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Транспорт
Маша Цепелева

Из-за тумана в Москве аэропорты отменили или задержали больше 100 рейсов Статьи редакции

Больше всего рейсов задержались в «Шереметьево».

  • Аэропорты Москвы отменили 36 рейсов и ещё 70 задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

  • В «Домодедово» и «Шереметьево» отменили по 15 рейсов, шесть — во «Внуково». В «Шереметьево» задержался 31 рейс, в «Домодедово» — 22 рейса, во «Внуково» — 17. По данным на 9:10 мск, задерживаются или отменены 123 рейса.
  • 34 самолета, летевшие в аэропорты московского авиаузла, ушли на запасные аэродромы, сообщили изданию в Росавиации. По данным на 8:30 мск, это четыре самолета из «Шереметьево», 20 — из «Внуково» и 10 — из «Домодедово». Вылеты начнутся после улучшения условия погоды.
  • Из-за тумана в Москве ГИБДД посоветовала жителям отказаться от поездок на автомобилях, а пешеходам носить яркую одежду.

#новость #москва

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Alex D

Доброе утро! Вид из окна в 07:30 утра был такой. Даже самолет не нужен ))

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10
Семен Переделкин

Я вижу как минимум одно НЛО. Зелёножопые летят захватывать Москву!

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2
Alex D

С таким туманом не смогут сесть ))

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0
Грамотный Денис

Ого. Прикольно. Это какой этаж?

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0
Alex D

33

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3
Ivan

Ну да, из за тумана. Что то все задерживают из за погоды в последнее время, а что многие люди( пилоты и работники) ушли из за прививки ничего не говорят

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–8
Грамотный Денис

Наверное не говорят, потому что этого нет?)

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8
Илюша Шантарамка

В окно выгляни, антиваксер

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3
Азиатский Таксист

Бедные масквичм(

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1
Arthur Niazyan

Я думал это к нам с Копотни ветром принесло.

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1
Fred Han

Это просто окси отрыжку десятиминутную вырыгнул, скоро пройдёт.

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–5
Vi Moroz

Туман действительно сумасшедший)

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