Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":8503,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u00ab\u0443\u043c\u043d\u0443\u044e \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0443\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=8503&url=https:\/\/vc.ru\/yandex\/314205-po-osennemu-peterburgu-s-umnoy-kameroy&placeBit=1&hash=a33f212f748a32aaf20ec34880913994717f57851eaee3bfcd5af89995c9d2bf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Евгения Евсеева

«Юрент», Whoosh и Matur.city оплатили строительство велодорожки на полкилометра в Подмосковье Статьи редакции

Строительство обошлось примерно в 500 тысяч рублей.

45 45 комментариев
1323 просмотров

Кикшеринги построили дорожку вместе с Минтрансом Московской области — она проходит по Павшинскому мосту, в Красногорске.

Дорожка расположена посередине моста для разделения встречных потоков, чтобы обеспечить безопасные условия передвижения.

Ширина велодорожки — 1,75 м, длина — больше 420 метров. По ней можно передвигаться в обе стороны одновременно.

Это первая в России такая дорожка, построенная за счёт компаний-операторов кикшеринга, рассказали vc.ru. Общая сумма инвестиций в строительство — около 500 тысяч рублей, около половины оплатил «Юрент».

#новость #urent #юрент #электросамокаты #whoosh

45 45 комментариев
2
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Иван

о как, три многомиллионные компании с парками по 1000+ штук самокатов поднатужились и родили аж целых 500к рублей себе же на инфраструктуру - обалдеть.

Ответить
11
Alex

С чего вдруг себе ? Там ещё будут ездить велосипедисты (коих будет как минимум не меньше),пользователи личных электросасокатов и тд.

Ответить
2
Алексей Горячев

Верно понял, что просто покрыли и без того нормальную дорогу неким составом? Что мешало просто полосой отгородить?

Ответить
11
Speed Racer

Ты там видимо никогда не ходил. Вот что мешало 🤣

Ответить
3
Дмитрий Тенетович

Там постоянно очень много людей ходит. Вечером выходного дня еще и тесновато становится. Тч эта дорожка там максимально не в тему.

Ответить
1
Алексей Горячев

А можно подробнее?

Ответить
0
Yan Orlov

Трафик дикий там, нужна была именно дорожка. Но согласен, вышло чёт дорого

Ответить
0
Алексей Горячев

Считаешь, что теперь пешеходы будут боятся ступать на нее?)

Ответить
1
Yan Orlov

Да. Этот мост отдельная история. Часто там хожу, трафик там жесткий, при этом хаотично самокатчики и велосипедисты носятся. Сейчас все в профите и думаю будут рады такому разделению.

Ответить
0
Подозрительный Абдужаббор

чтобы обеспечить безопасные условия передвижения

И поэтому эту "велодорожку" въебали посередине прохожей части?!

Ответить
6
Подозрительный Абдужаббор

Ну а как гуляющим людям смотреть по двум сторонам моста, любоваться видами?
Ебть, лишь бы обосрать.

Ответить
2
Семен Переделкин

Обосраться. Надо похлопать в ладоши теперь? Нет, господа электросамокатчики, себя вы такой хуйнёй не отбелите.

Вам поаплодирую только тогда, когда вас закроют полностью. Электросамокатам - не место в городе.

Ответить
–11
Рустам Мингазов

лечиться вам надо, уважаемый...

Ответить
3
Михаил Ефимов

Тоже не понял, почему просто белой разметкой не нарисовать? Суть осталась бы такой же, а денег хватило бы на несколько таких дорожек.

Ответить
2
Дима Я

И не выглядело бы как гавно, которое выбивается из, скажем так, "остального дизайна".

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Люди реально эту дорожку видят и не заходят на неё. В отличие от белых. На них постоянно народ. Просто потому что её не так ярко видно.

Ответить
0
Alex

Я конечно не урбанист, но предполагаю что это влияет на восприятие людей. Например в Питере на Крестовском острове всем глубоко насрать на отгороженную «сплошной» линией велодорожку, куча пешеходов по ней ходит. Думаю если бы она была выделена более монолитно приятным красным цветом как в загнивающей, то было бы больше толку

Ответить
1
Валерия Федорова

интересно насколько безопасны велодорожки по центру улицы...

Ответить
2
Подозрительный Абдужаббор

Блин, неужели пол километра "асфальта" стоит таких денег?

Ответить
0
Чтормит

Тут просто разметка. А например полкило 4х полосной дороги первой категории будет стоить полмиллиарда и это по старым ценам, до того как цены на стройматериалы взлетели

Ответить
4
Вася Пражкин

Там же написано - "вместе с Минтрансом Московской области".

Ответить
1
Вася Пражкин

Интересно, но во всем развитом мире велодорожки делают сбоку, а не по центру. Это нужно для разделения потоков, иначе они будут пересекаться, а это чревато травмами. Причем иногда даже разные уровни для вело и пешеходной дорожки делают, вот пример из Стокгольма:

Ответить
0
Jeronimo

Потому что с обеих сторон вдоль перил ходят люди и глазеют на воду и дорожка будет всегда в людях если ее с одной из сторон поставить на мосту

Ответить
4
Александр Якунин

Это точно не дырявый Питер?

Ответить
0
Yan Orlov

Тоже сначала недоумевал когда сделали. Но этот мост особенный) там людям удобнее ходить по бокам, так как все фоткаются на фоне красивых видов) там ещё места для селфи поставили даже

Ответить
0
Yuri Ratay

Ржака.. за что 500? там краски на 15 тыс и работы нв 50

Ответить
1
Иванка Сегодина

Я думаю это резиновое покрытие, которое сейчас укладывают почти на всех новых детских площадках и спортивных зонах.
*безусловно с нарушениями и оно не долговечное.
**пример и цены можно посмотреть ниже.

