Из-за тумана в Москве аэропорты отменили или задержали больше 100 рейсов Статьи редакции
Больше всего рейсов задержались в «Шереметьево».
Аэропорты Москвы отменили 36 рейсов и ещё 70 задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».
- В «Домодедово» и «Шереметьево» отменили по 15 рейсов, шесть — во «Внуково». В «Шереметьево» задержался 31 рейс, в «Домодедово» — 22 рейса, во «Внуково» — 17. По данным на 9:10 мск, задерживаются или отменены 123 рейса.
- 34 самолета, летевшие в аэропорты московского авиаузла, ушли на запасные аэродромы, сообщили изданию в Росавиации. По данным на 8:30 мск, это четыре самолета из «Шереметьево», 20 — из «Внуково» и 10 — из «Домодедово». Вылеты начнутся после улучшения условия погоды.
- Из-за тумана в Москве ГИБДД посоветовала жителям отказаться от поездок на автомобилях, а пешеходам носить яркую одежду.
Evrone продолжает серию интервью с лидерами индустрии. На этот раз нашим гостем стал главный инженер VMware Джо Беда, один из создателей Kubernetes и Google Compute Engine. Здесь мы публикуем самые яркие цитаты Джо, а полностью интервью можно прочитать у нас на сайте.
Всем привет!
Хочу поведать классическую историю о том, как яндекс в очередной раз наплевал на своих клиентов.
31.10.2021 моя жена сделала заказ в Яндекс Еде. Мы собирались с друзьями, поэтому стоимость вышла почти на 9 тысяч рублей.
Евгений Ткачев пытался продать все точки за 150-180 млн рублей, но покупатель не нашёлся, а управляющая компания посчитала оценку завышенной.
У крупного бизнеса обычно есть электронный документооборот, но ворох бумаг все равно остается — не у всех контрагентов и сотрудников есть УКЭП. В условиях пандемии это особенно неудобно: часть команды на удаленке, с контрагентами и партнерами для подписания документов встречаться небезопасно. Начинаешь жалеть, что не позаботился о полном переходе…
Проникновение во внутреннюю сеть организации часто начинается с заражения рабочей станции сотрудника, например, с применением фишинговой рассылки. Анализ логов является одним из основных этапов проведения расследований инцидентов кибербезопасности.
Чат-боты становятся более разговорчивыми, и следующим шагом будет анализ настроения пользователя. Здесь речь идет уже не только об эффективном ответе или решении, но и предвосхищении ожиданий клиентов. С помощью анализа настроения чат-боты смогут понять, хорошо ли идет разговор, чтобы соответствующим образом отреагировать на эмоции клиента.…
52% компаний планируют увеличить бюджет на продвижение в социальных сетях, а 46% — бюджеты на рекламу в маркетплейсах. Рост интереса к ним вызван пандемией и переходом большинства брендов в онлайн. Как увеличить продажи на маркетплейсах, рассказывают эксперты Aidata.me и Aitarget.tech.
Она проследит, чтобы вы четко расставляли приоритеты и шли к 1 главной цели. Как в игре — без лишних действий.
Подписка отображается для выбора, но начнёт работать только с 3 ноября.
После новости о покупке Hertz рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн.
Лучшие проекты получат 1 миллион рублей и смогут разработать прототип и пилотную партию продукта.