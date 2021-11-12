«Ситидрайв» добавил Tesla в свой парк в Сочи Статьи редакции
Аренда за один день обойдётся в 12 тысяч рублей, плюс 15 рублей за километр.
Взять электромобиль в аренду можно только в аэропорту, а оставить — где угодно в рамках «зеленой зоны» сервиса, рассказали vc.ru в компании. Всего сервис добавил три автомобиля Tesla Model 3 Long Range.
В каждом электромобиле разместят инструкцию по управлению и зарядке автомобиля. Кроме того, можно обратиться в поддержку за помощью. Всего в Сочи и Адлере есть более 10 зарядок для электромобилей.
Фиксированная стоимость аренды Tesla Model 3 на один день без учёта скидок составит 12 тысяч рублей. На два дня — 22 тысячи, на три — 30 тысяч рублей. Отдельно цена за каждый километр — 15 рублей. Арендовать электромобиль может любой водитель старше 23 лет.
В «Ситидрайве» пояснили vc.ru, что экспериментируют с электромобилями с 2018 года. Например, в Москве есть пять моделей BMW i3. В компании видят тренд на развитие электротранспорта в Москве и собираются создать полноценный парк электромобилей, но пока не готовы назвать точные сроки.
Tesla добавили в парк в Сочи, потому что город — популярный курорт. Решение о расширении в компании будут принимать в зависимости от результатов запуска.
Бывший вице-президент Yahoo и член Зала славы маркетинга — о том, почему можно попрощаться с масс-маркетом и как годами писать хорошие тексты
OTUS открывает набор на первые группы по системе ISA. Она дает возможность получить новую профессию, а заплатить за обучение после выхода на новую работу. Рассказываем, что из себя представляет эта модель, какие проблемы она решает и как будет реализована в OTUS.
Россияне пытаются купить автомобили в Белоруссии из-за наценок и дефицита в своей стране.
22 октября прошла Tinkoff Agile Conference 2021 — ежегодная конференция про развитие команд и инженерные подходы к управлению. Онлайн ее посмотрели 6000 зрителей, офлайн участвовали еще 250. Главное условие очного присутствия — пожертвование в фонд борьбы с лейкемией. Благодаря участникам мы собрали и отправили на благотворительность 500 тысяч…
Анализировать эффективность рекламы Facebook можно в отчёте User Acquisition и в продуктовых отчетах с помощью сегментации.
Межбанковская комиссия составит от 1,2% до 1,5% от стоимости товара.
Делюсь опытом, как подготовиться к разработке стратегии, какой командой над ней работать и зачем вообще это нужно.
Управляющий партнер юридической фирмы "Надмитов, Иванов и Партнеры" Александр Надмитов дал комментарий для РБК о законопроекте об обязательных QR-кодах при посещении магазинов и кафе, а также во время поездок.
Сегодня сложно найти человека, который бы не знал, что в IT очень высокие, а иногда и “заоблачные” зарплаты. Вакансии пестрят ценниками 200, 300 и даже 400 тысяч рублей в месяц! В большинстве других отраслей зарплаты сильно ниже, иногда даже в 10 раз.
Счет более чем на 300 000 рублей выставил дизайнеру Артемию Лебедеву белорусский прокатный оператор Sixt Belarus. Это стоимость полностью «убитого» двигателя Audi Q5, которую дизайнер арендовал во время одной из своих поездок в Белоруссию еще в апреле.