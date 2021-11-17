Uber закрыл в Киеве Uber Shuttle — сервис поездок на автобусах, которые ходят по одному маршруту Статьи редакции
Он запустился в 2019 году.
Сервис прекратит работу с 19 ноября, говорится на официальном сайте Uber. Он работал в Киеве 2,5 года.
В городе продолжат работать другие сервисы — например, тарифы UberX и Uber Comfort. Причины закрытия компания не объясняет. Деньги за неиспользованные пакеты Shuttle — подписка на несколько поездок — вернутся на карты, с которых их приобретали.
Людям, которые покупали пакеты за наличные, вернут средства в виде кредитов Uber, которые можно использовать в любом Uber-сервисе в Украине.
Uber Shuttle позволял забронировать место в автобусе, который ездил по одному маршруту. Стоимость поездки начиналась от 20 гривен (55 рублей) и увеличивалась в зависимости от расстояния.
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