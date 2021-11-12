Аренда за один день обойдётся в 12 тысяч рублей, плюс 15 рублей за километр.

{"id":318181,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/318181-sitidrayv-dobavil-tesla-v-svoy-park-v-sochi","title":"\u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b Tesla \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0440\u043a \u0432 \u0421\u043e\u0447\u0438","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/transport\/318181-sitidrayv-dobavil-tesla-v-svoy-park-v-sochi","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/transport\/318181-sitidrayv-dobavil-tesla-v-svoy-park-v-sochi&title=\u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b Tesla \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0440\u043a \u0432 \u0421\u043e\u0447\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/transport\/318181-sitidrayv-dobavil-tesla-v-svoy-park-v-sochi&text=\u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b Tesla \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0440\u043a \u0432 \u0421\u043e\u0447\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/transport\/318181-sitidrayv-dobavil-tesla-v-svoy-park-v-sochi&text=\u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b Tesla \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0440\u043a \u0432 \u0421\u043e\u0447\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/transport\/318181-sitidrayv-dobavil-tesla-v-svoy-park-v-sochi","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0421\u0438\u0442\u0438\u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b Tesla \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0440\u043a \u0432 \u0421\u043e\u0447\u0438&body=https:\/\/vc.ru\/transport\/318181-sitidrayv-dobavil-tesla-v-svoy-park-v-sochi","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 171 просмотров

Взять электромобиль в аренду можно только в аэропорту, а оставить — где угодно в рамках «зеленой зоны» сервиса, рассказали vc.ru в компании. Всего сервис добавил три автомобиля Tesla Model 3 Long Range.

«Ситидрайв»

В каждом электромобиле разместят инструкцию по управлению и зарядке автомобиля. Кроме того, можно обратиться в поддержку за помощью. Всего в Сочи и Адлере есть более 10 зарядок для электромобилей.

Фиксированная стоимость аренды Tesla Model 3 на один день без учёта скидок составит 12 тысяч рублей. На два дня — 22 тысячи, на три — 30 тысяч рублей. Отдельно цена за каждый километр — 15 рублей. Арендовать электромобиль может любой водитель старше 23 лет.

В «Ситидрайве» пояснили vc.ru, что экспериментируют с электромобилями с 2018 года. Например, в Москве есть пять моделей BMW i3. В компании видят тренд на развитие электротранспорта в Москве и собираются создать полноценный парк электромобилей, но пока не готовы назвать точные сроки.