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Транспорт
Nazigul Jusupova

Apple запланировала выпустить беспилотник без руля и педалей в 2025 году — Bloomberg Статьи редакции

Компания хочет создать беспилотники, которые будут безопаснее, чем у Waymo и Tesla.

  • Компания хочет ускорить производство электромобилей и «переориентирует» проект, чтобы сразу выпустить беспилотники, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Проектом будет руководить Кевин Линч, который в сентябре возглавил подразделение беспилотных автомобилей. Компания уже завершила основную работу над чипом для первого автомобиля, отмечает издание. Он состоит в основном из нейронных процессоров, которые могут обрабатывать ИИ.
  • Apple хочет создать автомобиль, который управляется без помощи рук. Но она ещё не решила окончательно, убирать руль или нет, так как во время чрезвычайных ситуаций люди могут взять управление на себя.
  • Для пассажиров в центре салона будет установлен планшет, похожий на iPad. Компания рассматривает, как один из вариантов интерьера, дизайн автомобиля Lifestyle от Canoo, где пассажиры сидят по бокам салона и смотрят друг на друга.
Интерьер Lifestyle от Canoo Canoo

  • Apple планирует сделать свои автомобили безопаснее, чем у Waymo и Tesla, чтобы они сохраняли свою работоспособность даже при сбоях. Также машины будут совместимы со всеми зарядными устройствами по миру.

  • Чтобы начать выпускать машины Apple нужны будут партнёры. Компания обсудила сделки с несколькими компаниями и рассматривала возможность производства в США, пишет Bloomberg.
Один из тестовых беспилотников Apple Lexus Bloomberg

#новости #apple

1013 просмотров
40 40 комментариев
7
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40 комментариев
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evilnw

Педали и руль за отдельную плату.

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17
ИгорьOK

Причём дадут велосипедные!

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3
Ярослав Яковлев

Если дадут велосипедные, будет на много веселее, если они что-то новое и не понятное придумают

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0
Mikhail Grozovski

Зато ремонтировать не надо будет у дилера. Можно самим…

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0
Jora

Что это за сидения?
В трамвае удобнее будет сидеть

Ответить
3
ИгорьOK

В Pro версии будут нормальные сидения!
А в Pro Max с массажем и подогревом.

Ответить
9
Алексей Винокуров

Ну это же про ДеЗиГн, а не про удобство. Судя по ремням, передвигаться придётся возлежа на этой банкетке как Вакх.

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0
Io Eau

это же... беспедальник!

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2
Юрий Белоножкин

пассажиры сидят по бокам салона и смотрят друг на друга.

Безопасность при боковом ударе неочень.

Либо автомобиль для кампусов.

Ответить
2
ИгорьOK

пассажиры сидят по бокам салона и смотрят друг на друга

Меня больше формулировка этой фразы прикалывает!
А как смотрят? С презрением?

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0
Юрий Белоножкин

Конечно, это была фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью. Все будут сидеть уткнувшись в экраны.

А если и смотреть, то украдкой в стиле «что же с нами стало».

Ответить
0
Syzygy

Не слишком оптимистично? Пока никто и близко к полному автопилоту не приблизился. Даже Tesla, у которой десятки тысяч клиентов данные собирают.

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1
Алексей Карпов

да нормально - эппле не привыкать - в 2024-25 случится что то вроде этого:
«Приложив немалые усилия к разработке AirPower, мы в итоге решили закрыть этот проект как не отвечающий нашим высоким стандартам. Мы приносим извинения тем клиентам, кто ожидал его запуска. Мы по-прежнему считаем, что будущее за беспроводными технологиями, и мы намерены в дальнейшем развивать это направление», — заявил Дэн Риччио, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения.

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1
Населенный Орзэмэс

Вообще это глупость - делать "беспилотник" в котором
во время чрезвычайных ситуаций люди могут взять управление на себя

Это очень опасно.

Если вы заявляете, что у вас полный автопилот, то водитель как бы и не нужен, он вполне может расслабиться, глядя в айпад, попивая пивас с пассажирами и положиться на "автопилот".
Как он сможет реагировать на чрезвычайные ситуации?

