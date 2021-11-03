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Транспорт
TJ

Ford начала продавать электродвигатели — с ними можно сделать из машины электрокар Статьи редакции

Двигатели сделали на основе версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.

  • Ford начала продавать электрические двигатели для переоборудования машин с ДВС в электромобили. Их создали на основе электромотора Mustang Mach-E GT.

  • Электродвигатель Eluminator e-crate развивает мощность в 281 лошадиных сил и 433 ньютон-метров крутящего момента. Цена системы — $3900 (около 280 тысяч рублей).
  • Для презентации двигателя Ford сделала в единственном экземпляре электрическую версию классического пикапа F-100 1978 года выпуска. Его оснастили двумя электромоторами Eluminator e-crate, общая мощность которых составляет 480 лошадиных сил и 860 ньютон-метров крутящего момента. Характеристики машины соответствуют Mustang Mach-E GT — версии первого серийного электрокара под брендом Mustang.
  • Ford запланировала в будущем начать продавать аккумуляторные системы, контроллеры, инверторы и другие компоненты, чтобы облегчить преобразование машины с ДВС в электрокар. Так компания намерена упростить модернизацию машин для большего числа автовладельцев.
Электрическая версия пикапа F-100  Ford
Под капотом пикапа Ford
Электродвигатель Ford

#новость #ford

1085 просмотров
8 8 комментариев
6
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8 комментариев
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Никита Смирнов

Двигатель сделали, а батарейку сами придумаете

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6
Pavel Ivanov

Собрал, такой, себе дома стендик, подключил к розетке и доволен:

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2
Савва

а потом китайцы выпустят набор для начинающих "Сделай сам" - и форд загнется

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1
Дамир Губаев

Сделай сам и встань в мороз на трассе))

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0
Савва

нас трудности не пугают
я в детстве на телеге ездил - она иногда где угодно могла встать

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2
Юрий Белоножкин

Очень круто! Конверсия старых автомобилей в электрические.

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1
евгений аношин

)) только двигатель? И как это поможет? Коробка - редуктор типа сделай сам? От чего будут работать тормоза? Кондиционер? Питание - генератора же нет? Привода? А чем и как будет управлять педаль газа?
Бред

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1
Old Nick

Вообще классная идея. В США горы старого автохлама. И сделать агрегат, который встанет в родную технику здраво.

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0
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