Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» начал выдавать онлайн-кредиты для покупки подержанных машин на Avito Статьи редакции

Кредит выдаётся на пять лет до 3 млн рублей.

  • Кредит можно оформить на сайте или в мобильном приложении, без посещения дилерского салона или отделения банка, сообщили vc.ru в «Тинькофф».
  • Заявку рассмотрят онлайн от нескольких минут до одного дня, а после одобрения сотрудник банка привезёт карту «Тинькофф» клиенту домой. Тем, у кого есть карта, перечислят деньги сразу.
  • Кредит выдаётся по ставке от 6,9% до пяти лет, максимальная сумма — 3 млн рублей. Кредитное решение действительно в течение 60 дней. За это время можно поменять машину на другую, если покупатель передумает.
  • В 2018 году банк вместе с Auto.ru начал выдавать автомобильные кредиты на пять лет до 1 млн рублей.
Сервис для оформления кредита на покупку автомобиля на Avito «Тинькофф»

#новости #avito

2725 просмотров
49 49 комментариев
13
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
49 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Тинькофф

Что-то пошло не так. ред.

Ответить
20
Arthur Niazyan

Не так пóшло

Ответить
2
Sergey Dostovalov

Первая фраза покупателя, когда увидел процентную ставку за кредит после покупки :)

Ответить
1
Denis Averyanov

Мощный комментарий, спасибо

Ответить
0
Georgii Tsikun

Просто чтобы следить за обновлениями комментариев в статье видимо😄

Ответить
1
Василий Коваленко

Согласен полностью

Ответить
0
Любовь Жданова

Да только не под 6.9 а под 21.1

Ответить
11
Александр Медведь

21,1% довольно низкая ставка для Тинькова.

Ответить
4
Юрий Белоножкин

Стыковка с Авито уровня Platinum partner, не иначе. Тинькофф вообще пофигу какая машина, на выдачу кредита это никак не влияет, этот кредит и раньше выдавался. Что меняется, если нажал на получение кредита в приложении или на лендинге? Очень громкий заголовок.

Ответить
6
Arthur Niazyan

Инфоповод.

Ответить
3
Дмитрий Пелипас

Автокредиты надо вообще запретить, понабирали тазов, все дворы заставлены, не можешь себе тачку позволить, вперед на велодорожку

Ответить
0
Одуванчик Полевой

Ну по вашей же логике - не можешь позволить себе место в паркинге - вперед на велодорожку. Запретитель, мля.

Ответить
4
Дмитрий Пелипас

Именно так, только не дерзи, одуванчик))
Я вот например ставлю на паркинг, но весь двор забит ведрами замечательных людей, которые решили, что у подъезда их личное место. В итоге негде остановиться, чтоб разгрузить вещи да и вообще выйти во двор не комфортно, будто на стоянке живешь. Чего уже говорить о безопасности детей.
Тут уже ничего не поможет кроме искусственного сдерживания автомобилизации. Дорогие авто налоги, запрет автокредита, платные стоянки во дворе и т.д.
Еще чтоб перед покупкой авто надо было предоставить документ о наличии парковочного места 👌 ред.

Ответить
7
Дмитрий Пелипас

Минусят видимо владельцы кредитных кио-рио которые у падиков паркуются 🤣🤣🤣

Ответить
–1
Одуванчик Полевой

А чем лично ты лучше "владельцев кредитных кио-рио"? Если честно, судя по комментариям, создается ощущение что тебе лет 13. Приди в себя, Дима))

Ответить
–1
Одуванчик Полевой

Не нравится - купи частный дом, где будет свой двор для выгрузки - загрузки вещей. Не комфортно ему видите ли. Сфоткался на фоне желтого ведра и человеком себя почувствовал? И да, я принципиально не беру ни кредиты, ни ипотеки, благо могу себе позволить обходиться без них, просто не люблю людей, которые для достижения своего личного комфорта предлагают кого-то чего-то лишить, кому-то что-то запретить, кого-то в чем-то обязать и т.д. ИМХО это признак морального уродства.

