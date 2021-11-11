Фото: электромобиль от Hyundai в стиле «ретрофутуризма» Статьи редакции
Автомобиль совмещает в себе эстетику 80-х и технологии.
Hyundai представила второй автомобиль в серии восстановленных и модифицированных машин Heritage. Компания обновила модель седана Grandeur 1986 года, который сделали вместе с Mitsubishi. Об этом сообщается на сайте Hyundai.
Снаружи автомобиль выглядит практически так же, как и в 80-х, но в него встроили «пиксельные» светодиодные фары и фонари. Также некоторые элементы декора покрыли матовым хромом.
Внутри машины изменили всё: встроили широкоформатные сенсорные экраны с встроенной звуковой панелью и панелью управления, поставили фоновую подсветку и крышу с эффектом зеркала. Скрытые детали включают в себя слот для хранения часов и функцию виртуального пианино.
Концепт реализовали в единственном экземпляре. Пока его представили только в центре Hyundai Motorstudio Goyang в Сеуле. До Grandeur в серии Heritage компания представила хэтчбек Pony, первый автомобиль, который Hyundai экпортивала из Южной Кореи.
Серийники, в виде которого я хотел бы видеть этот, всё же дешевле будут чем искать не ржавое олдовое корыто и влить в него бабла достаточно чтобы на нём было приятно ездить. Я сам пытался корчевать семарь (причём в нормальном кузовном состоянии и с мизерным пробегом для своего года), но у него ходовая сыпалась быстрей чем я успевал чинить её тупо от времени и на доработку напильником салона уже не оставалось ни сил, ни времени, ни средств.
Но это не ретрофутуризм. Это просто ретро. Даже не так. Это ретро-колхоз. Не вижу отличий этого автомобиля от собранного такого же Васей Пупкиным в гараже, который в старую тачку аккуратно напихал сенсорные дисплеи и современные фары и гоночные ковши (дизайн - это не тема данного треда)...
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