153,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/313153-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-1-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 1 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453818,"subsite_id":199117,"user_id":136834,"type":"comment_add","id":3453818,"hash":"4f868067571b3fed76499ef201a11f9d","date":1635787571,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/311395-pervye-vladelcy-novyh-macbook-pro-rasskazali-chto-chelka-inogda-zakryvaet-chast-menyu-v-prilozheniyah?comment=3453818","text":"\u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043e\u0444\u0442, \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u041e\u0444\u0438\u0441\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0437\u0430 \u044d\u0442\u0438 50 \u043b\u0435\u0442 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043c\u043e\u0433 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0438\u0442\u044c \u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u043e\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044e (\u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439) \u0432 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u0443\u044e \u043b\u0435\u043d\u0442\u0443 - \u0447\u0442\u043e \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":136834,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/136834-anon-pliz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02a67af7-e89f-e13d-8ff6-0de2095f896e\/","name":"\u0410\u043d\u043e\u043d \u041f\u043b\u0438\u0437","isVerified":false},"content":{"id":311395,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/311395-pervye-vladelcy-novyh-macbook-pro-rasskazali-chto-chelka-inogda-zakryvaet-chast-menyu-v-prilozheniyah","title":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 MacBook Pro \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u00ab\u0447\u0451\u043b\u043a\u0430\u00bb \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044e \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453821,"subsite_id":199122,"user_id":29727,"type":"comment_add","id":3453821,"hash":"b4126aee584c368ee856122b00f1ca68","date":1635787602,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/313153-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-1-rubl?comment=3453821","text":"\u0410\u0440\u0442\u0438\u043a\u0443\u043b \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446, \u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":29727,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/29727-maksim-rostokin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6f23ab64-39bb-c229-7a8f-52289594bc20\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0420\u043e\u0441\u0442\u043e\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":313153,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/313153-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-1-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 1 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453822,"subsite_id":199116,"user_id":205161,"type":"comment_add","id":3453822,"hash":"6f98b61680020698733d659c9ca7c809","date":1635787612,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/313281-ot-garazhnogo-proizvodstva-do-sobstvennogo-zavoda-moy-lichnyy-opyt?comment=3453822","text":"\u0417\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u044f\u044e\u0441\u044c, \u043d\u043e","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cc37c94f-10f4-5e26-87c9-aedde9449058\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":205161,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/205161-aleksis-vtoroy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e4115af-c73f-64f1-11a2-14f29a517046\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0441 \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":313281,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/313281-ot-garazhnogo-proizvodstva-do-sobstvennogo-zavoda-moy-lichnyy-opyt","title":"\u041e\u0442 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u043e \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0430: \u043c\u043e\u0439 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453823,"subsite_id":199119,"user_id":715942,"type":"comment_add","id":3453823,"hash":"ef57e1eac6a80345c8340b887bad1589","date":1635787615,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/313463-igrovaya-studiya-kek-entertainment-byvshih-top-menedzherov-pixonic-privlekla-3-mln-ot-the-games-fund-i-play-ventures?comment=3453823","text":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043d\u0438\u0433\u0438 \"\u041a\u0440\u043e\u0432\u044c, \u043f\u043e\u0442 \u0438 \u043f\u0438\u043a\u0441\u0435\u043b\u0438\" \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e \u043f\u043e\u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435 - \u0443\u0434\u0430\u0447\u0438, \u0440\u0435\u0431\u044f\u0442\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715942,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715942-greg-chudnoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/42eaee43-82ce-56fb-89ad-2b62e0dd2784\/","name":"greg chudnoff","isVerified":false},"content":{"id":313463,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/313463-igrovaya-studiya-kek-entertainment-byvshih-top-menedzherov-pixonic-privlekla-3-mln-ot-the-games-fund-i-play-ventures","title":"\u0418\u0433\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f KEK Entertainment \u0431\u044b\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0442\u043e\u043f-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 Pixonic \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u0430 $3 \u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 The Games Fund \u0438 Play Ventures"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453824,"subsite_id":199126,"user_id":150782,"type":"comment_add","id":3453824,"hash":"4b04b9a1dcd090210a1d0bb3c6957f9d","date":1635787662,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/313443-kriptovalyuta-squid-po-motivam-igry-v-kalmara-obvalilas-pochti-do-nulya-posle-rosta-do-2-8-tysyach-za-den?comment=3453824","text":"\u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044a\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0441\u0430\u043c \"\u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\" \u0431\u044b\u043b \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d \u0432 white papers, \u043d\u043e \"\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u044b\" \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043a\u0435\u043d\u044b \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0445\u0430\u0439\u043f\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0438\u0434\u0435\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":150782,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/150782-alina-marovaya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6c6bd071-b487-0688-1cd9-713ccec95030\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f","isVerified":false},"content":{"id":313443,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/313443-kriptovalyuta-squid-po-motivam-igry-v-kalmara-obvalilas-pochti-do-nulya-posle-rosta-do-2-8-tysyach-za-den","title":"\u041a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430 Squid \u043f\u043e \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0430\u043c \u00ab\u0418\u0433\u0440\u044b \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430\u00bb \u043e\u0431\u0432\u0430\u043b\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0434\u043e \u043d\u0443\u043b\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0434\u043e $2,8 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u043d\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453825,"subsite_id":199119,"user_id":715942,"type":"comment_add","id":3453825,"hash":"1d534222610d7c41455f0395c39e106a","date":1635787668,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/313463-igrovaya-studiya-kek-entertainment-byvshih-top-menedzherov-pixonic-privlekla-3-mln-ot-the-games-fund-i-play-ventures?comment=3453825","text":"\u0421\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u044b. \u0422\u0430\u043a \u0438 \u043f\u0440\u0451\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715942,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715942-greg-chudnoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/42eaee43-82ce-56fb-89ad-2b62e0dd2784\/","name":"greg chudnoff","isVerified":false},"content":{"id":313463,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/313463-igrovaya-studiya-kek-entertainment-byvshih-top-menedzherov-pixonic-privlekla-3-mln-ot-the-games-fund-i-play-ventures","title":"\u0418\u0433\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f KEK Entertainment \u0431\u044b\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0442\u043e\u043f-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 Pixonic \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u0430 $3 \u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 The Games Fund \u0438 Play Ventures"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453826,"subsite_id":199115,"user_id":968808,"type":"comment_add","id":3453826,"hash":"bb2b11ac9417a239a316706588b5d32d","date":1635787674,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/313507-tesla-vpervye-otkryla-desyat-zaryadnyh-stanciy-supercharger-dlya-elektromobiley-drugih-marok?comment=3453826","text":"\u042d\u0442\u043e \u043c\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043a\u0443\u0447\u0443 \u0441\u043a\u043e\u0431\u043e\u043a \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":968808,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/968808-semen-peredelkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ca1c366f-9279-5a34-9942-44d702dec113\/","name":"\u0421\u0435\u043c\u0435\u043d \u041f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":313507,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/313507-tesla-vpervye-otkryla-desyat-zaryadnyh-stanciy-supercharger-dlya-elektromobiley-drugih-marok","title":"Tesla \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 Supercharger \u0434\u043b\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043c\u0430\u0440\u043e\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453827,"subsite_id":200396,"user_id":418,"type":"comment_add","id":3453827,"hash":"db64d346890c783b272d424bc3ae03b8","date":1635787677,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/312498-u-igrovoy-platformy-roblox-sboy-ona-nedostupna-uzhe-17-chasov-i-do-sih-por-ne-vosstanovila-rabotu?comment=3453827","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a31b666e-69e5-5bd5-8c71-631d72e0cf27\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":418,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/418-damir-shakirov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/435b9c85-0e48-4d5f-69c2-0f65192c3bdb\/","name":"Damir Shakirov","isVerified":false},"content":{"id":312498,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/312498-u-igrovoy-platformy-roblox-sboy-ona-nedostupna-uzhe-17-chasov-i-do-sih-por-ne-vosstanovila-rabotu","title":"\u0423 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b Roblox \u0441\u0431\u043e\u0439 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u0443\u0436\u0435 17 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453828,"subsite_id":199121,"user_id":837567,"type":"comment_add","id":3453828,"hash":"f6d1379a0724c6e30683ed6c94db986a","date":1635787707,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/312824-programmist-java-v-rossii-mozhet-kupit-7-produktovyh-korzin-a-uborshchica-1-eksperiment-po-sravneniyu-urovnya-zhizni?comment=3453828","text":">\u041a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438, \u0431\u044b\u043b\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u044b \u0438 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0443 (\u043a \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u044f \u043f\u043e\u0441\u043a\u0440\u043e\u043c\u043d\u0438\u0447\u0430\u043b\u0430). \u0412 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b\u0430 10 564 \u0440\u0443\u0431. \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 (\u0432 \u043c\u043e\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u0445 \u2013 33 658 \u0440\u0443\u0431.), \u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u2014 5 305 \u0440\u0443\u0431. (\u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c 16 799 \u0440\u0443\u0431.)

