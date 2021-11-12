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Транспорт
TJ

Дизайнеры создали 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании Статьи редакции

Эксперты показали внешний облик и салон автомобиля.

28 28 комментариев
1392 просмотров

Автомобильные эксперты из Vanarama изучили патенты компании Apple, которые связаны с транспортом, и создали трёхмерную модель возможного электрокара. На каждой детали автомобиля указаны соответствующие патенты.

Дизайнеры концепта изобразили внешний вид автомобиля и салон. По их версии, у Apple Car есть единая стеклянная крыша, люк и ветровые стёкла. Также на автомобиле изобразили выдвижные ручки на дверях и сетчатую решётку на бампере, похожую на ту, которую используют в Mac Pro.

Внутри салона есть большой сенсорный дисплей, который занимает всю приборную панель. Siri в электрокаре станет интеллектуальным помощником при вождении. Посередине руля расположен ещё один дисплей, а на панели изображены виджеты — регулятор температуры в салоне, карта, регулировка сидений и элементы воспроизведения.

Эксперты из Vanarama отмечают, что ранние патенты Apple редко раскрывают облик конечного продукта. Их концепт — лишь первое представление того, как может выглядеть будущий Apple Car. Сама Apple пока воздерживается от комментариев относительно проекта будущего автомобиля.

  • В феврале Hyundai подтвердила, что партнёрство с Apple о выпуске электромобилей не состоится. О переговорах Hyundai и Apple сообщило корейское издание Korea Economic Daily в январе 2021 года.
  • В сентябре Bloomberg выяснил, что главой подразделения беспилотных автомобилей Apple стал директор по разработке watchOS — Bloomberg
$6,6 млрд инвестиций, переговоры с Kia-Hyundai и…
Компания работает над электромобилем уже несколько лет и может перейти в активную стадию…
vc.ru

#новость #applecar

28 28 комментариев
2
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28 комментариев
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бонч

- Apple: переносит руль на правую сторону.
- Фанаты: это очень удобно, стильно и современно.

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12
Юрий Белоножкин

Какие-то жопорукие дизайнеры что-то намоделили, нечего тут обсуждать. Тем более, что ранние патенты Apple редко раскрывают облик конечного продукта.

Ответить
7
Иван Васильев

Так уже тут набежало экспертов, которые считают что это дизайн от самой Apple.

Ответить
3
Семен Переделкин

Какой вырвиглазный пиздец.

Ответить
6
ЯжПрограммист

Чушь, у меня есть инсайт от сбера

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5
Artem Petrenkov

Это Тардис?

Ответить
1
Artem Petrenkov

А как руль такой формы в руках держать?

Ответить
1
Bruce Robertson

Как Айфон - строго за боковые грани) ред.

Ответить
2
Allestor Krei

праворульный

Скоро во Владивостоке будут на эпл карах дрифтить

Ответить
0
Dima Kalinov

Apple Car Mark2 на m1-gte для Владика, Британии и Австралии

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3
Allestor Krei

Не распил, новинка

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1
Superposition

M1JZ-GTE.
Учет Армения.

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1
Dima Kalinov

А свапнуть RB26ProMax можно?
Ещё хочу проставки на magsafe поставить
И кулёк HKS побольше, чтобы не перегревалось, а ещё появятся задиры на материнке
Потом лет через 10 в Махачкале всплывёт уже на AMD и с экраном от планшета Сяоми

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0
Bruce Robertson

Следующая новость:
На основе рендеров Apple Car, сделанных на основе патентов компании, в Махачкале уже придумали как перевести Apple Car на газ.

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1
ЯжПрограммист

"... и собрали первую партию."

"Apple покупает перспективный стартап Mahachkala."

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0
Andrew Shmig

MahachCar :)

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0
Путачок

Следующая новость - Samsung планирует выпустить праворульный электрокар

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1
Alexander Burtsev

Зная Apple, руля здесь быть не должно. Они поймут свою ошибку и вернут его в новой версии.

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0
Александр Трофимов

Ладно внешний вид, ладно внутренний, это всё вкусовщина, руль будет соответствовать стране, как обычно, ибо тупо делать иначе. Но... Фары. Передние фары пиздец, как они будут освещать?

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0
Digger M

Например также, как здесь: https://www.lucidmotors.com/
Все же понимают, что это даже не дизайн будущей модели от Apple, а рендер.

Home
Lucid is a luxury mobility company reimagining what a car can be.
www.lucidmotors.com
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0
Д Хб

Т.е. существующих авто вам недостаточно, чтоб не задавать такой вопрос?

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0
Дмитрий Горкун

А расскажите кто-нибудь дизайнерам, что есть необходимые инженерные системы, например, подушки безопасности на руле.

Ответить
0
Digger M

А дизайнеры и инженеры, они же, блин, создают разные продукты). Что мешает под тот же экран на руле подушку впихнуть?

Ответить
0
Lana Milovanova

Лада Гранта нового поколения)

Ответить
0
jianku13

Если Apple откажется от этого концепта (ну вдруг!), дизайнеры могут сохранить этот электрокар в своих портфолио как E-Vanarama

Ответить
0
Алина Воронова

Скоро дойдет что такие автомобили будут по воздуху летать. Да уж о советском Жигуле давно позабыли)))

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0
Злой Полушубок

Раньше бы написали, что Эпл никогда не выпустит такое уёбище.
Но теперь...

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–1
Andrey Gordeev

Siri в электрокаре станет интеллектуальным помощником при вождении.

Это провал

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–1
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