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Транспорт
Маша Цепелева

Минпромторг предложил увеличить утильсбор для импортных электромобилей в 4-9 раз Статьи редакции

По проекту, сбор для новых электрокаров вырастет с 32 тысяч до 288 тысяч рублей.

25 25 комментариев
1053 просмотров

Минпромторг опубликовал постановление, по которому коэффициент утилизационного сбора для новых импортных электромобилей увеличится до 14,4 (сейчас 1,63). Для электромобилей старше трёх лет — до 24,1 (сейчас 6,1).

Пока ставка составляет 32 тысячи рублей для новых электромобилей и 122 тысячи рублей для машин старше трех лет. Если поправки примут, то сбор вырастет до 288 тысяч рублей и 488 тысяч рублей соотвественно, сообщает «Ъ».

В пояснительной записке Минпромторг указывает, что рост утильсбора не отразится на ценах на российские электромобили, на них выделят субсидии. Пока в России электромобили серийно не производят.

Для тех, кто ввозит электромобили для личного использования, ставка составит не более 4500 рублей для новых (сейчас 3400 рублей), 6500 рублей для поддержанных машин (сейчас 5200 рублей).

В 2021 году в России продано 845 автомобилей с электрическим приводом. Это на 118% больше, чем за весь 2020 год, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

  • С помощью утильсбора на автомобили власти хотят сократить вредное воздействие транспорта на окружающую среду. В будущем власти потратят деньги на утилизацию машины. Сбор при ввозе товара платят российские и зарубежные компании, при этом российские получают на него субсидии от государства.
  • Если власти не продлят нулевую ввозную пошлину, цена на электромобили вырастет, считает председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.

#новость #электромобили

25 25 комментариев
4
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Bet Papa

Элегантная защита рынка от электромобилей

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15
Антон Т

Плебс должен чадить!

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2
Arthur Niazyan

Или просто новый денежный поток.

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0
ЯжПрограммист

Удобно что отечественный автопром уже утиль с момента производства.

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12
Александр Курбатов

Смешно, если бы не было так грустно.

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0
Желающий Мика

Зачем свое улучшать, когда можно все остальное ухудшать. Все так

Ответить
5
Maxim Stroganoff

На удивление защищу законопроект, так как мы здесь ничего не ухудшаем (тенденция утилизации электро распространяется сейчас много где), а то что русский илон маск не может создать электрокары в рф не должно быть проблемой законотворцев. А повышение цены на 300к для покупателя машины за 10 млн не проблема имхо

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0
Антон Т

Откуда цифра в 10 млн?
Есть китайские электромобили, есть Ниссан Лиф, в конце концов
И сегмент бюджетных электричек будет расти

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0
Николай Владимирович Грудинин

А откуда взялась сумма, интересно
Какой смысл платить за утилизацию сейчас, если машина будет утилизирована через 10 лет, и стоимость утилизации вырастет на 10 лет инфляции?

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1
ЯжПрограммист

Ладно, я вам скажу. Никто ничего утилизировать не будет 😉

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10
Николай Владимирович Грудинин

Ну я понимаю ДВС еще как-то можно утилизировать путем переплавки, ну это не оч дорого
Но батарея, она ж оч красиво горит

Это ж золотая жила, если в России нет производств для утилизации батарей - надо его построить, и не в 10 раз тогда повышать

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0
Дрюс Уилис

А еще, скорее всего, в случае гибели тс, вам придется заплатить за вывоз утилизацию еще раз ))

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0
Антон Храмченко

Да конечно, потратят они на утилизацию эти деньги)

Ответить
4
Евгений Кузнецов

Какой же бред… Сколько народ будет терпеть это беззаконие…

Ответить
2
Александр Курбатов

Бесконечно. Рабам не нужны свободы

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3
Pavel Steshin

Старику Кривоногих написали докладную про успехи Теслы?

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2
Кирилл Баскус

Лада. Твоя лада

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0
Юрий Лапехо

И уазик

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0
Олег Павлов

Когда уже заставят семейные трусы с триколором носить? Что за полумеры? :)

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0
Иван Иванович

Минпромторг указывает, что рост утильсбора не отразится на ценах на российские электромобили, на них выделят субсидии. Пока в России электромобили серийно не производят.

В принципе ясно

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0
DeadFine

Цены на машины не вырастут, но с уточнением, что таких машин нет. Мило.

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0
John Dow

Вы уж полностью цитируйте:
"Первоначально при обсуждении концепции развития электротранспорта закладывалось, что в 2022–2025 годах утильсбор на новые электромобили составит 360 тыс. руб. вместо нынешних 32 тыс. руб. То есть опубликованные изменения предполагают более скромное повышение."

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0
Sergey K

Документалку по ходу глянули про вред аккумов и электричек в целом

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0
Gleb Tyutikov

Мне кажется, продешевили. В 40-90 было бы более в тренде.

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0
Антон Т

В тренде - вообще запретить электромобили. А в 2022-2025 запретить электричество.

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0
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