Rivian стал третьим по капитализации автопроизводителем в мире — после Tesla и Toyota Статьи редакции
За неделю после IPO акции компании выросли на 121% от начальной цены размещения.
Рыночная капитализация Rivian увеличилась более чем в два раза, до $153 млрд с момента IPO 10 ноября и превысила показатель второго производителя в мире по объёму выпуска машин Volkswagen, сообщает Bloomberg.
На максимуме 16 ноября акции поднялись на 20% до $179,47, рост на момент закрытия биржи составил 15%. Цена за акцию на IPO была $78, она выросла за неделю на 121%. Это сделало Rivian крупнейшей американской компанией с нулевым доходом, сообщает издание. Производитель ещё не выпустил ни одного автомобиля.
Среди автопроизводителей на первом месте по капитализации — Tesla ($1,04 трлн), на втором — Toyota ($305,1 млрд).
Акции другой компании по производству электромобилей Lucid выросли 16 ноября на 24%, её капитализация ($91 млрд) превысила показатель Ford ($79 млрд).
Рост может быть связан с продажей акций Tesla Илоном Маском, считают опрошенные изданием эксперты. 16 ноября он продал бумаги ещё на $930 млн. С начала продаж акции Tesla упали на 16%, и инвесторы ищут компанию, которая показывает более стабильные результаты.
- Rivian начала торговаться 10 ноября на бирже Nasdaq. Rivian оценила свои акции в $78 долларов за бумагу. На открытии они стоили $106,75 за штуку, а рыночная капитализация компании составила $91 млрд.
- Сразу после IPO стартап Rivian стал шестым по стоимости автопроизводителем в мире.
- В сентябре 2021 года производитель представил свой первый электропикап, раньше Tesla, Ford и других конкурентов. Компания сообщила в проспекте, что у неё есть 55,4 тысячи предварительных заказов.
- К 2030 году компания должна поставить 100 тысяч электромобилей для Amazon.
Ну почему нет. Капитализация - это цена акций в моменте, понятно, что если их начать продавать то никаких там триллионов нет. Это если бы ты решил продать мешок картошки за 10к рублей и в моменте капитализация картошки выросла бы в 10 раз :) Понятно что у тебя его никто не купит, но цена обозначилась.
Вообще биржа - это легальный способ грабить друг друга :)
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