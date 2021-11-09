Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» начал выдавать онлайн-кредиты для покупки подержанных машин из Avito Статьи редакции

Кредит выдаётся на пять лет до 3 млн рублей.

  • Кредит можно оформить на сайте или в мобильном приложении, без посещения дилерского салона или отделения банка, сообщили vc.ru в «Тинькофф».
  • Заявку рассмотрят онлайн от нескольких минут до одного дня, а после одобрения сотрудник банка привезёт карту «Тинькофф» клиенту домой. Тем, у кого есть карта, перечислят деньги сразу.
  • Кредит выдаётся по ставке от 6,9% до пяти лет, максимальная сумма — 3 млн рублей. Кредитное решение действительно в течение 60 дней. За это время можно поменять машину на другую, если покупатель передумает.
  • В 2018 году банк вместе с Auto.ru начал выдавать автомобильные кредиты на пять лет до 1 млн рублей.
Сервис для оформления кредита на покупку автомобиля на Avito «Тинькофф»

#новости #avito

1001 просмотров
10 10 комментариев
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Тинькофф

Что-то пошло не так. ред.

Ответить
4
Denis Averyanov

Мощный комментарий, спасибо

Ответить
0
Georgii Tsikun

Просто чтобы следить за обновлениями комментариев в статье видимо😄

Ответить
0
Василий Коваленко

Согласен полностью

Ответить
0
Arthur Niazyan

Не так пóшло

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Стыковка с Авито уровня Platinum partner, не иначе. Тинькофф вообще пофигу какая машина, на выдачу кредита это никак не влияет, этот кредит и раньше выдавался. Что меняется, если нажал на получение кредита в приложении или на лендинге? Очень громкий заголовок.

Ответить
2
Arthur Niazyan

Инфоповод.

Ответить
1
Arthur Niazyan

Ещё больше кейсов в рубрику Приёмная

Ответить
0
Андрей Геращенко

"из Avito"? Может "на Avito"?

Ответить
0
Владимир Бадло

И

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Маркетинг
Mojo
eCommerce рынок в России: как изменилось поведение покупателей в 2021 году и что нас ждёт дальше

Раз в месяц мы в Mojo проводим desk research, чтобы быть в курсе изменений в рынке онлайн-ритейла. В этот раз мы проанализировали исследования РБК, Deloitte, McKinsey и Ipsos. Внутри вас ждут рекомендации по цене и срокам доставки, тренды в запросах клиентов и прогнозы, что ждёт eCom в будущем.

2 2 комментария
Транспорт
Nazigul Jusupova
Китайский автопроизводитель Geely представил электрогрузовик Homtruck Статьи редакции

Запуск запланирован на 2024 год.

Электрогрузовик Homtruck Geely
75 75 комментариев
28
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Columbus East
«Геном» потребителя: как с помощью данных аудитории создать подходящее торговое предложение
0 Обсудить
0
Приёмная
Евгений Романченко
Из-за некомпетентности поддержки «Тинькофф» я потерял деньги. Банк отказывается признавать ошибку и возвращать средства

Сотрудник поддержки предупредил о баге в приложении и пообещал вернуть ошибочно списанную комиссию. Но этого не случилось. Поддержка отрицает обещание своего коллеги.

13 13 комментариев
10
Личный опыт
Дмитрий Райз
Обучение других — ультимативный способ учиться быстрее и быть более эффективным

Почему не обязательно быть мастером, с кем и в каком формате делиться своими знаниями, а также про то, есть ли в этом денежный потенциал.

3 3 комментария
9
Финансы
Евгения Евсеева
«Делимобиль» перенёс IPO на 2022 год, потому что не смог закрыть книгу заявок — Forbes Статьи редакции

Компания заявляет, что переподписала книгу заявок.

40 40 комментариев
14
Сбер
Кто будет выступать на AI Journey — знакомимся со спикерами большой конференции по искусственному интеллекту

Конференция AI Journey стартует уже завтра. Участников ждут 20+ тематических стримов, на которых можно будет послушать выступления и дискуссии на самые разные темы. На конференции выступят 250+ экспертов мирового уровня, и с некоторыми из них мы успели поговорить. Вот что они рассказали.

0 Обсудить
Финансы
Евгения Евсеева
Владелец «Красное и белое» отложил IPO из-за «рыночных условий» Статьи редакции

Оценку, на которую рассчитывал ритейлер, источники Forbes называли завышенной.

21 21 комментарий
8
DiDi
В экологичное будущее: в DiDi появились электрокары

С 8го ноября всем гостям и жителям Краснодара стали доступны поездки на электротакси с DiDi. Компания запустила инициативу совместно с лизинговым центром “Контрол Лизинг” и таксопарком-партнером, который приобрел партию из 13 электромобилей JAC iEV7S. Цена заказа такого автомобиля для пассажиров не будет отличаться от заказа обычной машины.

0 Обсудить
0
Semrush
Как мы сделали рестайлинг бренда перед IPO

Руководитель команды маркетингового дизайна Semrush Дима Зильперт рассказывает, как этот процесс выглядел изнутри компании.

2 2 комментария
13
Дизайн
UX-Марафон
15 простых идей для сложного интерфейса

Интерфейс любого, даже самого сложного продукта складывается из множества простых элементов и блоков. И от каждого из них напрямую зависит, насколько удобным для пользователя и эффективным для бизнеса будет ваш продукт.

11 11 комментариев
21
Больше статей
null