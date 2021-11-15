«Юрент», Whoosh и Matur.city оплатили строительство велодорожки на полкилометра в Подмосковье Статьи редакции
Строительство обошлось примерно в 500 тысяч рублей.
Кикшеринги построили дорожку вместе с Минтрансом Московской области — она проходит по Павшинскому мосту, в Красногорске.
Дорожка расположена посередине моста для разделения встречных потоков, чтобы обеспечить безопасные условия передвижения.
Ширина велодорожки — 1,75 м, длина — больше 420 метров. По ней можно передвигаться в обе стороны одновременно.
Это первая в России такая дорожка, построенная за счёт компаний-операторов кикшеринга, рассказали vc.ru. Общая сумма инвестиций в строительство — около 500 тысяч рублей, около половины оплатил «Юрент».
Я конечно не урбанист, но предполагаю что это влияет на восприятие людей. Например в Питере на Крестовском острове всем глубоко насрать на отгороженную «сплошной» линией велодорожку, куча пешеходов по ней ходит. Думаю если бы она была выделена более монолитно приятным красным цветом как в загнивающей, то было бы больше толку
Я думаю это резиновое покрытие, которое сейчас укладывают почти на всех новых детских площадках и спортивных зонах.
*безусловно с нарушениями и оно не долговечное.
**пример и цены можно посмотреть ниже.
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