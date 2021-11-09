Китайский автопроизводитель Geely представил электрогрузовик Homtruck Статьи редакции
Запуск запланирован на 2024 год.
- Новый электрогрузовик будет нацелен на рынки Европы, Кореи, Японии и Северной Америки, пишет CNBC.
Homtruck будет представлен с гибридным электродвигателем на метаноле и только с электродвигателем. В траке будут душ, туалет, односпальная кровать, холодильник, кухонная зона и стиральная машина.
- Электрогрузовик частично использует технологии беспилотного вождения. Во время длительных поездок машины могут взаимодействовать друг с другом и поддерживать безопасную скорость и расстояние.
- К 2026 году компания планирует улучшить функции автономного вождения и к 2030 году превратить Homtruck в полностью беспилотный электрогрузовик.
- В 2017 году Tesla показала свой электрогрузовик Semi. В январе компания приостановила его производство из-за проблем с выпуском собственных аккумуляторов.
Ну как раз таки от операторов, которые задают маршруты - первое от чего избавляется логистика и переводит всё на систему планирования доставки. Это когда заказы распределяются по машинам, а каждой машине даётся уже конкретный маршрут. И в ещё 10 лет назад такое было. Притом учитывалось всё, включая возможность боковой разгрузки, высота платформы для погрузки разгрузки и высота кузова.
Просто поступили заказы, система выдала грузчикам в какую машину что грузить, водитель получил путевой лист с маршрутом. Погрузкой уже роботы занимаются.
Нам остаётся в лучшем случае делать заказы
Вот официальный ролик: https://www.youtube.com/watch?v=P0AgskJEdrI
У него крыша прозрачная, кстати.
Запуск запланирован на 2024 год.
Продюсер vc.ru прогулялся от Стрелки Васильевского острова до площади Искусств и посмотрел на город через объектив умной камеры «Яндекса».
В какой-то мере иронично что эти строчки я пишу во время выполнения заказа, с другой стороны вопрос: а когда ещё?
Запуск таргетированной рекламы можно сравнить с подъемом на высокую гору, где для достижения вершины требуется проторить тропу путем проб и ошибок.
Клиенты не понесли финансовых потерь.
Интерфейс любого, даже самого сложного продукта складывается из множества простых элементов и блоков. И от каждого из них напрямую зависит, насколько удобным для пользователя и эффективным для бизнеса будет ваш продукт.
Учимся вовлекать зрителей и сплачивать фан-сообщество у лидеров краудфандинга.
Масштабный опрос выявил паттерны потребления аудиоконтента у меломанов всех возрастных групп и разных населённых пунктов России