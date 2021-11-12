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Транспорт
Евгения Евсеева

«Ситидрайв» добавил Tesla в свой парк в Сочи Статьи редакции

Аренда за один день обойдётся в 12 тысяч рублей, плюс 15 рублей за километр.

5 5 комментариев
171 просмотров

Взять электромобиль в аренду можно только в аэропорту, а оставить — где угодно в рамках «зеленой зоны» сервиса, рассказали vc.ru в компании. Всего сервис добавил три автомобиля Tesla Model 3 Long Range.

«Ситидрайв»

В каждом электромобиле разместят инструкцию по управлению и зарядке автомобиля. Кроме того, можно обратиться в поддержку за помощью. Всего в Сочи и Адлере есть более 10 зарядок для электромобилей.

Фиксированная стоимость аренды Tesla Model 3 на один день без учёта скидок составит 12 тысяч рублей. На два дня — 22 тысячи, на три — 30 тысяч рублей. Отдельно цена за каждый километр — 15 рублей. Арендовать электромобиль может любой водитель старше 23 лет.

В «Ситидрайве» пояснили vc.ru, что экспериментируют с электромобилями с 2018 года. Например, в Москве есть пять моделей BMW i3. В компании видят тренд на развитие электротранспорта в Москве и собираются создать полноценный парк электромобилей, но пока не готовы назвать точные сроки.

Tesla добавили в парк в Сочи, потому что город — популярный курорт. Решение о расширении в компании будут принимать в зависимости от результатов запуска.

#новость #ситимобил #tesla

5 5 комментариев
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Pavel Loginov

Очень круто!

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Алекс Видео

Ну нужно быть фанатом, и как то цена за км охринительно высокая

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Цкуро Бесцветный

Это для тех, кто на Красной Поляне отдыхает)))

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Семен Гофт

Цена конская

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну все пздц, переезжаю в Сочи! Но это не точно

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