Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых машин и мотоциклов Статьи редакции
По проекту, техосмотр останется обязательным для автобусов, грузовиков и такси.
- Госдума проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Депутаты должны представить поправки к проекту до 8 декабря 2021 года.
- Документ предполагает отмену обязательного техосмотра мотоциклов и автомобилей, не задействованных в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. В пояснительной записке к проекту авторы отмечают, что вероятность ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.
По проекту, техосмотр остаётся обязательным для личных легковых автомобилей старше четырёх лет в четырёх случаях: если их переоформляют на нового собственника, ставят на учёт, меняют конструкцию или заменяют основные агрегаты. Также проходить процедуру нужно всем автобусам, грузовикам и такси.
- В октябре 2021 года представители большинства станций техосмотра заявили, что отложат аккредитацию до 2022 года из-за отмены обязательного техосмотра. Операторам будет проще закрыть бизнес, потому что затраты на прохождение аккредитации не окупятся, считают эксперты.
Читал, что при этом страховщик при дтп имеет право отказать в выплате, сославшись на отсутствие техосмотра, который для полиса хоть и не обязателен, но при этом в суде может доказать что-то вроде «невозможности удостовериться в исправности автомобиля». Правда это было в августе, когда были первые поправки.
Как сейчас с этим?
Ну да, страна процветает у всех трех- пяти- летки, не будет же товарищ на рыдване без тормозов ехать, да?
При этом, согласен, что в текущем виде, это даже не формальность, а фарс. Но вместо реформирования системы у наших законодателей рубильник "разрешить-запретить". Ну что ж, спасибо, что легковушки не запретили.
Если бы техосмотр снижал стоимость страховки, то все бы поехали делать его сами.
На аккредитованную станцию, такую как официальный дилер бренда. Это бы привело к быстрому и качественному и бесплатному осмотру, так как для дилера это бы был дополнительный лидген.
Налаженный техосмотр это снижение аварийности и борьба с автохламом.
Знаю. По факту его давно нет. И оно очень слабо, неуловимо влияет на статистику.
Все это объяснимо. В современных условиях когда кругом промышленные модели и нет проблем с маслом, расходниками и СТО, все и так поддерживают нормальный уровень. А кто не может поддерживать - ставят на вечный прикол или ездят очень осторожно. Это раньше никто не менял резину и колодки просто потому что их не было. Сейчас это вопрос денег и только.
Занимаюсь БДД ред.
По проекту, техосмотр останется обязательным для автобусов, грузовиков и такси.
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