Резиновое покрытие для дорожек в Москве и…
Резиновое покрытие для дорожек в Москве и Московской области. Резиновые садовые дорожки из…
www.eastimpex.ru
Ответить
1
Алексей Горячев

Лайфхак: если сделать дорожку шириной 50см, то материала хватит на 1,5 км. В Екатеринбурге так и сделали на главном проспекте.

Ответить
1
Sitewell Ad

А если сделать шириной 10 см...

Ответить
1
Подозрительный Абдужаббор

Ну а как разъедутся по встречке?

Ответить
0
Алексей Горячев

Мэрия сказала, что это одностороннее движение)

Ответить
0
Sergey Ontime

Около половины оплатил Юрец

Ответить
1
Sergey Ontime

Достойная ли пуша новость?

Ответить
1
Yuri Ratay

Опять ржу)) «построили»)) нарисовать это прстроить?

Ответить
1
Dmitry Kiselev

Что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить (с)

Ответить
0
KINCH

построили

Вам самим не стыдно? Почти как депутаты мусорки открываете — МОЩЬ! 😂

Ответить
1
Yan Orlov

Родной райончик) надо опробовать. В последнее время пройти по мосту было ещё тем квестом.. среди бешеных самокатчиков.

Ответить
1
Ruslan Fatikhov

А какое отношение Matur имеет к Подмосковью? В Уфе развитая велоинфрасируктура?

Ответить
0
Yan Orlov

Такая, что эти самокаты представлены в большом количестве в Павшинской Пойме. Ну и сделали этот «проект» объединившись. Так как их самокаты достали местных) как и везде. На мосту был треш раньше

Ответить
0
MAKSIM DYACHENKO

Только сделали, а разметка уже наполовину ушатана.. через год ее вообще не будет видно))

Ответить
0
Edievsky

Да нормальная дорожка 👍 Молодцы, в минус не будет.

Ответить
0
Себастиан Перейра

Тьфу, мля
Понастроят своих велодорожек, а потом за старбаксами балуются всяким

Ответить
0
Nikolay Pomeschenko

если б не высокие налоги, это было бы нормой. Это иллюзия, что государства - единственные строители инфраструктуры

Ответить
0
Стас Архангельский

Самокатчиков на проезжую часть, задрали гонять. Пока толпу не собьют - будут разрешать гонять. В Испании всех согнали на автодорогу давно.

Ответить
0
Антон Штадлер

Дорожка из ниоткуда в никуда

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Тинькофф Инвестиции
Тинькофф Капитал запустил биржевые фонды для инвестиций в искусственный интеллект, финтех и рынок АТР

Новые БПИФы дают возможность вложиться в одни из самых развивающихся отраслей искусственный интеллект и финтех, а также в рост экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.

1 1 комментарий
1
Открытие Инвестиции
Дарим до 50 000 рублей!

Традиционно перед зимним сезоном мы запускаем акцию «Тёплый приём». Есть счёт в другой компании? До 31 декабря 2021 года переводите активы в «Открытие Инвестиции», и мы вернем до 50 000 рублей баллами в программе лояльности «O. InveStore!».

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Тинькофф Инвестиции
Тинькофф Инвестиции проверят школьников на инвестиционную грамотность в олимпиаде «Высшая проба» НИУ ВШЭ
0 Обсудить
1
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Райффайзенбанк» запустил сервис для управления платными подписками на другие сервисы Статьи редакции

Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.

157 157 комментариев
143
Уралсиб
Каким банки видят малый и средний бизнес после пандемии

И какие изменения ожидаются в отношениях между предпринимателями и кредитными организациями.

4
Сервисы
DTF
Сооснователь YouTube изменил описание первого ролика на платформе, раскритиковав отключение счётчика дизлайков Статьи редакции

Он, как и многие пользователи и авторы площадки, считает решение неудачным.

54 54 комментария
47
Маркетинг
Команда Advertalyze
Как обрабатывать лиды — гайд для бизнеса

Всем привет! На связи специалист по таргету Advertalyze — Даниил Хуторной. Мы подготовили гайдлайн для наших клиентов, чтобы их бизнес не терял лиды с рекламных кампаний, которые мы проводим в соцсетях.

2 2 комментария
7
Дизайн
Yury Vetrov
Photoshop в браузере и генератор цветовых палитр для Figma: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за октябрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

2 2 комментария
18
Личный опыт
Vitaly Nikolaev
Как Уилл Смит помог нам выйти на рынок США и запустить стартап в Америке

История о том, как голливудские звезды помогли нам освоить западный рынок и выйти на него со своим стартапом.

40 40 комментариев
90
Master Delivery
Прямиком: от сервиса доставки до международной логистической платформы

Артем Федотов, СPO Master Delivery, рассказывает о том, как мы начинали работу над сервисом ультрабыстрой доставки Прямиком и к чему пришли за 9 месяцев.

0 Обсудить
3
Офис
Полина Лааксо
Коворкинги в прошлом: британский стартап установит будки для работы посреди улиц и ТЦ — с дисплеем, зарядками и диваном Статьи редакции

Издание Fact Company рассказало, как устроены модули для работы, арендовать которые британцы смогут так же легко, как автомобиль и электросамокат, — за $9-16 в час.

Так выглядит дизайн будки для работы Make.Work.Space
12 12 комментариев
8
Больше статей
null