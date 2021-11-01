Tesla впервые открыла десять зарядных станций Supercharger для электромобилей других марок Статьи редакции
В тесте участвуют станции в Нидерландах.
- Чтобы зарядить электромобиль на Supercharger, надо скачать приложение Tesla и создать там учётную запись. В разделе «Зарядить не Tesla» отобразятся доступные станции. Цена за электричество будет выше, чем для владельцев Tesla.
- Только электромобили с системой зарядки CCS смогут заряжаться на Supercharger. Тест поможет компании «набраться опыта, оценить спрос и проанализировать отзывы пользователей». В ближайшее время к пилотному проекту подключат станции в других странах.
- В июле 2021 года Илон Маск рассказал, что Tesla сделает сеть своих станций зарядки доступными для других электромобилей до конца 2021 года. Это позволит компании снизить затраты на электричество, сообщает TechCrunch со ссылкой на старшего вице-президента Tesla Эндрю Баглино.
- Tesla установила более 25 тысяч зарядных станций в мире. Компания хочет открыть пять в России.
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