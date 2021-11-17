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Транспорт
Nazigul Jusupova

Fisker, которая судилась с Tesla из-за коммерческой тайны, показала свой первый электромобиль вместе с Foxconn Статьи редакции

Компания планирует предложить четыре варианта электромобиля в 14 цветах.

  • Внедорожник Ocean будет собирать европейский производитель Magna Steyr с ноября 2022 года, пишет TechCrunch. Компания планирует поставлять свои электромобили в Европу и США в конце 2022 года, с 2023 года — в Китае.
Fisker Ocean Кирстен Коросек

  • Компания представила прототип ещё в 2020 году. Теперь автопроизводитель рассказал о новых дополнительных характеристиках электромобиля, в том числе различных уровнях отделки и ценах.

  • В машину встроен экран от Foxconn c размером в 17,1-дюймов, он может переключаться из портретного режима в альбомный, на нём можно смотреть фильмы, играть в игры, когда машина припаркована или заряжается.
Вращающийся экран от Foxconn в Fisker Ocean Кирстен Коросек
  • Компания планирует предложить четыре варианта электромобиля в 14 цветах. Самый базовый Fisker Ocean Sport с мощностью мотора в 275 лошадиных сил и дальностью хода до 155 км на одной зарядке будет стоить $37,5 тысяч.
  • Полноприводные двухмоторные автомобили Fisker Ocean Ultra и Fisker Ocean Extreme будут стоит от $50 тысяч до $69 тысяч. Первыми 5000 компания выпустит Fisker Ocean One с мощностью мотора в 550 лошадиных сил, которые тоже будут стоить по $69 тысяч.
  • В феврале 2021 года тайваньская Foxconn и Fisker договорились о совместном производстве электромобиля в четвёртом квартале 2023 года.

  • Foxconn — крупнейший сборщик Apple, она может стать главным претендентом компании на производство автомобилей, отмечало Bloomberg. В декабре 2020 года агентство Reuters рассказало о плане Apple начать производство собственного электромобиля в 2024 году.

  • Fisker основал автомобильный дизайнер Хенрик Фискер. Его первое предприятие Fisker Automotive объявило о банкротстве в 2013 году. Фискер был консультантом по дизайну в Tesla и работал над прототипами Model S.

  • В 2008 году Tesla подала иск против компании Фискера, утверждая, что он устроился на работу для того, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, и разработать конкурента. Но Tesla проиграла суд и должна была выплатить $1,14 млн в качестве судебных издержек.

#новости #fisker

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Sergei Timofeyev

Самый базовый Fisker Ocean Sport с мощностью мотора в 275 лошадиных сил и дальностью хода в 155 км

А если печку включить?

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1
Семен Переделкин

Зимой от гаража до дома доехать можно будет, думаю.

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Так это и есть печка если поддать со светофора )

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0
Sergei Timofeyev

В светофоре бухло дешёвое, чего бы не поддать?

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2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Сорямба не понял прЕкол. Светофор это типа сеть магазинов или чо )

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1
Sergei Timofeyev

Посыл понят правильно! Ну, за понимание!

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1
Семен Переделкин

Такое чувство, что уже только ленивый не показывает свой первый электромобиль.

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Один я ржу с этой хуйни?
Блин я вообще не вижу профита от этой параши, ну прилепили айпад в машину, ну и толку-то с того? ))
Такое ощущение что тупое обезьянничание началось, блин мне надо чтобы машина ездила, не ебала мозги, была надёжной ну и опционально мб кому-то там хочется чтобы дофига быстрой была, ок. Мне этот планшет на приборке интересен чуть менее чем никак. Даже простая проекция скорости на стекло уже имхо полезнее
В машину встроен экран от Foxconn c размером в 17,1-дюймов, он может переключаться из портретного режима в альбомный, на нём можно смотреть фильмы, играть в игры

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0
Sergei Timofeyev

С подпиской на пронхаб

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0
Семен Переделкин

Ты просто ненавидишь всё прогрессивное!

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0
Sergei Timofeyev

Карбюратор и контактное зажигание - форева!

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Sandro Tabagua

В смысле 155км??

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Sergei Timofeyev

Вы часто ездите дальше?

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