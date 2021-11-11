Subaru показала свой первый электромобиль Solterra Статьи редакции
Электромобиль создан на основе платформы EV, как и первый серийный электромобиль Toyota.
Внедорожник появится в 2022 году в США, Канаде и Европе. Компания разработала его вместе с Toyota, пишет The Verge. Стоимость электромобиля пока неизвестна.
Solterra представлена в переднеприводном и полноприводном вариантах. Обе модели оснащены аккумулятором на 71,4 кВт·ч. Дальность хода на одном заряде у переднеприводной машины примерно 530 км, у полноприводной — 460 км.
В электромобиль встроена функция «контроля сцепления», которая обеспечивает постоянную скорость и стабилизирует путь на неровных дорогах. Электромобиль совместим с быстрой зарядкой мощностью 150 кВт.
Электромобиль разработан на основе платформы EV, созданной вместе с Toyota. В октябре Toyota представила свой первый серийный электромобиль bZ4X. Электрический кроссовер поступит в продажу по всему миру к середине 2022 года.
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