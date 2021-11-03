Ford начала продавать электродвигатели — с ними можно сделать из машины электрокар Статьи редакции
Двигатели сделали на основе версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.
Ford начала продавать электрические двигатели для переоборудования машин с ДВС в электромобили. Их создали на основе электромотора Mustang Mach-E GT.
- Электродвигатель Eluminator e-crate развивает мощность в 281 лошадиных сил и 433 ньютон-метров крутящего момента. Цена системы — $3900 (около 280 тысяч рублей).
- Для презентации двигателя Ford сделала в единственном экземпляре электрическую версию классического пикапа F-100 1978 года выпуска. Его оснастили двумя электромоторами Eluminator e-crate, общая мощность которых составляет 480 лошадиных сил и 860 ньютон-метров крутящего момента. Характеристики машины соответствуют Mustang Mach-E GT — версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.
- Ford запланировала в будущем начать продавать аккумуляторные системы, контроллеры, инверторы и другие компоненты, чтобы облегчить преобразование машины с ДВС в электрокар. Так компания намерена упростить модернизацию машин для большего числа автовладельцев.
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Двигатели сделали на основе версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.
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