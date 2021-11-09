Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Nazigul Jusupova

Китайский автопроизводитель Geely представил электрогрузовик Homtruck Статьи редакции

Запуск запланирован на 2024 год.

  • Новый электрогрузовик будет нацелен на рынки Европы, Кореи, Японии и Северной Америки, пишет CNBC.

  • Homtruck будет представлен с гибридным электродвигателем на метаноле и только с электродвигателем. В траке будут душ, туалет, односпальная кровать, холодильник, кухонная зона и стиральная машина.

Электрогрузовик Homtruck Geely
  • Электрогрузовик частично использует технологии беспилотного вождения. Во время длительных поездок машины могут взаимодействовать друг с другом и поддерживать безопасную скорость и расстояние.
  • К 2026 году компания планирует улучшить функции автономного вождения и к 2030 году превратить Homtruck в полностью беспилотный электрогрузовик.
  • В 2017 году Tesla показала свой электрогрузовик Semi. В январе компания приостановила его производство из-за проблем с выпуском собственных аккумуляторов.

#новости #geely

1291 просмотров
17 17 комментариев
11
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Степан Фадеев

Беспилотные такси и грузовики, посылки и еда тоже дронами и роботами доставляется уже. Где нам, простым-крепостным работать?

Ответить
1
Бизнес советы

Механиками, которые будут чинить их

Ответить
6
Митя Мурасов

И операторами что будут им задавать маршруты

Ответить
1
Alex D

Ну как раз таки от операторов, которые задают маршруты - первое от чего избавляется логистика и переводит всё на систему планирования доставки. Это когда заказы распределяются по машинам, а каждой машине даётся уже конкретный маршрут. И в ещё 10 лет назад такое было. Притом учитывалось всё, включая возможность боковой разгрузки, высота платформы для погрузки разгрузки и высота кузова.
Просто поступили заказы, система выдала грузчикам в какую машину что грузить, водитель получил путевой лист с маршрутом. Погрузкой уже роботы занимаются.
Нам остаётся в лучшем случае делать заказы

Ответить
1
Митя Мурасов

вы слишком буквально восприняли слово маршрут.
я имел в виду бизнес процессы

Ответить
0
TheLobsterBox .
Ответить
–1
Сергей Житников

В европе эпидемия пожаров электробусов и водородобусов. Уже три случая с выгоранием целых автобусных парков с 10-30 автобусами в каждом случае. Ждем еще больше пожаров.

Ответить
0
Наумов Сергей

Где об этом почитать можно? Пропустил новости.

Ответить
0
Сергей Житников

Вот про водоробус
https://www.youtube.com/watch?v=LkLeKdzYtfk

Ответить
1
Платон Щукин

+1

Ответить
0
Сергей Житников

Вот про электробусы
https://www.youtube.com/watch?v=x_1pd7NMSaU

Ответить
0
BLVCK SQUARE

Вольво красавчики✊

Ответить
0
Nikolay Ganin

Очень большие вопросы к качеству конечно.
Имел дело с Geely MK Cross — внешне ничего, но материалы все игрушечные. Подкрылок комком грязи пробивало, в салоне всё скрипит, при небольшом ДТП под замену ушли фара, бампер, крыло.

Ответить
0
Семен Переделкин

Вот официальный ролик: https://www.youtube.com/watch?v=P0AgskJEdrI

У него крыша прозрачная, кстати.

Ответить
0
Badoo Badoo

И все начали за теслой повторять - теперь у всех футуристичный дизайн)

Ответить
0
Сергей Житников

что у теслы первый футуристический грузовик в мире?

Ответить
0
Alex D

А я думал за журналами (нашими и буржуйскими) годов 70х, где уже был футуристический дизайн

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Крипто
Nazigul Jusupova
Стоимость биткоина впервые превысила $68 тысяч Статьи редакции
56 56 комментариев
9
Транспорт
Nazigul Jusupova
Китайский автопроизводитель Geely представил электрогрузовик Homtruck Статьи редакции

Запуск запланирован на 2024 год.

Электрогрузовик Homtruck Geely
17 17 комментариев
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Яндекс
По осеннему Петербургу с «Умной камерой»

Продюсер vc.ru прогулялся от Стрелки Васильевского острова до площади Искусств и посмотрел на город через объектив умной камеры «Яндекса».

5 5 комментариев
19
Личный опыт
Erd Ser
Как я работал в Яеде или Исповедь курьера

В какой-то мере иронично что эти строчки я пишу во время выполнения заказа, с другой стороны вопрос: а когда ещё?

242 242 комментария
181
Личный опыт
Себастьян Перейра
Черный рынок купонов Aliexpress. Как устроена фрод-сцена в России

Скоро 11.11 и значит пора.

79 79 комментариев
188
Aitarget
Aitarget Tech – автоматизирует тестирование креативов в динамической рекламе

Запуск таргетированной рекламы можно сравнить с подъемом на высокую гору, где для достижения вершины требуется проторить тропу путем проб и ошибок.

1 1 комментарий
2
Право
Nazigul Jusupova
Robinhood объявил о взломе и утечке данных миллионов пользователей Статьи редакции

Клиенты не понесли финансовых потерь.

18 18 комментариев
5
Дизайн
UX-Марафон
15 простых идей для сложного интерфейса

Интерфейс любого, даже самого сложного продукта складывается из множества простых элементов и блоков. И от каждого из них напрямую зависит, насколько удобным для пользователя и эффективным для бизнеса будет ваш продукт.

0 Обсудить
3
Boomstarter
Как удачно выйти с анонсом: свежие кейсы из мира кино

Учимся вовлекать зрителей и сплачивать фан-сообщество у лидеров краудфандинга.

1 1 комментарий
0
Rambler&Co
Исследование Rambler&Co: россияне назвали любимые музыкальные жанры и траты на стриминговые подписки

Масштабный опрос выявил паттерны потребления аудиоконтента у меломанов всех возрастных групп и разных населённых пунктов России

1 1 комментарий
0
Карьера
Александр Нефёдов
Как составить резюме, чтобы его не закрыли через 3 минуты
0 Обсудить
Больше статей
null