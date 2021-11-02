Илон Маск заявил, что Tesla пока не подписала договор с Hertz о продаже 100 тысяч электромобилей Статьи редакции
После новости о покупке Hertz рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн.
В ответ на график с ростом акций Tesla Илон Маск опроверг подписание договора c Hertz. Он написал в Twitter, что спрос компании превышает предложение, поэтому она не готова продавать электромобили со скидкой.
В конце октября 2021 года сервис аренды машин Hertz объявил, что заказал 100 тысяч электромобилей Tesla. Стоимость сделки могла превысить $4 млрд.
Компания ведёт переговоры с Tesla несколько месяцев и планирует покупать электромобили и у других производителей, заявил в интервью телеканалу CNBC Squawk Box гендиректор Hertz Марк Филдс.
- 25 октября после новости о покупке Hertz капитализация Tesla превысила $1 трлн, за неделю акции производителя электрокаров выросли на 18%, до $1208,59 за штуку.
- Hertz планировала до конца 2023 года передать в аренду водителям Uber в США 50 тысяч электромобилей Tesla, выяснил Bloomberg.
- В мае 2020 года Hertz объявил о банкротстве и реорганизации — он столкнулся с резким снижением выручки и спроса на машины из-за пандемии Covid-19. В июне компания объявила о выходе из банкротства.
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