\u0421\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0438 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0422\u0443\u0442 \u0436\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u043e \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e, \u0430 \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0440\u0430\u0437.



\u042f \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0434\u043b\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0443 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0443 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0435\u043d\u0435\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0440\u044f\u044e\u0442 \u043e\u0442 \u0437\u0430\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0441 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0441\u0440\u043e\u043a\u043e\u043c (\u0440\u0435\u0447\u044c \u043e\u0431 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u0440\u043e\u043a\u0435 3 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438). \u0420\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0446\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b \"\u0432 \u0442\u0440\u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u043b\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0435\", \u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043e\u043d\u043e \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c 3,3 \u0440\u0430\u0437\u0430. \u041e\u043a\u043e\u043b\u043e 130 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0442\u043e\u0447\u043d\u0435\u0435. \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f, \u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0448\u0435 \u0437\u0430 300 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0443\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442. \u0421\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \"\u044f \u0436\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\" \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c.



\u0410\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0425\u0430\u0431\u0440 \u0432\u044b\u0448\u0435\u043b, \u043c\u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e\u0442\u0442\u0443\u0434\u0430 \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0430:

>\u0412\u0441\u044f \u043d\u0430\u0448\u0430 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u2014 \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0444\u043b\u0430\u0436\u043a\u043e\u0432. \u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f. \u041d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0441\u043d\u0438\u0436\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443. \u041d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0435\u0441\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044b \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443. \u041d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0440\u0430\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u2014 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u043c\u0430\u043a\u0440\u043e\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438. \u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0432 2020-\u043c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u2014 \u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0433\u043e. \u041d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442, \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043f\u0440\u044f\u0442\u0430\u043b\u043e \u044d\u0442\u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438, \u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u043e \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0443, \u0430 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b. \u041f\u043e\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0438 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441, \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0443.



\u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u044b \u0441\u0430\u043c. \u041d\u0435\u0443\u0434\u0435\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u0430\u043c \u0432\u043e\u0439 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u043b\u0441\u044f, \u0432\u0435\u0434\u044c \u043c\u0430\u043c\u043a\u0438\u043d\u044b \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043c\u0435\u043d\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0448\u0443\u0442\u043a\u0443 \u0438\u0441\u043f\u0443\u0433\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u044d\u0442\u043e \u0436\u0435 \u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c 1,5 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b \u0441 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u044e, \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f.



\u0417\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u044f \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0430\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442. \u041d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u0442\u0430\u043a \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e.","media":[{"type":"link","value":"habr.com"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":837567,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/837567-aleksandr-kovalev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b0556549-bd60-5810-8c7d-de23b998f01a\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":312824,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/312824-programmist-java-v-rossii-mozhet-kupit-7-produktovyh-korzin-a-uborshchica-1-eksperiment-po-sravneniyu-urovnya-zhizni","title":"\u041f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442 Java \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c 7 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d, \u0430 \u0443\u0431\u043e\u0440\u0449\u0438\u0446\u0430 \u2013 1 (\u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453829,"subsite_id":199118,"user_id":700783,"type":"comment_add","id":3453829,"hash":"33d050e401dc61a62668d12e23968d31","date":1635787750,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/313447-meta-vselennaya-kotoruyu-my-eshche-ne-poteryali?comment=3453829","text":"\u0414\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b. \u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0431\u043e\u0440\u043a\u0430 \u0438\u043d\u0444\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":700783,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/700783-ivan-s","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/de6e3efe-c8a9-549f-abe5-aa40948f259f\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0421.","isVerified":false},"content":{"id":313447,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/313447-meta-vselennaya-kotoruyu-my-eshche-ne-poteryali","title":"Meta (\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u044b \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453830,"subsite_id":199120,"user_id":978746,"type":"comment_add","id":3453830,"hash":"7c1d93ac0fdd0b0eb48cd0341aa77c01","date":1635787813,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/312866-za-nekachestvennyy-noutbuk-sud-vzyskal-841-000-rubley?comment=3453830","text":"\u041e\u0442\u0434\u0435\u043b \u043c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u041a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u044a\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443. \u041d\u0435\u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u0435 \u0441 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c = \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u044b \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043c\u044b, \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u043a\u0430 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f = \u043f\u0440\u0435\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435. \u0412\u044b \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0438 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":978746,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/978746-aleksandr-bogdanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/951d1306-4397-5939-8b9a-f4777471f7f9\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0411\u043e\u0433\u0434\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":312866,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/312866-za-nekachestvennyy-noutbuk-sud-vzyskal-841-000-rubley","title":"\u0417\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a \u0441\u0443\u0434 \u0432\u0437\u044b\u0441\u043a\u0430\u043b 841 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453831,"subsite_id":199117,"user_id":640722,"type":"comment_add","id":3453831,"hash":"d9609b9f02a2acfab1deb7be114aaec7","date":1635787879,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/311395-pervye-vladelcy-novyh-macbook-pro-rasskazali-chto-chelka-inogda-zakryvaet-chast-menyu-v-prilozheniyah?comment=3453831","text":"MS Office \u043d\u0430 \u043c\u0430\u043a\u0435 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0432 \u043c\u0435\u043d\u044e. \u0420\u0438\u0431\u043e\u043d\u043e\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435. \u0421\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0432\u0430\u0441 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442.","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d5e27839-e0ef-5a77-b53f-2b08259e21dc\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":640722,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/640722-pavel-evgrafovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/574dbae4-a52b-5816-b62d-b578886508c5\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0415\u0432\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":311395,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/311395-pervye-vladelcy-novyh-macbook-pro-rasskazali-chto-chelka-inogda-zakryvaet-chast-menyu-v-prilozheniyah","title":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 MacBook Pro \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u00ab\u0447\u0451\u043b\u043a\u0430\u00bb \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044e \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453832,"subsite_id":199120,"user_id":608945,"type":"comment_add","id":3453832,"hash":"99541a90b8bc7d1ffdd0959ccf538cce","date":1635787937,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/312866-za-nekachestvennyy-noutbuk-sud-vzyskal-841-000-rubley?comment=3453832","text":"\u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044f \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044e 100 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0435\u0432 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043c\u0435, \u0442\u043e \u0441\u0430\u043d\u0435\u043a \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0437\u0430\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438\u0442\u044c \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043c\u044b?)) \u041d\u0435 \u0441\u0430\u043d\u0435\u043a, \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0439\u0434\u0435\u0442)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":608945,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/608945-revizor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a2e2eac8-a93d-9254-7bc3-1c33f3ca07ac\/","name":"\u0420\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":312866,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/312866-za-nekachestvennyy-noutbuk-sud-vzyskal-841-000-rubley","title":"\u0417\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u043e\u0443\u0442\u0431\u0443\u043a \u0441\u0443\u0434 \u0432\u0437\u044b\u0441\u043a\u0430\u043b 841 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453834,"subsite_id":199117,"user_id":136834,"type":"comment_add","id":3453834,"hash":"3318a61fcbc1928ffb3ef0343ab7d5a0","date":1635787953,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/311395-pervye-vladelcy-novyh-macbook-pro-rasskazali-chto-chelka-inogda-zakryvaet-chast-menyu-v-prilozheniyah?comment=3453834","text":"\u041a \u0412\u0430\u0441 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0449\u0442\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u0433\u0440\u0430\u0444\u044b \u0432 \u043e\u0434\u0435 \u043a \u042d\u043f\u043b. \u0413\u043e\u0440\u044f\u0447\u0438\u043c\u0438 \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0448\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u0441\u0435\u0440\u044b \u0441 \u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0432\u044b\u0448\u0435 \"\u0447\u0430\u0439\u043d\u0438\u043a\", \u0430 \u043e\u043d\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0441\u044c \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d \u0441\u043e\u0444\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0430. \u042f \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b, \u043d\u0430 \u041c\u0430\u043a\u041e\u0421 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043a\u043d\u043e \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0441\u044c \u0434\u0438\u0441\u043f\u043b\u0435\u0439, \u043d\u043e (\u0432 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u043e\u0442 \u0442\u0440\u0443-\u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f) \u043d\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0441 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u043e\u043c \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043e\u0442 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b\/\u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0444\u0442\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":136834,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/136834-anon-pliz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02a67af7-e89f-e13d-8ff6-0de2095f896e\/","name":"\u0410\u043d\u043e\u043d \u041f\u043b\u0438\u0437","isVerified":false},"content":{"id":311395,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/311395-pervye-vladelcy-novyh-macbook-pro-rasskazali-chto-chelka-inogda-zakryvaet-chast-menyu-v-prilozheniyah","title":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 MacBook Pro \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u00ab\u0447\u0451\u043b\u043a\u0430\u00bb \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044e \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453836,"subsite_id":199119,"user_id":715942,"type":"comment_add","id":3453836,"hash":"0fb0edde6eb3cdfb67488761a9451039","date":1635787957,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/313463-igrovaya-studiya-kek-entertainment-byvshih-top-menedzherov-pixonic-privlekla-3-mln-ot-the-games-fund-i-play-ventures?comment=3453836","text":"\u041d\u0435\u0442, \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u0438\u0442. \u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u0440\u0432\u0430\u043d\u0451\u0442. \u0415\u0441\u0442\u044c \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0431\u0430\u0431\u0430\u0445\u043d\u0435\u0442, \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438. \u0412 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043c, \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0431\u0443\u0434\u044c\u0442\u0435 \u0441\u043d\u044f\u0442\u044c \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":715942,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/715942-greg-chudnoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/42eaee43-82ce-56fb-89ad-2b62e0dd2784\/","name":"greg chudnoff","isVerified":false},"content":{"id":313463,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/313463-igrovaya-studiya-kek-entertainment-byvshih-top-menedzherov-pixonic-privlekla-3-mln-ot-the-games-fund-i-play-ventures","title":"\u0418\u0433\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f KEK Entertainment \u0431\u044b\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0442\u043e\u043f-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 Pixonic \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u0430 $3 \u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 The Games Fund \u0438 Play Ventures"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453837,"subsite_id":199116,"user_id":136985,"type":"comment_add","id":3453837,"hash":"0676cdef13beb77e6fc63edeec3bf64e","date":1635787996,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/313281-ot-garazhnogo-proizvodstva-do-sobstvennogo-zavoda-moy-lichnyy-opyt?comment=3453837","text":"\u0420\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0441 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u043e\u043c. \u0415\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u043f\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434. \u041d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0430 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0443\u0442\u0438\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":136985,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/136985-valentin-potapov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/74669744-cbbc-b4e2-85fa-95325c5d9965\/","name":"\u0412\u0430\u043b\u0435\u043d\u0442\u0438\u043d \u041f\u043e\u0442\u0430\u043f\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":313281,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/313281-ot-garazhnogo-proizvodstva-do-sobstvennogo-zavoda-moy-lichnyy-opyt","title":"\u041e\u0442 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0434\u043e \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0430: \u043c\u043e\u0439 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453838,"subsite_id":199117,"user_id":136834,"type":"comment_add","id":3453838,"hash":"45a84928e921b287533a217658e9080c","date":1635788038,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/311395-pervye-vladelcy-novyh-macbook-pro-rasskazali-chto-chelka-inogda-zakryvaet-chast-menyu-v-prilozheniyah?comment=3453838","text":"\u041d\u0443 \u044f \u0436 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044e: \u0443\u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e))



\u041a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438, \u0412\u044b \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043e\u043a\u043d\u043e \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438? \u0421\u0432\u0438\u0447\u0435\u0440, \u0448\u0442\u043e\u043b\u0435? \ud83d\ude11","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":136834,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/136834-anon-pliz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02a67af7-e89f-e13d-8ff6-0de2095f896e\/","name":"\u0410\u043d\u043e\u043d \u041f\u043b\u0438\u0437","isVerified":false},"content":{"id":311395,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/311395-pervye-vladelcy-novyh-macbook-pro-rasskazali-chto-chelka-inogda-zakryvaet-chast-menyu-v-prilozheniyah","title":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 MacBook Pro \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u00ab\u0447\u0451\u043b\u043a\u0430\u00bb \u0438\u043d\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044e \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3453839,"subsite_id":199126,"user_id":23421,"type":"comment_add","id":3453839,"hash":"24b17b617889c0312b3b1130064f0e73","date":1635788044,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/313443-kriptovalyuta-squid-po-motivam-igry-v-kalmara-obvalilas-pochti-do-nulya-posle-rosta-do-2-8-tysyach-za-den?comment=3453839","text":"\u0412\u0441\u0435\u043c \u0432\u0441\u0451 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":23421,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/23421-dmitriy-novikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8f57454-4069-30a3-25aa-385b28b50d93\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041d\u043e\u0432\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":313443,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/313443-kriptovalyuta-squid-po-motivam-igry-v-kalmara-obvalilas-pochti-do-nulya-posle-rosta-do-2-8-tysyach-za-den","title":"\u041a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430 Squid \u043f\u043e \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0430\u043c \u00ab\u0418\u0433\u0440\u044b \u0432 \u043a\u0430\u043b\u044c\u043c\u0430\u0440\u0430\u00bb \u043e\u0431\u0432\u0430\u043b\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0434\u043e \u043d\u0443\u043b\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0434\u043e $2,8 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u043d\u044c"},"isAnonymous":false}]}