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Транспорт
Nazigul Jusupova

Subaru показала свой первый электромобиль Solterra Статьи редакции

Электромобиль создан на основе платформы EV, как и первый серийный электромобиль Toyota.

22 22 комментария
1451 просмотров

Внедорожник появится в 2022 году в США, Канаде и Европе. Компания разработала его вместе с Toyota, пишет The Verge. Стоимость электромобиля пока неизвестна.

Внедорожник Solterra Bloomberg

Solterra представлена в переднеприводном и полноприводном вариантах. Обе модели оснащены аккумулятором на 71,4 кВт·ч. Дальность хода на одном заряде у переднеприводной машины примерно 530 км, у полноприводной — 460 км.

Внедорожник Solterra Subaru

В электромобиль встроена функция «контроля сцепления», которая обеспечивает постоянную скорость и стабилизирует путь на неровных дорогах. Электромобиль совместим с быстрой зарядкой мощностью 150 кВт.

Внедорожник Solterra Subaru
Внедорожник Solterra Subaru

Электромобиль разработан на основе платформы EV, созданной вместе с Toyota. В октябре Toyota представила свой первый серийный электромобиль bZ4X. Электрический кроссовер поступит в продажу по всему миру к середине 2022 года.

#новости #subaru

22 22 комментария
6
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22 комментария
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Тимофей Федянин

Какой-то Lexus NX получился

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11
Denis Kolesnikov

Думаю UX

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3
Дмитрий О

Думаю UG

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0
Egor Krasnov

- Пшш-пшш
- Кто там?
- Четвёртая ячейка аккумулятора

Ответить
9
Stepan Sulimov

Выглядит как будто слепых китайских детей подрочили скопировать Lexus

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2
Костя Маркин

Идеальная формулировка

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2
Константин Полухтин

Ну всё. Больше никакого БУБУБУ под окнами в 3 ночи. Пацаны, я буду скучать...

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2
Семен Переделкин

Ничо, пацаны что-нить придумают. Впендюрят на этот электросубару какую-нить херобуду, громкую как взрыв на пороховом заводе, что ты ещё заскучать успеешь по тёплым ламповым временам ДВС.

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1
Роман

Я конечно понимаю, на вкус и цвет, но до чего же стрёмный автомобиль получился. Переднее крыло выглядит как будто его только установили после дтп и еще не успели покрасить.

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2
Феттучини с Креветкой

У Тойоты последнее время формы ради формы рождаются. Просто изворачиваются и делают очень сложный конструктив там, где на первый взгляд никому и не надо. Но их покупают, а значит кому-то вполне нравится.

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0
Koan

Эх, уходит эра оппозитников :(

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1
Denis Kolesnikov

Ага, и полного привода симметричного =D

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1
Oleg Zhuravlev

У электрики тоже может быть полный привод и даже симметричный ;))

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0
evilnw

Тупые дизайнеры сделали руль не с той стороны.

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1
Семен Переделкин

Да на кой он этот сруль вообще нужон нонче.

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1
Vasily Nemchinov

Сначала чем-то Тойоту RAV4 напомнил, а сбоку и вовсе на Лексус похож:)

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1
Артем Баранов

TeslaRavC-HR

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0
Mike K

у Субару хоть нейминг человеческий)

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0
greg chudnoff

А это дизайнер внедорожника:

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0
Феттучини с Креветкой

Тот что покрупнее — это японский автомобиль с «красивыми и ломаными» формами. А поддерживает мастер кузовного цеха любого дилера.

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0
Genio Genio

Куета! Веста на ДВС - наше всё, а так же другой мусор наполняющий наши дороги не только собой но и своими безкатализаторными вонючими и полезными для здоровья пердижами

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0
Arthur Niazyan

И на улице Субаристов нонче праздник

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0
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