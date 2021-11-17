Fisker, которая судилась с Tesla из-за коммерческой тайны, показала свой первый электромобиль вместе с Foxconn Статьи редакции
Компания планирует предложить четыре варианта электромобиля в 14 цветах.
- Внедорожник Ocean будет собирать европейский производитель Magna Steyr с ноября 2022 года, пишет TechCrunch. Компания планирует поставлять свои электромобили в Европу и США в конце 2022 года, с 2023 года — в Китае.
Компания представила прототип ещё в 2020 году. Теперь автопроизводитель рассказал о новых дополнительных характеристиках электромобиля, в том числе различных уровнях отделки и ценах.
- В машину встроен экран от Foxconn c размером в 17,1-дюймов, он может переключаться из портретного режима в альбомный, на нём можно смотреть фильмы, играть в игры, когда машина припаркована или заряжается.
- Компания планирует предложить четыре варианта электромобиля в 14 цветах. Самый базовый Fisker Ocean Sport с мощностью мотора в 275 лошадиных сил и дальностью хода до 155 км на одной зарядке будет стоить $37,5 тысяч.
- Полноприводные двухмоторные автомобили Fisker Ocean Ultra и Fisker Ocean Extreme будут стоит от $50 тысяч до $69 тысяч. Первыми 5000 компания выпустит Fisker Ocean One с мощностью мотора в 550 лошадиных сил, которые тоже будут стоить по $69 тысяч.
- В феврале 2021 года тайваньская Foxconn и Fisker договорились о совместном производстве электромобиля в четвёртом квартале 2023 года.
Foxconn — крупнейший сборщик Apple, она может стать главным претендентом компании на производство автомобилей, отмечало Bloomberg. В декабре 2020 года агентство Reuters рассказало о плане Apple начать производство собственного электромобиля в 2024 году.
Fisker основал автомобильный дизайнер Хенрик Фискер. Его первое предприятие Fisker Automotive объявило о банкротстве в 2013 году. Фискер был консультантом по дизайну в Tesla и работал над прототипами Model S.
- В 2008 году Tesla подала иск против компании Фискера, утверждая, что он устроился на работу для того, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, и разработать конкурента. Но Tesla проиграла суд и должна была выплатить $1,14 млн в качестве судебных издержек.
Один я ржу с этой хуйни?
Блин я вообще не вижу профита от этой параши, ну прилепили айпад в машину, ну и толку-то с того? ))
Такое ощущение что тупое обезьянничание началось, блин мне надо чтобы машина ездила, не ебала мозги, была надёжной ну и опционально мб кому-то там хочется чтобы дофига быстрой была, ок. Мне этот планшет на приборке интересен чуть менее чем никак. Даже простая проекция скорости на стекло уже имхо полезнее
В машину встроен экран от Foxconn c размером в 17,1-дюймов, он может переключаться из портретного режима в альбомный, на нём можно смотреть фильмы, играть в игры
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