Нет руля и педалей? Сразу в салон.
Есть руль и педали? Ок. Ехать полтора часа, тупо глядя на дорогу, ковыряя пальцем в носу и просматривая видяшки в ютубе - это хорошо. Только в чрезвычайной ситуации время реакции будет явно больше 1с, которая вроде в ПДД есть.
Секунд 10. Это, скажем так, вряд ли поможет

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1
Руководитель отдела выдр

У вас какие-то не те чрезвычайные ситуации. В данном случае очевидно, что речь шла о тех случаях, когда беспилотник отказал или не может продолжать движение сам.

Ответить
0
ИгорьOK

Например: беспилотник скинул вас с обрыва)

Ответить
0
Населенный Орзэмэс

Это тоже чрезвычайная ситуация.

очевидно, что речь шла о тех случаях, когда беспилотник отказал или не может продолжать движение сам

Это откуда очевидно?

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0
Oleg Sheshin

"Также машины будут совместимы со всеми зарядными устройствами по миру."

На языке Apple это значит: "Мы сделаем новый стандарт зарядных устройств и все зарядные станции по всему миру должны будут ему соответствовать и каждый год платить кэш за право заряжать автомобили по нашему стандарту"

Ответить
1
Алексей Карпов

на самом деле на языке эппле это значит следующее: наши машины будут совместимы со всеми зарядными устройствами по миру при использовании нашего эмэйзингсуперпереходного устройства, цена которого всего x тыс баксов

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0
Mike Raitsyn

Дайте уже отдельные трассы для беспилотников. С разметкой, обменом данными между тачками, без возможности человекам выезжать туда. Никого не удивляет что по жд путям ездят только поезда, зачем вообще мешать дороги общего пользования с трассами для автопилотов?

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1
Алексей Винокуров

Кое-где до сих пор нет трасс даже для пилотируемых авто.

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0
Руководитель отдела выдр

Ну да, ну да. Отдельные дороги для обычных авто, другие для беспилотников, отдельно для велосипедистов, отдельно для пешеходов. Вы себе представляете это чрезмерное усложнение? Сравнение в ЖД крайне некорректно.

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0
Антон Штадлер

Плохое сравнение. Надо сравнивать с выделенными полосами для ОТ и велосипеда.

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0
Амидв Ваджранга

Пора машины переместить в метавселенную и все вопросы снимутся. Да, шутка про руль педали за отдельную плату уже была!

Ответить
1
John Doe

это, конечно, Vorsprung durch Technik, но никакого Freude beim Fahren

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Хорошо, что не Arbeit macht frei

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0
Jora

Я не понял, они появятся до гиперлупа или после?

Ответить
0
John Doe

А при чем тут гиперлуп?

Ответить
2
Jora

Это тонкий юмор, вам не понять

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1
Илитный Иксперт

Главное чтобы не после 3ей халфы

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1
badResistor

Успех брови с ноута покоя не дает?
Текущим маркетологам Аппл Джобс бы брови набил так чтобы больше таких ляпов не было. Но его нет, и потому "Apple запланировала выпустить беспилотник без руля и педалей в 2025"

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0
Руководитель отдела выдр

Забыли спросить специалистов с дивана)

Ответить
1
Алексей Карпов

Текущим маркетологам Аппл Джобс бы брови набил так чтобы больше таких ляпов не было.

я всё-таки думаю что Джобс не набил, а выщипал бы брови - вот после этого точно не было бы бровей не только у маркетологов, но и у всех последующих яблочных железяк

Ответить
0
Arthur Niazyan

Ок. Тогда я запланировал купить такой беспилотник.

Ответить
0
Антон Геер

Интересно, в какой модели появится солнцезащитная шторка с фейсайди?

Ответить
0
Alex D

Интересно, а в какой стране допустят это на дороге общего пользования и какие суммы компенсаций будут за сбитого человека, которые будет выплачивать Apple?

Ответить
0
Alex D

А зарядные станции будут подходить только производства Apple или от других тоже будут рабоать?

Ответить
0
ЯжПрограммист

Переходят на DCS? Dildo control system. ред.

Ответить
0
Николай Мишин

Пора готовить почку
(с) Эпл зависимый

Ответить
0
Вася Пражкин

Apple планирует сделать свои автомобили безопаснее, чем у Waymo и Tesla, чтобы они сохраняли свою работоспособность даже при сбоях

Тогда надо в виде танка сразу делать. Там и требования к картам попроще, а пассажиры в дороге могут в WoT поиграть.

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0
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