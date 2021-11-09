«Тинькофф» начал выдавать онлайн-кредиты для покупки подержанных машин на Avito Статьи редакции
Кредит выдаётся на пять лет до 3 млн рублей.
- Кредит можно оформить на сайте или в мобильном приложении, без посещения дилерского салона или отделения банка, сообщили vc.ru в «Тинькофф».
- Заявку рассмотрят онлайн от нескольких минут до одного дня, а после одобрения сотрудник банка привезёт карту «Тинькофф» клиенту домой. Тем, у кого есть карта, перечислят деньги сразу.
- Кредит выдаётся по ставке от 6,9% до пяти лет, максимальная сумма — 3 млн рублей. Кредитное решение действительно в течение 60 дней. За это время можно поменять машину на другую, если покупатель передумает.
- В 2018 году банк вместе с Auto.ru начал выдавать автомобильные кредиты на пять лет до 1 млн рублей.
Именно так, только не дерзи, одуванчик))
Я вот например ставлю на паркинг, но весь двор забит ведрами замечательных людей, которые решили, что у подъезда их личное место. В итоге негде остановиться, чтоб разгрузить вещи да и вообще выйти во двор не комфортно, будто на стоянке живешь. Чего уже говорить о безопасности детей.
Тут уже ничего не поможет кроме искусственного сдерживания автомобилизации. Дорогие авто налоги, запрет автокредита, платные стоянки во дворе и т.д.
Еще чтоб перед покупкой авто надо было предоставить документ о наличии парковочного места 👌 ред.
Не нравится - купи частный дом, где будет свой двор для выгрузки - загрузки вещей. Не комфортно ему видите ли. Сфоткался на фоне желтого ведра и человеком себя почувствовал? И да, я принципиально не беру ни кредиты, ни ипотеки, благо могу себе позволить обходиться без них, просто не люблю людей, которые для достижения своего личного комфорта предлагают кого-то чего-то лишить, кому-то что-то запретить, кого-то в чем-то обязать и т.д. ИМХО это признак морального уродства.
Зачем покупать, я по своему проекту строю, покупают готовое те у кого фантазии нет)
Вот только из него все равно придется выезжать и попадать в затыканные кредитными тазами места, как ни крути.
Это называется общество, когда приходится придумывать ограничения для достижения общего комфорта. А дикари в лесу живут, ну или в горах, там правил нет
Раньше всем советовал Тиньков и следил за ним. Но после блокировки всех счетов и кормлением «завтраками» без получения окончательного ответа, переноса на главных менеджеров и каждый раз придумыванием чего т нового по сей день, разочаровался в банке…
По итогу деньги вывести не могу, потому что никто не знает как, но за тариф списывают.
@Тинькофф а гарантия есть?
Например:
1. Машина после покупки окажется битая или т.д. изьяны.
2. Машина в угоне
и тд
То что на Авито влезли, это хорошо.
но покупка только машин, то есть дорогостоящий кредит растраивает. Было бы удобней если планка снизилась бы, в районе "что бы не занимать у знакомых".
ЗЫ
Многие смеются над выплатами для семей от ББ, а ведь эта сумма получилась из за понимания того сколько люди занимают у друзей.
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