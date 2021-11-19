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Транспорт
Таня Боброва

Дептранс Москвы анонсировал бронирование и оплату машин каршеринга в своём приложении в 2022 году Статьи редакции

Город строит единую платформу для всех видов транспорта: на карте уже можно найти операторов каршеринга и электросамокаты.

26 26 комментариев
1309 просмотров

В первом квартале 2022 года в приложении «Московский транспорт» можно будет забронировать автомобиль любого оператора каршеринга, а с июля — оплатить. Об этом рассказал глава городского дептранса Максим Ликсутов.

Теперь все операторы будут отображаться на карте с возможностью выбора и аренды. Если раньше нужно было перемещаться между приложениями и подыскивать машину на разных картах, то теперь увидеть лучшие предложения различных операторов можно на одном экране.

Максим Ликсутов
глава дептранса Москвы

На момент написания заметки в дептрансе не ответили vc.ru, с какими операторами уже есть такие договорённости. В сентябре правительство Москвы обязало сервисы с 1 января 2022 года интегрироваться в «Московский транспорт».

Сейчас в «Московском транспорте» пользователи могут найти на карте машины «Делимобиля», «Яндекс.Драйва», «Ситидрайва» и BelkaCar, а также посмотреть информацию о марке машины и стоимости аренды. Но забронировать автомобиль можно только в приложениях сервисов, убедился vc.ru.

В «Ситидрайве» сообщили, что «находятся в процессе интеграции с дептрансом и планируют завершить его в согласованные сроки», но деталей не привели. Процесс бронирования и оплаты и другие вопросы интеграции и её глубины «находятся в стадии активного обсуждения», рассказали в BelkaCar. В «Яндекс.Драйве» отказались от комментариев, в «Делимобиле» на момент написания заметки его не предоставили.

Скриншоты приложения «Московский транспорт» vc.ru

Что за приложение строит Дептранс

Дептранс Москвы анонсировал единую MaaS-платформу для всех видов городского транспорта в ноябре 2020 года. По замыслу ведомства, пользователи смогут в одном месте прокладывать маршрут, выбирать транспорт, узнавать о перекрытиях и тарифах разных операторов.

В частности, кроме поиска машины каршеринга сейчас на карте можно найти станции для зарядки электромобиля, построить маршрут такси и сравнить цены доступных операторов, узнать о загруженности городского транспорта. В приложении можно пополнить карту «Тройка» и заказать автобус в сервисе «По пути» в ТиНАО.

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На карте есть и самокаты операторов кикшеринга. Найти и забронировать самокат Whoosh можно в «Московском транспорте», а оплатить поездку — в приложении кикшеринга. В сервисе уточнили, что сейчас «идёт работа над дальнейшим расширением интеграции в следующем сезоне, но конкретные пока сроки не определены».

В городском приложении также доступны самокаты «Яндекс Go» и «Юрент» (сейчас на карте их нет, поскольку кикшеринг завершил сезон), но чтобы оплатить аренду, нужно перейти в приложения сервисов. «Московский транспорт» должен помочь привлечь больше пользователей, считают в «Юрент». В «Яндекс Go» также приветствуют поэтапный подход города к развитию MaaS.

1 ноября Ликсутов говорил, что в ближайшее время ведомство добавит в приложение функцию Face Pay, оплату парковки из приложения, а также «полностью интегрирует такси, электросамокаты и каршеринг». Редакция vc.ru спросила у дептранса, смогут ли пользователи оплачивать аренду самокатов и такси в приложении и договорилось ли уже ведомство с какими-то сервисами.

По данным дептранса на ноябрь 2021 года, приложение скачали свыше 3,2 млн раз, а его аудитория — более 650 тысяч человек в месяц.

#новость #дептранс #каршеринг

26 26 комментариев
2
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26 комментариев
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Семен Переделкин

Государственный агрегатор, короче.

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4
Gedevan

Осталось все негосударственные иноагентами объявить.

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1
Sergey Vasiliev

Одно кольцо...

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1
Лекарственный завод

Чтоб миром править..

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2
Mikhail Grozovski

К тому моменту и операторов каршеринга будет поменьше, да и глава Минтранса, надеюсь, сменится. Все меньше возни…

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–2
роман долгополов

Великое переставление кроватей в борделе за один день
.Министром транспорта назначен бывший директор Аэрофлота ,директором Аэрофлота назначен бывший директор ГТЛК ,а директром ГТЛК назначен бывший министр транспорта.
Круг замкнулся.

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2
Dmitry Ilyin

Для привлечения юзеров я бы анонсировал скидку на каршеринг юзера приложения при авторизации через Госуслуги. У таких юзеров уровень надёжности, мне кажется, повыше

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0
Mikhail Grozovski

Как один из способов авторизации, но данные все равно все по-новой запрашивать.

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1
Дмитрий Банников

А что ,удобно из одного приложения видеть и забронировать авто. Надо скачать🔥

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0
Лекарственный завод

Ну согласен удобно. Более того могут фиксировать факт желание уехать или доехать и подстраивать свои системы под спрос.

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0
Александр Федоров

Одно приложение и все функции на месте, супер

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0
Roman Trifonov

Лучше бы Дептранс анонсировал добавление транспортных карт в Wallet.

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0
Mikhail Grozovski

Нет, вы не понимаете, это другое.

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0
Ilgar Dadashov

Ну с ведром уже тестируют, думаю яблоко тоже скоро будет

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0
Grigoriy Zubenko

Это кстати вообще лишнее

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0
Valeratal Val

Наконец то не надо региться в хренову тучу операторов
глядишь. дорастем и можно будет тройкой оплатить

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0
Mikhail Grozovski

Регаться придётся по-прежнему. Безопасность и фрод у всех свои.

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0
Кирилл Еропкин

Интересно Калину или Весту подсовывать)) а может теслу?

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0
Павел Евграфович

А они не хотят допустить каршеринги в аэропорт Жуковский? По большим праздникам и с недавних пор там бывает только Белка, но это должно сильно повезти. Больше нет никого. Четвёртый аэропорт Москвы.

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0
Лекарственный завод

Звучит удобно

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0
evilnw

Теперь следует ждать появления таксти.

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0
Лекарственный завод

Кто знает детали, как это будет работать?

Надо будет предварительно зарегистрироваться в каждом каршеринге через их собственные приложения и как-то связать свой профиль там с профилем в приложении Дептранса?

А общение с поддержкой тоже через единое приложение?

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0
Ilgar Dadashov

Скорей всего будет только отображать машины, а при нажатии «забронировать» открывать приложение сервиса с выбором этого автомобиля

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0
Roman Moskovskiy

Это сейчас так, а хотят интегрировать

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0
Ilgar Dadashov

Хмм, тогда это становиться ещё интересней :)

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0
Sergei Timofeyev

35% с каршеринга себе.

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0
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