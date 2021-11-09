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Транспорт
Мария Шибанова

Карта Сан-Франциско на шести кассетах: чем пользовались водители для навигации до GPS Статьи редакции

Краткая история первых навигационных систем — в пересказе Ars Technica

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Технология GPS началась с радионавигации, пишет издание: она позволяла морякам определять местонахождение корабля через связь со станциями на береговой линии. Судно отправляло запрос, несколько береговых станций понимали, откуда пришел сигнал, и передавали его обратно — так штурман судна определял местоположение.

  • Военно-морской флот США создал свою первую спутниковую навигационную систему Transit в 1959 году и отслеживал расположение атомных подводных лодок.
  • В 1968 году Министерство обороны США сформировало Исполнительную группу по навигационным спутникам NAVSEG, а в декабре 1973 года началась разработка глобальной системы позиционирования NAVSTAR. Испытания начались в 1974 году, а полномасштабная разработка была одобрена в августе 1979-го.
  • Важность GPS доказала война в Персидском заливе в 1991-м. Система улучшила точность бомбометания, а также позволила безошибочно размещать войска.

Успешное применение GPS в военных действиях раскрыло для технологии коммерческие возможности, и к 1993 году использование GPS началось в гражданских целях: его стали устанавливать в автомобилях.

Появление GPS на приборной панели

Первая автомобильная навигационная система Electro Gyrocator появилась во втором поколении Honda Accord в Японии в 1981 году. Она использовала датчики и гироскопы, которые сравнивали поверхность дороги с поверхностью карты.

Electro Gyrocator применяла метод счисления координат и не использовала данные спутников. Система не всегда работала правильно из-за неточностей в картах, а её установка увеличивала стоимость автомобиля на 25%, поэтому она исчезла в 1982 году.

Electro Gyrocator

Создатели автомобильной навигационной системы Etak учли ошибки Electro Gyrocator. Etak разработали в Калифорнии Стэн Хани и основатель компании по производству игровых автоматов Atari Нолан Бушнелл.

Эта система тоже применяла метод счисления, сравнивая местоположение автомобиля с точками на карте. В устройстве был микропроцессор Intel 8088 и кассетный накопитель на магнитной ленте. Система выводила изображение на экран благодаря цифровой карте, компасу и датчикам на колесах.

Etak Navigator

Достать точные карты оказалось сложнее, чем спроектировать устройство. Etak использовал данные Бюро переписи населения США, а хранить карты решили на кассетах с поликарбонатным корпусом. Каждая кассета вмещала 3,5 МБ данных, была устойчива к ударам, вибрации и экстремальным температурам.

Система с 7-дюймовым экраном стоила $1595, и Etak Navigator 450 с 4,5-дюймовым экраном продавалась за $1395. Кассеты стоили по $35.

Хотя система была не слишком компактной, например карта Сан-Франциско заняла шесть кассет, она оказалась коммерчески успешной. Конкуренты покупали лицензии на патенты Etak, их картографические данные и оборудование.

Первая современная автомобильная система GPS появилась в 1990 году в японской Mazda Cosmo.

GPS в Mazda Cosmo

В 1991 году Toyota представила на японском рынке GPS-систему Electro-Multivision в модели Toyota Soarer, известной в США как Lexus SC. Система отображала местоположение автомобиля на 6-дюймовом цветном ЖК-экране, используя данные спутников GPS.

Electro-Multivision

В 1992 году General Motors представила встроенную систему GPS-навигации с 6-дюймовым полноцветным ЭЛТ-экраном Sony под названием TravTek для автомобилей проката Avis Rent-A-Car во Флориде.

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Впоследствии система стала известна как GuideStar, система навигации с точным расчетом, и стала заводской опцией за $1995 на седане Oldsmobile 88 1995 года. Первоначально в нем были только карты Калифорнии или Лас-Вегаса, экран подключался к середине приборной панели, а карты были на компакт-диске.

В 1997 году японская компания Alpine представила первую портативную систему на основе карт и сигнала GPS: ее можно было установить в любой автомобиль.

В 1998 году Garmin выпустила портативную систему GPS-навигации StreetPilot, которая стала популярной из-за своей совмести с разными брендами.

StreetPilot

Сенсорные технологии в автомобиле

В 1986 году сенсорный экран впервые появился в автомобиле Buick Riviera — на его разработку ушло более пяти лет. На модель обратили мало внимания из-за небольших размеров и дизайна, однако то, что автопроизводитель использовал сенсорный экран в качестве стандартного оборудования было новаторским триумфом, пишет издание.

Уже в ноябре 1980 года менеджеры Buick решили, что к 1985 году они будут производить автомобиль с самой современной в отрасли электроникой. ЭЛТ-экран назвали GCC, он был покрыт невидимой майларовой панелью, в которой использовались прозрачные проводники, закодированные по строкам и столбцам для выполнения определенных функций на определенной странице. Функция каждого переключателя менялась на каждой отдельной странице.

GCC

Как только автомобиль заводился, дисплей переходил на домашнюю страницу, которая удовлетворяла 90% потребностей водителя, пишет Ars Technica. Если к экрану не прикасались в течение 30 секунд, он отключался. GCC управлял автоматическим климат-контролем, радио, графическим эквалайзером и расчетами поездки, а также отображал датчики и диагностическую информацию автомобиля.

Руководители Buick были в восторге, однако система GCC критиковали.

Реальность GCC далека от ожиданий. В системе Riviera нет ничего такого, чего нельзя было бы быстро сделать при помощью обычного набора переключателей, кнопок и механических инструментов.

Брок Йейтс
автомобильный журналист

Несмотря на негативную реакцию, Buick установил GCC в модель Reatta 1988-89 годов. Позже появилась модифицированная версия: визуально-информационный центр Oldsmobile, который был доступен в Oldsmobile Toronado Trofeo 1989–1992 годов.

Хотя критики высмеивали ранние попытки использовать сенсорный экран, в современных автомобилях все элементы управления размещены на нём, как в Tesla Model 3.

Интерфейс Tesla

Именно после добавления сенсорного экрана, GPS стал удобным для пользователя устройством, заключает издание.

#gps

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