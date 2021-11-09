Минпромторг предложил увеличить утильсбор для импортных электромобилей в 4-9 раз Статьи редакции
По проекту, сбор для новых электрокаров вырастет с 32 тысяч до 288 тысяч рублей.
Минпромторг опубликовал постановление, по которому коэффициент утилизационного сбора для новых импортных электромобилей увеличится до 14,4 (сейчас 1,63). Для электромобилей старше трёх лет — до 24,1 (сейчас 6,1).
Пока ставка составляет 32 тысячи рублей для новых электромобилей и 122 тысячи рублей для машин старше трех лет. Если поправки примут, то сбор вырастет до 288 тысяч рублей и 488 тысяч рублей соотвественно, сообщает «Ъ».
В пояснительной записке Минпромторг указывает, что рост утильсбора не отразится на ценах на российские электромобили, на них выделят субсидии. Пока в России электромобили серийно не производят.
Для тех, кто ввозит электромобили для личного использования, ставка составит не более 4500 рублей для новых (сейчас 3400 рублей), 6500 рублей для поддержанных машин (сейчас 5200 рублей).
В 2021 году в России продано 845 автомобилей с электрическим приводом. Это на 118% больше, чем за весь 2020 год, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
- С помощью утильсбора на автомобили власти хотят сократить вредное воздействие транспорта на окружающую среду. В будущем власти потратят деньги на утилизацию машины. Сбор при ввозе товара платят российские и зарубежные компании, при этом российские получают на него субсидии от государства.
- Если власти не продлят нулевую ввозную пошлину, цена на электромобили вырастет, считает председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.
На удивление защищу законопроект, так как мы здесь ничего не ухудшаем (тенденция утилизации электро распространяется сейчас много где), а то что русский илон маск не может создать электрокары в рф не должно быть проблемой законотворцев. А повышение цены на 300к для покупателя машины за 10 млн не проблема имхо
По проекту, техосмотр останется обязательным для автобусов, грузовиков и такси.
Он позволит разобраться, что делать, если продукт перестал расти.
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