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Транспорт
Евгения Евсеева

Власти Великобритании обяжут оборудовать все новые здания в стране зарядными станциями для электромобилей с 2022 года Статьи редакции

Страна планирует строить до 145 тысяч станций в год.

  • Закон начнёт действовать в 2022 году, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Под него попадают не только жилые здания, но и офисные помещения и магазины.
  • Также застройщики должны оснащать зарядными станциями старые здания при их капитальном ремонте, если в результате на прилегающей парковке будет более десяти мест.
  • Цель правительства — оборудовать в год 145 тысяч зарядных станций. К 2030 году страна планирует полностью отказаться от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
  • Технические требования к зарядным станциям правительство не называет.
  • Большинство производителей машин уже объявило о переходе на электромобили — среди них General Motors, Ford, Volvo, Volkswagen, Audi и другие.

#новость #великобритания #электромобили

1176 просмотров
39 39 комментариев
12
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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39 комментариев
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El'murza Alchakov

В России когда начнут делать станции?
Я не могу купить электромобиль именно из-за отсутствия станции в городе. Есть одна, в ебенях где то.

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12
Одуванчик Полевой

лет через 50, когда все на водороде будут ездить, а Ваз запустит серийно-массовый электромобиль, тогда и начнут строить)

Ответить
3
Dimitri

Не будут на водороде ездить. 6,4 миллиона электрокаров будут проданы в 2021 году, это на 60% больше чем в 2020. К 2025 продажи до 15 миллионов могут вырасти. Водородных машин будет продано в 2021 году примерно 15000. 15000 КАРЛ! Какой еще водород?

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3
Станислав Назаров

Это чуть меньше 10% от всех выпущенных машин. Получается что занята только 1/10 рынка. А если учитывать, что двс от водородных практически не отличаются, а следовательно не нужно переделывать конвейеры и технологии, то мне кажется рановато списывать водород со счетов.

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–1
Dimitri

Загуглите как современные водородные машины работают. У них нет нечего общего с ДВС. Это те же самые электрокары только там вместо батареи стоит топливный бак.

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2
Thomas Lockhart

И топливный элемент. Именно они сейчас и являются самой дорогой частью водородных авто.

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0
Thomas Lockhart

Его не то что списывать не нужно. Это реальное будущее. Нас еще ждет водородная энергетическая революция.
Водород кстати по энергетической плотности даже лучше метана. Недаром шаттлы летали на водороде.

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0
Антон Штадлер

Гарант вроде говорил, что электромобили стране не нужны, а вот на водороде другое дело :)

Ответить
0
Dimitri

Он и говорил что мировая экономика рухнет если нефть будет стоить меньше 80 и пенсионный возраст поднимать никто не будет. Да и конституцию тоже никто менять не собирается.

Ответить
4
Yarro S

На самом деле их обычно больше, чем кажется. Посмотрите свой город на https://www.plugshare.com

Ответить
2
Александр Макаров

Неожиданно. Посмотрел примерный маршрут, и везде есть станции. Вопрос лишь в том, рабочие ли они.

Ответить
1
Ли Си Цын

Я не могу купить электромобиль именно из-за отсутствия станции в городе

Вот когда таких как вы станет много - построят. А сейчас вкладываться, чтобы обслуживать полтора экофрика - какой смысл бизнесу? Попробуйте стребовать станцию с городских властей

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1
Илья Греднев

Совокупное владение электромобилями для общества намного дороже, чем бензиновыми.
Главная цель - это снизить мобильность населения и увеличить контроль за каждым человеком в отдельности. По возможности, дистанционно отключать любой электромобиль.
Хотя лично мне конечно хочется купить мини мобильчик из Китая за 900 долларов и ездить по району, практически бесплатно, за небольшими покупками, услугами и встречи.
Возможно, что нам очень повезло с нашими огромными расстояниями - ещё очень не скоро дойдут до нас массово электромобили!

Ответить
–9
Dimitri

Что мешает дистанционно отключать любой ДВС? Каждый новый авто напичкан датчиками, GPS, модемами и тд. При чем тут электрокары вообще не понятно.

Ответить
8
Илья Греднев

90% продаваемых бензиновых авто независимы.
А все современные электромобили нет. Недаром так Тесла пиариться.

Ответить
–4
Thomas Lockhart

Ой ли? Нет бензина и все. Плохой бензин - движку как минимум хана.
Электричество на крайняк можно получить и из обычной розетки. Можно выкрутиться.
Даже в гипотетических условиях апокалипсиса. Электричество получить проще, чем хорошее качественное топливо для авто.
Вспомните как выкручивались Марти МакФлай и Док Браун в третьей части. У них как раз бензина не было.