Ответить
1
Дмитрий Пелипас

Зачем покупать, я по своему проекту строю, покупают готовое те у кого фантазии нет)
Вот только из него все равно придется выезжать и попадать в затыканные кредитными тазами места, как ни крути.
Это называется общество, когда приходится придумывать ограничения для достижения общего комфорта. А дикари в лесу живут, ну или в горах, там правил нет

Ответить
0
Одуванчик Полевой

А люди тебе не мешают? Может и их чуть подсократить?)

Ответить
0
Дмитрий Пелипас

Процесс уже идет, ты с какой планеты

Ответить
0
Одуванчик Полевой

Ясно.

Ответить
0
Екатерина Попова

Закрывать дворы надо.

Ответить
1
Игрок

Надо страну развивать, и тогда все будет хорошо

Ответить
1
Damir Shakirov

Совершенно верно, Игрок. Проблема России в том, что люди живущие в ней не о России думает, а думать о ней надо, о проблемах общих

Ответить
0
Павел Ларионов

Раньше всем советовал Тиньков и следил за ним. Но после блокировки всех счетов и кормлением «завтраками» без получения окончательного ответа, переноса на главных менеджеров и каждый раз придумыванием чего т нового по сей день, разочаровался в банке…
По итогу деньги вывести не могу, потому что никто не знает как, но за тариф списывают.

Ответить
2
Egor Chusov

а за что заблокировали?

Ответить
0
Павел Ларионов

Якобы за мошенничество и подозрительные поступления на рс. Только вот все деньги поступали исключительно от Вайлдьерис 🤷‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить
1
Игрок

Так иди в суд

Ответить
2
Павел Ларионов

Якобы за мошенничество и подозрительные поступления на рс. Только вот все деньги поступали исключительно от Вайлдьерис🤷‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить
1
Arthur Niazyan

Ещё больше кейсов в рубрику Приёмная

Ответить
1
vmp

Есть тут хоть кто-нибудь, кому дали автокредит в Тинькове?
Повелись на рекламу, оставили заявку. Несколько дней мурыжили, в конце концов отказали. Пришлось брать в Сетелеме, согласовали моментально.

Ответить
0
Danila Pervushin

Полагаю основная подстава в стоимости этого автокреда. Подобная история была на авто.ру когда "оформи онлайн заявку от 6%*", а по факту 15+% Еще потом звонят и удивляются, почему же вам показалось не выгодно 😁

Ответить
1
Игрок

Есть

Ответить
0
Make Luv

Тоже пробовал, процент просто дикий зарядили.

Ответить
0
Андрей Геращенко

"из Avito"? Может "на Avito"?

Ответить
0
Ali Maratuly

т

Ответить
0
Yan Purvenes

@Тинькофф а гарантия есть?

Например:
1. Машина после покупки окажется битая или т.д. изьяны.
2. Машина в угоне
и тд

Ответить
0
Тинькофф

Вы самостоятельно выбираете машину. В течение 60 дней покупатель может поменять вариант машины, которую он собирается купить.

Ответить
0
Yan Purvenes

А если пользователь решить потратить деньги не на машину?) или например остаток он потратить на другие вещи?

Ответить
0
Тинькофф

Так сделать не получится.

Ответить
0
Make Luv
Ответить
0
Sergei Povelitsin

Если решил продать машину в момент действия автокредита есть механизм взаимодействия с банком?

Ответить
0
NoNaMe Sovsem

Объясните мне, как можно выдавать кредит от 6.9% если ставка 7.5%? Я понимаю, что это только на бумаге, но всё же. Что за эпик фейл

Ответить
0
Michael Wylsakom

авито доставкой оформим?

Ответить
0
Алик Антипов

То что на Авито влезли, это хорошо.
но покупка только машин, то есть дорогостоящий кредит растраивает. Было бы удобней если планка снизилась бы, в районе "что бы не занимать у знакомых".
ЗЫ
Многие смеются над выплатами для семей от ББ, а ведь эта сумма получилась из за понимания того сколько люди занимают у друзей.

Ответить
0
Павел Родюков

«Папка… (нет не так, вот так): «Олежка, дай денег на 20-летнюю Бэху!»

Ответить
0
Лёха Макаров

Поди с доставкой Авито...
А потом ещё интереснее - блок либо со стороны Авито без права восстановления аккаунта, либо блок со стороны Тинькофф, с требованием приехать в офис.

