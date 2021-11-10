Сервис такси Gett сосредоточится на развитии платформы для корпоративных клиентов Статьи редакции
Платформа позволяет компаниям экономить до 49% на транспортных расходах, утверждают в Gett.
- Gett начал разрабатывать b2b-платформу пять лет назад, рассказал гендиректор Gett Дэйв Вайсэр на закрытом мероприятии Forbes Club Russia в рамках Web Summit в Лиссабоне. По его словам, сервис позволяет экономить от 25% до 49% на корпоративном транспорте. Компания оценивает объём потенциального рынка в $101 млрд.
- Через платформу можно забронировать машины разных сервисов — от классических такси до премиальных автомобилей. По данным Gett, в 2020 году направление впервые принесло операционную прибыль.
- «Мы не конкурируем с операторами, а сотрудничаем с ними на локальных рынках и обеспечиваем регулярный поток клиентов. Наша миссия — объединение всех возможных транспортных игроков мира на одной платформе и создание принципиально нового уровня сервиса для корпоративных клиентов», — рассказал Forbes Дэйв Вайсэр.
- В компании не пояснили, как будет работать обычное такси, но с марта Gett отдаёт часть заказов по тарифу «Эконом» водителям «Ситимобила».
- Gett основал в 2010 году в Израиле выходец из России Шахар Вайсер (сейчас Дэйв Вайсер). Сервис работает в России, Великобритании, США и Израиле. По данным Crunchbase, с момента основания Gett получила $928 млн от инвесторов, среди которых «Сбербанк» и Volkswagen.
- Компания планирует выйти на биржу путём слияния со SPAC-компанией при оценке в $1,1 млрд, выяснил WSJ.
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