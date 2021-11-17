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Транспорт
Евгения Евсеева

Uber закрыл в Киеве Uber Shuttle — сервис поездок на автобусах, которые ходят по одному маршруту Статьи редакции

Он запустился в 2019 году.

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619 просмотров

Сервис прекратит работу с 19 ноября, говорится на официальном сайте Uber. Он работал в Киеве 2,5 года.

В городе продолжат работать другие сервисы — например, тарифы UberX и Uber Comfort. Причины закрытия компания не объясняет. Деньги за неиспользованные пакеты Shuttle — подписка на несколько поездок — вернутся на карты, с которых их приобретали.

Людям, которые покупали пакеты за наличные, вернут средства в виде кредитов Uber, которые можно использовать в любом Uber-сервисе в Украине.

Uber Shuttle позволял забронировать место в автобусе, который ездил по одному маршруту. Стоимость поездки начиналась от 20 гривен (55 рублей) и увеличивалась в зависимости от расстояния.

  • В июне похожий тариф «Шаттл» начал тестировать «Яндекс Go» в Бишкеке. В России Uber Shuttle не работает.

#новость #uber #украина

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