Как выиграть суд в России против корпорации: мы поставили ВТБ на место за 2 года

Суд в России дело долгое, но в Европе ещё дольше. Нашим судебным разбирательствам с ВТБ уже почти два года, и история ещё не закончилась. Полагаю, что до финала мы дойдём ещё через 1-2 года. Но возможно у ВТБ сейчас проснётся совесть, они публично признают, что были дико неправы, принесут извинения и пообещают, что больше никогда не будут ни так,…