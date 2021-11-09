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Транспорт
TJ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых машин и мотоциклов Статьи редакции

По проекту, техосмотр останется обязательным для автобусов, грузовиков и такси.

  • Госдума проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Депутаты должны представить поправки к проекту до 8 декабря 2021 года.
  • Документ предполагает отмену обязательного техосмотра мотоциклов и автомобилей, не задействованных в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. В пояснительной записке к проекту авторы отмечают, что вероятность ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.

  • По проекту, техосмотр остаётся обязательным для личных легковых автомобилей старше четырёх лет в четырёх случаях: если их переоформляют на нового собственника, ставят на учёт, меняют конструкцию или заменяют основные агрегаты. Также проходить процедуру нужно всем автобусам, грузовикам и такси.

  • В октябре 2021 года представители большинства станций техосмотра заявили, что отложат аккредитацию до 2022 года из-за отмены обязательного техосмотра. Операторам будет проще закрыть бизнес, потому что затраты на прохождение аккредитации не окупятся, считают эксперты.

#новость #техосмотр

2117 просмотров
28 28 комментариев
9
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28 комментариев
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Желающий Мика

Верное решение. Техосмотры давно себя дискредитировали. Чисто кормушка для причастных без какой либо пользы.

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17
Алексей Панашел

Согласен, что дискредитировали, но не согласен, что верное решение. Конечно отменить проще, чем усовершенствовать саму систему прохождения ТО, поэтому пошли по пути наименьшего сопротивления.

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0
Алексей Любимов

Специалисты говорят, решение верное.

Дело не в сопротивлении, а в качестве ТС. В стране просто не осталось ржавых корыт, которых надо было бы отсекать с помощью осмотров. Самосбора давно уже нет. Нет смысла отсекать доли процента неадекватов и напрягать всех остальных.

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1
Jay Green

Было бы неплохо ещё дать ГАИ возможность снимать с учёта прямо на дороге если есть видимые проблемы. Сквозная ржавчина например.

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0
Алексей Любимов

Сквозная ржавчина несильно влияет на безопасность. Рыдван едет себе потихоньку и никого не трогает.

На безопасность сильнее всего влияет скорость и вещества в водителе.

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3
Jay Green

Сквозная ржавчина говорит о том что кузов сильно изношен и при аварии водитель получит больше повреждений чем ожидается. Я не хочу носить на себе смерть человека из-за того что он катается на капсуле смерти.

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0
Алексей Любимов

В таком случае гораздо важнее год выпуска. Современные авто выпускаются по современным стандартам и гораздо безопаснее.

Ответить
0
Дмитрий Иванов

Согласен, в Японии лютые техосмотры и никто не пытается ловчить. Притом, что они и так за машинами следят как надо

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0
Желающий Мика

В Японии очень дорого иметь свой автомобиль.

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0
Желающий Мика

Нам бы так, правда, в комплекте ещё бы их поезда)

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0
Nikita Somov

Читал, что при этом страховщик при дтп имеет право отказать в выплате, сославшись на отсутствие техосмотра, который для полиса хоть и не обязателен, но при этом в суде может доказать что-то вроде «невозможности удостовериться в исправности автомобиля». Правда это было в августе, когда были первые поправки.
Как сейчас с этим?

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2
Алексей Любимов

Вроде разяснили, что он должен доказать связь страхового случая и неисправности в машине.

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1
Valeryi Ozarnichuk

12 лет за рулем. Ни разу не видел, чтобы кто-то честно прошел ТО. Либо сразу просят денег, либо вообще онлайн все и машина не нужна даже.

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2
Александр Привалов

Ну да, страна процветает у всех трех- пяти- летки, не будет же товарищ на рыдване без тормозов ехать, да?

При этом, согласен, что в текущем виде, это даже не формальность, а фарс. Но вместо реформирования системы у наших законодателей рубильник "разрешить-запретить". Ну что ж, спасибо, что легковушки не запретили.

Ответить
1
Ли Си Цын

При этом, согласен, что в текущем виде, это даже не формальность, а фарс.

А вопросик про ОСАГО они как порешали? Таки если без ТО, то не платим?

Ответить
–1
Александр Привалов

Да, есть случаи отказов в выплате при ДТП, но свечку в суде не держал, может отбивались вяло ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
0
Daniyar Karimov

в Казахстане тоже давно пора

формальность, не больше.
Более того, можно даже не приезжать, а просто фотографировать машину и отправлять по ватсап фото и платеж.

Ответить
0
Кирилл Паркс

Если бы техосмотр снижал стоимость страховки, то все бы поехали делать его сами.
На аккредитованную станцию, такую как официальный дилер бренда. Это бы привело к быстрому и качественному и бесплатному осмотру, так как для дилера это бы был дополнительный лидген.

Налаженный техосмотр это снижение аварийности и борьба с автохламом.

Ответить
0
Алексей Любимов

Налаженный техосмотр это снижение аварийности

это миф.

и борьба с автохламом.

а с этим проще бороться поднимая платежи за стоянки и по году выпуска.

Ответить
0
Александр Привалов

миф

Вы это думаете или вы это знаете (не требую пруфы, личный опыт тоже будет интересен)? Как недопуск неисправных ТС на дорогу не снижает вероятность и количество ДТП?

Ответить
0
Алексей Любимов

Знаю. По факту его давно нет. И оно очень слабо, неуловимо влияет на статистику.

Все это объяснимо. В современных условиях когда кругом промышленные модели и нет проблем с маслом, расходниками и СТО, все и так поддерживают нормальный уровень. А кто не может поддерживать - ставят на вечный прикол или ездят очень осторожно. Это раньше никто не менял резину и колодки просто потому что их не было. Сейчас это вопрос денег и только.

Занимаюсь БДД ред.

Ответить
0
Alexander Ivanov

Ну наконец-то. Одобряю.

Ответить
0
andrey adamovich

Прочитал: "... или меняют конституцию"

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0
Павлов

Решение здравое!

Ответить
0
Inessa Pokromkina

Ох, это ж теперь такие тарантасы будут ездить по дорогам!…

Пока был локдаун я пересмотрела всего «xzibit прокачай мою тачку!!!»

Это ж такая рухлядь в той передаче ездила, у них тоже нет техосмотров…

XZibit открывай WestCostaCustoms в России !!

Ответить
0
Александр Привалов

У нас будет выхожить "ХЗ-ибить" с Фоменко

Ответить
0
Эдуард Гладышев

Как будто до этого что-то мешало тарантасам ездить по дорогам страны

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0
Alexandre Svergoun

Правильно. Какой смысл делать техосмотр новых машин.

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0
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Читать все 28 комментариев
Транспорт
TJ
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых машин и мотоциклов Статьи редакции

По проекту, техосмотр останется обязательным для автобусов, грузовиков и такси.

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