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Транспорт
Маша Цепелева

Илон Маск заявил, что Tesla пока не подписала договор с Hertz о продаже 100 тысяч электромобилей Статьи редакции

После новости о покупке Hertz рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн.

В ответ на график с ростом акций Tesla Илон Маск опроверг подписание договора c Hertz. Он написал в Twitter, что спрос компании превышает предложение, поэтому она не готова продавать электромобили со скидкой.

Elon Musk @elonmusk
@teslaownersSV You’re welcome!

If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.

Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.

Hertz deal has zero effect on our economics.
Я хотел бы подчеркнуть, что контракт ещё не подписан. У Tesla гораздо больше спроса, чем предложения, поэтому мы будем продавать автомобили Hertz только с той же маржой, что и потребителям. Сделка с Hertz не оказывает никакого влияния на нашу экономику.

В конце октября 2021 года сервис аренды машин Hertz объявил, что заказал 100 тысяч электромобилей Tesla. Стоимость сделки могла превысить $4 млрд.

Компания ведёт переговоры с Tesla несколько месяцев и планирует покупать электромобили и у других производителей, заявил в интервью телеканалу CNBC Squawk Box гендиректор Hertz Марк Филдс.

  • 25 октября после новости о покупке Hertz капитализация Tesla превысила $1 трлн, за неделю акции производителя электрокаров выросли на 18%, до $1208,59 за штуку.
  • Hertz планировала до конца 2023 года передать в аренду водителям Uber в США 50 тысяч электромобилей Tesla, выяснил Bloomberg.
  • В мае 2020 года Hertz объявил о банкротстве и реорганизации — он столкнулся с резким снижением выручки и спроса на машины из-за пандемии Covid-19. В июне компания объявила о выходе из банкротства.

#новость #tesla #hertz

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19 комментариев
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Михаил Меркулец

Когда его уже осудять за манипуляцию рынком?

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3
Семен Переделкин

Кто ж его посадит? Он же памятник!

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5
Alexandre Svergoun

Так это же Herz манипулировали. Они уже рекламу сняли и показывают. На вебсайте уже даже цены на рент теслы указаны.

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1
Семен Переделкин

Опять твитами цену набивает.

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1
Andrew Stepanov

Скорее сбивает

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1
new_comment

По факту Маск поддержал цену. Сказал: чего вы так возбудились, у нас и без этого всё зае**сь!
Тут вопросы к мамкиным инвесторам, которые не разбираясь в показателях компании делают хайп на любой новости.

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3
Igor Shkarin

Я вот не пойму.. чем таким отличаются папкины инвесторища от мамкиных инвесторов, что к ним такое пренебрежительное отношение.

Просто я не вижу большой разницы между про и рядовым трейдером. Благодаря нам (я себя к мамкиным приписываю) рынок волатилен.

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1
Дмитрий Милюков

Объясняю: когда ты пишешь "мамкины инвесторы" - это значит, что ты крутой и смотришь на них с презрением.

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0
Alex Shevchenko

Маск! Скажи лучше, когда буш сливать купленные битки?? 😄

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0
Nadir Abdullaev

Привет, это я Илон Маск, пишу с левого акка, чтобы не осудили за манипуляции с рынком.

Короче пиши, биток буду сливать в след четверг в 9:23 по мск. Только никому не говори, ок?

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3
Alex Shevchenko

👍👍😄Спасибо дорогой, за инсайд!

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0
Alex Shapovalov

Так давно уже слил. Их же не надо в отчёты писать. Это ж маск. У него бухгалтер каждый квартал прибыль рисует аки она есть. Одна китайская афера чего стоит с липовыми продажами.

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0
Alexandre Svergoun

Какие нах липовые продажи? У Теслы продажа засчитывается когда машина доставлена клиенту. Если клиент оплатил но не забрал машину, продажа не считается. Машина остаётся в колонке "проезведено".

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0
Эдуард Лиринг

Он возможно их и не покупал

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0
Ilya Brin

Схема прежняя:

Утром деньги - вечером Теслы
Вечером деньги - утром Теслы

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0
Дмитрий Алтунин

-А можно утром Теслы, днём деньги?
- Можно. Но деньги вперёд!

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1
Alexandre Svergoun

Причём утром в сентябре.

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0
Дмитрий Милюков

Да какая разница? Подписал, не подписал. Акции растут всегда!

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0
Дмитрий Филиппов

Ахах, я все ждал, когда акции вниз пойдут, и вот тот самый день!

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0
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