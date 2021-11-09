«Тинькофф» начал выдавать онлайн-кредиты для покупки подержанных машин из Avito Статьи редакции
Кредит выдаётся на пять лет до 3 млн рублей.
- Кредит можно оформить на сайте или в мобильном приложении, без посещения дилерского салона или отделения банка, сообщили vc.ru в «Тинькофф».
- Заявку рассмотрят онлайн от нескольких минут до одного дня, а после одобрения сотрудник банка привезёт карту «Тинькофф» клиенту домой. Тем, у кого есть карта, перечислят деньги сразу.
- Кредит выдаётся по ставке от 6,9% до пяти лет, максимальная сумма — 3 млн рублей. Кредитное решение действительно в течение 60 дней. За это время можно поменять машину на другую, если покупатель передумает.
- В 2018 году банк вместе с Auto.ru начал выдавать автомобильные кредиты на пять лет до 1 млн рублей.
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