Ответить
5
Yarro S

Каких только сказок нефтяное лобби не придумает…

https://rb.ru/story/hack-auto/

Как хакеры игрались с джипом | Rusbase
Пока я пытался справиться с автомобилем, на приборной панели появилась фотография двух хакеров...
rb.ru
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2
Dimitri

Вы хоть раз на современным авто за последние 5 лет ездили? Возьмите любой Mercedes или BMW например. Они все время онлайн и постоянно кучу данных сливают. Машины с датчиками mobileye все маршруты передают и улучшают свои автономные функции, как и это делает Тесла. Машины уже давно больше данных сливают чем смартфон.

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1
Kostya Zubanov

для увеличения контроля же есть вакцина с чипами

Ответить
3
Илья Греднев

У нас огромные расстояния между городами. Кто нибудь ездил из Питера в Мурманск или Архангельск?
Там есть участки по 300 км ни одного населенного пункта! Какие там могут быть розетки?
А холода? Только бензиновый двигатель может обеспечить эффективное передвижение в таких условиях товара и людей.

Ответить
0
new_comment

Совещание топ-менеджеров Тойоты. CEO рассказывает о планах перехода на электромобили. Один из топ-менеджеров берёт слово и говорит:
- А как же жители российской Сибири? Знаете, какие у них морозы и большие расстояния? Электромобили будут быстро разряжаться, а заряжать их негде!
- Сибири? А сколько автомобилей мы продаём в Сибири?
- Да примерно ноль. Они ездят в основном на БУ-машинах из Японии.
Зал совещания заливается дружным хохотом. CEO Тойоты еле-еле успокоив смех говорит:
- Ну вот пусть и ездят на том, что достанут на наших рынках автохлама! Переходим к следующему вопросу.

Ответить
4
Dimitri

Асфальтные трасы на тысячи километров кладут и ремонтируют в РФ, заправки каждые пару десятков километров строят. Но пару электро зарядок на эти заправки поставить это конечно неодолимая проблема.

Ответить
2
Thomas Lockhart

Вот есть страна Норвегия. Там очень много электромобилей.
Расстояния между некоторыми городами тоже не маленькие. Климат тоже не сахар. Если будет инфраструктура, то проблем с зарядко не будет.
С учетом того что современные зарядные станции могут впихнуть в современный аккум за 10 минут электричества на еще 300 км пути.

Ответить
2
Thomas Lockhart

Еще 5 лет назад я в Хорватии общался с мужиком с севера Швеции. В Хорватию он как раз на Тесле приехал.
Так что расстояния это просто отговорка.

Ответить
1
Артур Логвинов

Вот бы еще на права не сдавать имея такое авто, но как идея круто за 900$ иметь Тс

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0
Vlad Sporykhin

Очень приятно читать такие новости. Рад, что Украина идёт в таком же направлении

Ответить
3
Blackrock

Интересно какие требования к зарядной станции ?) Сдается мне будет просто удлинитель на улице лежать в большинстве своем

Ответить
0
Alexander Ivanov

Кто-то хорошо заработает на этих станциях.

Ответить
3
EyesLaser

Скорей бы уже везде это было

Ответить
3
Nikita Rogatov

Зачем? Чтобы повысить стоимость владения авто?

Ответить
–2
Kostya Zubanov

как наличие розеток для электрокаров увеличит стоимость обслуживания авто? это не отменяет двс

Ответить
0
Thomas Lockhart

Я думаю, в будущем картина будет примерно такая.
Подавляющее большинство легковушек будет электрическими и на батарейках. Особенно если натриевые аккумуляторы допилят и выпустят в массы.
Запаса хода 300-400 км хватает среднему городскому обывателю где-то на неделю.
Развитие получат и безконтактные зарядные устройства на парковках.
Тяжелая техника и там где требуется больший пробег будет на водороде. Как следствие расширится сеть водородных заправок.
И в целом энергетика позеленеет. Несмотря на все сопротивление нефтянников всех мастей.
Кстати самые умные нефтянники уже развивают водородное направление.

Ответить
3
Владимир Шестаков

Видимо, хотят слезть с нефтяной иглы

Ответить
2
S.Z

Есть знающие люди, почему всем похуй на водородные авто?

Ответить
1
Alexandre Svergoun

Потому что водород сейчас в 2 раза дороже бензина. А водородная зарядная станция в 10 раз дороже зарядной станции для электрокаров. К тому же водородная станция может нехило бахнуть поэтому их в городе проблематично строить.

Ответить
2
Хозяин

А когда туалеты для небинарных?

Ответить
0
Дмитрий Блинов

Интересно, а что с Россией будет когда потребность в нефти будет сильно снижаться? Особенно учитывая нефтяные города. Опустеют.

Ответить
0

Комментарий удален

Aleksandr P

Задолбало это лоббирование по всему миру. Производители электрокаров купили политиков, и те пропихнули закон. Производителям ништяк, политику ништяк т.к бабки получил, а застройщики и налогоплательщики теперь как хотите обустраивайте зарядные станции, этож закон теперь. Политики это зло. Они только интересы корпораций обслуживают

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–2
S.Z

ДВС производители получается белые и пушистые. Да и кроме теслы все хоть сколько-нибудь значимые игроки на рынке электромобилей делают авто и на ДВС

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0
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