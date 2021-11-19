Дептранс Москвы анонсировал бронирование и оплату машин каршеринга в своём приложении в 2022 году Статьи редакции
Город строит единую платформу для всех видов транспорта: на карте уже можно найти операторов каршеринга и электросамокаты.
В первом квартале 2022 года в приложении «Московский транспорт» можно будет забронировать автомобиль любого оператора каршеринга, а с июля — оплатить. Об этом рассказал глава городского дептранса Максим Ликсутов.
На момент написания заметки в дептрансе не ответили vc.ru, с какими операторами уже есть такие договорённости. В сентябре правительство Москвы обязало сервисы с 1 января 2022 года интегрироваться в «Московский транспорт».
Сейчас в «Московском транспорте» пользователи могут найти на карте машины «Делимобиля», «Яндекс.Драйва», «Ситидрайва» и BelkaCar, а также посмотреть информацию о марке машины и стоимости аренды. Но забронировать автомобиль можно только в приложениях сервисов, убедился vc.ru.
В «Ситидрайве» сообщили, что «находятся в процессе интеграции с дептрансом и планируют завершить его в согласованные сроки», но деталей не привели. Процесс бронирования и оплаты и другие вопросы интеграции и её глубины «находятся в стадии активного обсуждения», рассказали в BelkaCar. В «Яндекс.Драйве» отказались от комментариев, в «Делимобиле» на момент написания заметки его не предоставили.
Что за приложение строит Дептранс
Дептранс Москвы анонсировал единую MaaS-платформу для всех видов городского транспорта в ноябре 2020 года. По замыслу ведомства, пользователи смогут в одном месте прокладывать маршрут, выбирать транспорт, узнавать о перекрытиях и тарифах разных операторов.
В частности, кроме поиска машины каршеринга сейчас на карте можно найти станции для зарядки электромобиля, построить маршрут такси и сравнить цены доступных операторов, узнать о загруженности городского транспорта. В приложении можно пополнить карту «Тройка» и заказать автобус в сервисе «По пути» в ТиНАО.
На карте есть и самокаты операторов кикшеринга. Найти и забронировать самокат Whoosh можно в «Московском транспорте», а оплатить поездку — в приложении кикшеринга. В сервисе уточнили, что сейчас «идёт работа над дальнейшим расширением интеграции в следующем сезоне, но конкретные пока сроки не определены».
В городском приложении также доступны самокаты «Яндекс Go» и «Юрент» (сейчас на карте их нет, поскольку кикшеринг завершил сезон), но чтобы оплатить аренду, нужно перейти в приложения сервисов. «Московский транспорт» должен помочь привлечь больше пользователей, считают в «Юрент». В «Яндекс Go» также приветствуют поэтапный подход города к развитию MaaS.
1 ноября Ликсутов говорил, что в ближайшее время ведомство добавит в приложение функцию Face Pay, оплату парковки из приложения, а также «полностью интегрирует такси, электросамокаты и каршеринг». Редакция vc.ru спросила у дептранса, смогут ли пользователи оплачивать аренду самокатов и такси в приложении и договорилось ли уже ведомство с какими-то сервисами.
По данным дептранса на ноябрь 2021 года, приложение скачали свыше 3,2 млн раз, а его аудитория — более 650 тысяч человек в месяц.
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