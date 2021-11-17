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Транспорт
Маша Цепелева

Rivian стал третьим по капитализации автопроизводителем в мире — после Tesla и Toyota Статьи редакции

За неделю после IPO акции компании выросли на 121% от начальной цены размещения.

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Рыночная капитализация Rivian увеличилась более чем в два раза, до $153 млрд с момента IPO 10 ноября и превысила показатель второго производителя в мире по объёму выпуска машин Volkswagen, сообщает Bloomberg.

На максимуме 16 ноября акции поднялись на 20% до $179,47, рост на момент закрытия биржи составил 15%. Цена за акцию на IPO была $78, она выросла за неделю на 121%. Это сделало Rivian крупнейшей американской компанией с нулевым доходом, сообщает издание. Производитель ещё не выпустил ни одного автомобиля.

Котировки Rivian

Среди автопроизводителей на первом месте по капитализации — Tesla ($1,04 трлн), на втором — Toyota ($305,1 млрд).

Капитализации автопроизводителей Bloomberg

Акции другой компании по производству электромобилей Lucid выросли 16 ноября на 24%, её капитализация ($91 млрд) превысила показатель Ford ($79 млрд).

Рост может быть связан с продажей акций Tesla Илоном Маском, считают опрошенные изданием эксперты. 16 ноября он продал бумаги ещё на $930 млн. С начала продаж акции Tesla упали на 16%, и инвесторы ищут компанию, которая показывает более стабильные результаты.

  • Rivian начала торговаться 10 ноября на бирже Nasdaq. Rivian оценила свои акции в $78 долларов за бумагу. На открытии они стоили $106,75 за штуку, а рыночная капитализация компании составила $91 млрд.
  • Сразу после IPO стартап Rivian стал шестым по стоимости автопроизводителем в мире.
  • В сентябре 2021 года производитель представил свой первый электропикап, раньше Tesla, Ford и других конкурентов. Компания сообщила в проспекте, что у неё есть 55,4 тысячи предварительных заказов.
  • К 2030 году компания должна поставить 100 тысяч электромобилей для Amazon.

#новость #rivian

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Dmitry Yashin

Я правильно понимаю, что снова компания, продуктом которой никто не пользовался, стоит 150 ярдов?

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5
Nesterov Igor

Паттерны с криптой теперь переносят на акции, 21 век, люди покупают новостные заголовки и твиты, что за ними стоит, всем похер :)

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1
Алексей Зиборов

как с языка снял

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0
Андрей Петухов

А есть кто-то до сих пор верящий в этот абсурд под названием биржа?

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3
Sergey Freedman

Ну почему нет. Капитализация - это цена акций в моменте, понятно, что если их начать продавать то никаких там триллионов нет. Это если бы ты решил продать мешок картошки за 10к рублей и в моменте капитализация картошки выросла бы в 10 раз :) Понятно что у тебя его никто не купит, но цена обозначилась.

Вообще биржа - это легальный способ грабить друг друга :)

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0
Алексей Зиборов

биржа вот под вопросом, а на счет теханализа и показателей....Все это больше напоминает генератор случайных числе. Тут скорее посты в твиттере нужно мониторить, чем ТА той или иной компании заниматься.

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0
Alex Ulex

все что надо знать о нынешней экономике и современной капитализации :)

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1
Alex Ulex

да, вдогонку, эта пустышка, стоит дороже газпрома, который всю европу может заморозить :)

зы
Прохоров со своим е-мобилем и заказами более 100 000 - нервно курит в стороне и понимает какой он лох :)

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1
Vitaly

А ещё говорят тренд хорошо чует..

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0
Владимир FRUITSY

Ну понеслась….

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0
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