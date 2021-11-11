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Транспорт
Маша Цепелева

Такси-сервис Didi перезапустит приложение в Китае после его удаления из магазинов — Reuters Статьи редакции

Регулятор потребовал удалить приложение и остановить регистрацию новых пользователей после того, как компания вышла на американскую биржу.

  • Didi Global готовится к перезапуску своего сервиса такси и других приложений в Китае, рассказали Reuters три человека, непосредственно участвовавшие в работе. В компании ожидают, что регулятор закончит антимонопольное расследование в декабре.
  • По словам одного из источников, компания выделила 10 млрд юаней ($1,6 млрд) для оплаты штрафа. В компании отказались комментировать слухи и добавили, что активно сотрудничают с управлением кибербезопасности.
  • В июне Didi подал заявку на IPO в США, через несколько дней Государственная администрация по регулированию рынка начала антимонопольное расследование против сервиса.
  • В июле регулятор потребовал удалить Didi из местных магазинов приложений из-за сбора персональных данных пользователей — они могут попасть за рубеж после выхода компании на биржу в США.
  • В конце июля Bloomberg выяснил, что власти Китая решили оштрафовать Didi после IPO в США на рекордную сумму — больше, чем у Alibaba (около $2,8 млрд).
  • В августе власти Китая предложили запрет на IPO в США для компаний, работающих с персональными данными, сообщил WSJ со ссылкой на источники.
Didi ради IPO запутала регулятора в Китае и…
В Китае власти удалили приложения Didi из магазинов и начали расследование, в США сенаторы…
vc.ru

#новость #didi #китай

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