Ответить
–1
Королева Оксана

Ну и гуд. Дилеры совсем очешуели со своими ценами. как в песне у Монеточки "расскажи почему за такие деньжища, такое г...ще"

Ответить
–1
Антон Варанов

только там баблище и д..ще

Ответить
0
Владимир Бадло

И

Ответить
–2
Написать комментарий...
Читать все 49 комментариев
Маркетинг
Павел Голованов
Как создать уникальное предложение при аналогичном продукте у конкурентов: пример продажи типовых лицензий на 1C

Добрый день, уважаемые читатели VC.ru! Меня зовут Павел Голованов, я исполнительный директор Внедренческого центра «Домино Софт». Из названия моей статьи вы наверняка уже догадались, что внедряем мы продукцию фирмы 1С. Продаем лицензии на софт 1С, помогаем его внедрять, настраивать, обновлять и так далее.

4 4 комментария
8
Личный опыт
Дмитрий Райз
Обучение других — ультимативный способ учиться быстрее и быть более эффективным

Почему не обязательно быть мастером, с кем и в каком формате делиться своими знаниями, а также про то, есть ли в этом денежный потенциал.

4 4 комментария
15
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Мария Шибанова
Карта Сан-Франциско на шести кассетах: чем пользовались водители для навигации до GPS Статьи редакции

Краткая история первых навигационных систем — в пересказе Ars Technica

4 4 комментария
8
Образование
Евгения Евсеева
Создатель GoPractice Олег Якубенков запустил симулятор управления ростом и масштабированием продукта Статьи редакции

Он позволит разобраться, что делать, если продукт перестал расти.

12 12 комментариев
20
Semrush
Как мы сделали рестайлинг бренда перед IPO

Руководитель команды маркетингового дизайна Semrush Дима Зильперт рассказывает, как этот процесс выглядел изнутри компании.

2 2 комментария
14
DiDi
В экологичное будущее: в DiDi появились электрокары

С 8го ноября всем гостям и жителям Краснодара стали доступны поездки на электротакси с DiDi. Компания запустила инициативу совместно с лизинговым центром “Контрол Лизинг” и таксопарком-партнером, который приобрел партию из 13 электромобилей JAC iEV7S. Цена заказа такого автомобиля для пассажиров не будет отличаться от заказа обычной машины.

0 Обсудить
0
Aitarget
Aitarget Tech – автоматизирует тестирование креативов в динамической рекламе

Запуск таргетированной рекламы можно сравнить с подъемом на высокую гору, где для достижения вершины требуется проторить тропу путем проб и ошибок.

1 1 комментарий
10
Маркетинг
Mojo
eCommerce рынок в России: как изменилось поведение покупателей в 2021 году и что нас ждёт дальше

Раз в месяц мы в Mojo проводим desk research, чтобы быть в курсе изменений в рынке онлайн-ритейла. В этот раз мы проанализировали исследования РБК, Deloitte, McKinsey и Ipsos. Внутри вас ждут рекомендации по цене и срокам доставки, тренды в запросах клиентов и прогнозы, что ждёт eCom в будущем.

24 24 комментария
16
Сбер
Кто будет выступать на AI Journey — знакомимся со спикерами большой конференции по искусственному интеллекту

Конференция AI Journey стартует уже завтра. Участников ждут 20+ тематических стримов, на которых можно будет послушать выступления и дискуссии на самые разные темы. На конференции выступят 250+ экспертов мирового уровня, и с некоторыми из них мы успели поговорить. Вот что они рассказали.

1 1 комментарий
2
Приёмная
Евгений Романченко
Из-за некомпетентности поддержки «Тинькофф» я потерял деньги. Банк отказывается признавать ошибку и возвращать средства

Сотрудник поддержки предупредил о баге в приложении и пообещал вернуть ошибочно списанную комиссию. Но этого не случилось. Поддержка отрицает обещание своего коллеги.

40 40 комментариев
29
Columbus East
«Геном» потребителя: как с помощью данных аудитории создать подходящее торговое предложение
0 Обсудить
0
Больше статей
null