Дизайнеры создали 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании Статьи редакции
Эксперты показали внешний облик и салон автомобиля.
Автомобильные эксперты из Vanarama изучили патенты компании Apple, которые связаны с транспортом, и создали трёхмерную модель возможного электрокара. На каждой детали автомобиля указаны соответствующие патенты.
Дизайнеры концепта изобразили внешний вид автомобиля и салон. По их версии, у Apple Car есть единая стеклянная крыша, люк и ветровые стёкла. Также на автомобиле изобразили выдвижные ручки на дверях и сетчатую решётку на бампере, похожую на ту, которую используют в Mac Pro.
Внутри салона есть большой сенсорный дисплей, который занимает всю приборную панель. Siri в электрокаре станет интеллектуальным помощником при вождении. Посередине руля расположен ещё один дисплей, а на панели изображены виджеты — регулятор температуры в салоне, карта, регулировка сидений и элементы воспроизведения.
Эксперты из Vanarama отмечают, что ранние патенты Apple редко раскрывают облик конечного продукта. Их концепт — лишь первое представление того, как может выглядеть будущий Apple Car. Сама Apple пока воздерживается от комментариев относительно проекта будущего автомобиля.
- В феврале Hyundai подтвердила, что партнёрство с Apple о выпуске электромобилей не состоится. О переговорах Hyundai и Apple сообщило корейское издание Korea Economic Daily в январе 2021 года.
- В сентябре Bloomberg выяснил, что главой подразделения беспилотных автомобилей Apple стал директор по разработке watchOS — Bloomberg
Например также, как здесь: https://www.lucidmotors.com/
Все же понимают, что это даже не дизайн будущей модели от Apple, а рендер.
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