Apple запланировала выпустить беспилотник без руля и педалей в 2025 году — Bloomberg Статьи редакции
Компания хочет создать беспилотники, которые будут безопаснее, чем у Waymo и Tesla.
- Компания хочет ускорить производство электромобилей и «переориентирует» проект, чтобы сразу выпустить беспилотники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- Проектом будет руководить Кевин Линч, который в сентябре возглавил подразделение беспилотных автомобилей. Компания уже завершила основную работу над чипом для первого автомобиля, отмечает издание. Он состоит в основном из нейронных процессоров, которые могут обрабатывать ИИ.
- Apple хочет создать автомобиль, который управляется без помощи рук. Но она ещё не решила окончательно, убирать руль или нет, так как во время чрезвычайных ситуаций люди могут взять управление на себя.
- Для пассажиров в центре салона будет установлен планшет, похожий на iPad. Компания рассматривает, как один из вариантов интерьера, дизайн автомобиля Lifestyle от Canoo, где пассажиры сидят по бокам салона и смотрят друг на друга.
Apple планирует сделать свои автомобили безопаснее, чем у Waymo и Tesla, чтобы они сохраняли свою работоспособность даже при сбоях. Также машины будут совместимы со всеми зарядными устройствами по миру.
- Чтобы начать выпускать машины Apple нужны будут партнёры. Компания обсудила сделки с несколькими компаниями и рассматривала возможность производства в США, пишет Bloomberg.
да нормально - эппле не привыкать - в 2024-25 случится что то вроде этого:
«Приложив немалые усилия к разработке AirPower, мы в итоге решили закрыть этот проект как не отвечающий нашим высоким стандартам. Мы приносим извинения тем клиентам, кто ожидал его запуска. Мы по-прежнему считаем, что будущее за беспроводными технологиями, и мы намерены в дальнейшем развивать это направление», — заявил Дэн Риччио, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения.
Вообще это глупость - делать "беспилотник" в котором
во время чрезвычайных ситуаций люди могут взять управление на себя
Это очень опасно.
Если вы заявляете, что у вас полный автопилот, то водитель как бы и не нужен, он вполне может расслабиться, глядя в айпад, попивая пивас с пассажирами и положиться на "автопилот".
Как он сможет реагировать на чрезвычайные ситуации?
Нет руля и педалей? Сразу в салон.
Есть руль и педали? Ок. Ехать полтора часа, тупо глядя на дорогу, ковыряя пальцем в носу и просматривая видяшки в ютубе - это хорошо. Только в чрезвычайной ситуации время реакции будет явно больше 1с, которая вроде в ПДД есть.
Секунд 10. Это, скажем так, вряд ли поможет
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Компания хочет создать беспилотники, которые будут безопаснее, чем у Waymo и Tesla.