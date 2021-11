{"items":[{"comment_id":3541237,"subsite_id":199116,"user_id":472563,"type":"comment_add","id":3541237,"hash":"be284c464f9ef91be507b9f05914d3df","date":1637590221,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/321759-ya-zadolbalsya-tratit-vremya-i-dengi-na-poisk-odezhdy-i-obuvi-i-sozdal-cutprice?comment=3541237","text":"\u0414\u0430. \u0427\u0435\u043c \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434, \u0442\u0435\u043c \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0430. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432\u043e\u0442 \u044d\u0442\u0430 \u043a\u0435\u043f\u043a\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 8000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439: https:\/\/www.ralphlauren.com\/men-accessories-hats-scarves-gloves\/polo-bear-twill-ball-cap\/583688.html","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":472563,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/472563-mihail-ivanovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":321759,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/321759-ya-zadolbalsya-tratit-vremya-i-dengi-na-poisk-odezhdy-i-obuvi-i-sozdal-cutprice","title":"\u042f \u0437\u0430\u0434\u043e\u043b\u0431\u0430\u043b\u0441\u044f \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a \u043e\u0434\u0435\u0436\u0434\u044b \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0432\u0438 \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b Cutprice"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541238,"subsite_id":199124,"user_id":169227,"type":"comment_add","id":3541238,"hash":"99eb5dac47e298ebc8c6db0561ebdeca","date":1637590226,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global?comment=3541238","text":"\u0421\u044e\u043a\u043e\u0440\u043c \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0437\u043e\u043d \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b, \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u0430\u0432\u0430\u043d\u0442\u044e\u0440\u0430 \u0435\u0449\u0451 \u0442\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":169227,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/169227-alexey-ququ","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b763bc54-c32a-07d3-5197-e92ca711a380\/","name":"Alexey QuQu","isVerified":false},"content":{"id":322871,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global","title":"Ozon \u0443\u0436\u0435 3,5 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043f\u0440\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0435 Ozon Global"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541239,"subsite_id":199120,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3541239,"hash":"8e0d030f054ccb458bda70b5d6ef20bc","date":1637590240,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/322805-putin-podpisal-zakon-ob-elektronnom-dokumentooborote-zaklyuchit-trudovoy-dogovor-mozhno-budet-v-internete?comment=3541239","text":"\u0421\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u043e\u0436\u0438\u043d\u0430\u0442\u044c \u043f\u043b\u043e\u0434\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":322805,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/322805-putin-podpisal-zakon-ob-elektronnom-dokumentooborote-zaklyuchit-trudovoy-dogovor-mozhno-budet-v-internete","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u0431 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u043c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0435 \u2014 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541240,"subsite_id":199115,"user_id":76679,"type":"comment_add","id":3541240,"hash":"132d91db7ac55af5bd409f391890a8fb","date":1637590289,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/322809-vlasti-velikobritanii-obyazhut-oborudovat-vse-novye-zdaniya-v-strane-zaryadnymi-stanciyami-dlya-elektromobiley-s-2022-goda?comment=3541240","text":"\u0414\u0412\u0421 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u043b\u044b\u0435 \u0438 \u043f\u0443\u0448\u0438\u0441\u0442\u044b\u0435. \u0414\u0430 \u0438 \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u0435\u0441\u043b\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044c \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0438\u0433\u0440\u043e\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u0414\u0412\u0421","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":76679,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/76679-s-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f0b52dc3-f43d-e2a4-7cfe-ec46897be9de\/","name":"S.Z","isVerified":false},"content":{"id":322809,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/322809-vlasti-velikobritanii-obyazhut-oborudovat-vse-novye-zdaniya-v-strane-zaryadnymi-stanciyami-dlya-elektromobiley-s-2022-goda","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0436\u0443\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541241,"subsite_id":199114,"user_id":431515,"type":"comment_add","id":3541241,"hash":"22bf62199c9d3e7660fd6481a6f645d3","date":1637590289,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/322570-chem-nam-tak-nravyatsya-lottie-animacii-i-pochemu-vam-tozhe-stoit-o-nih-uznat?comment=3541241","text":"Rive \u0432 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":431515,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/431515-andrey-gordeev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d5891c83-f770-c3b4-28b8-fa8592fb2618\/","name":"Andrey Gordeev","isVerified":false},"content":{"id":322570,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/322570-chem-nam-tak-nravyatsya-lottie-animacii-i-pochemu-vam-tozhe-stoit-o-nih-uznat","title":"\u0427\u0435\u043c \u043d\u0430\u043c \u0442\u0430\u043a \u043d\u0440\u0430\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f Lottie-\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0438 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0430\u043c \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043e \u043d\u0438\u0445 \u0443\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541242,"subsite_id":199124,"user_id":690762,"type":"comment_add","id":3541242,"hash":"f7f2b33f01f39329d4927e0816a0509b","date":1637590295,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322366-alfa-bank-ne-zhelaet-obyasnit-podachu-nalogovoy-deklaracii-ili-zanovo-podat-adekvatnuyu?comment=3541242","text":"\u0421\u0442\u0430\u0440\u0430\u043b\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":690762,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/690762-kapital-kalych","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e4864719-ecac-583e-aece-9634a7d237bc\/","name":"\u041a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b \u041a\u0430\u043b\u044b\u0447","isVerified":false},"content":{"id":322366,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322366-alfa-bank-ne-zhelaet-obyasnit-podachu-nalogovoy-deklaracii-ili-zanovo-podat-adekvatnuyu","title":"\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0431\u0430\u043d\u043a \u043d\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0443 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0434\u0435\u043a\u043b\u0430\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043d\u043e\u0432\u043e \u043f\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541243,"subsite_id":199119,"user_id":822412,"type":"comment_add","id":3541243,"hash":"5ec4b14771dfc2ac74cbe3c0c2381561","date":1637590300,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/321474-pravitelstvo-opredelilo-usloviya-novogo-nalogovogo-rezhima-dlya-mikropredpriyatiy-bez-strahovyh-vznosov-i-otchetnosti?comment=3541243","text":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0439, \u0432 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0443 \u0418\u041f ?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":822412,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/822412-aleksandr-tinn","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a4bb2641-5d51-594b-9253-c460dca60885\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0422\u0438\u043d\u043d","isVerified":false},"content":{"id":321474,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/321474-pravitelstvo-opredelilo-usloviya-novogo-nalogovogo-rezhima-dlya-mikropredpriyatiy-bez-strahovyh-vznosov-i-otchetnosti","title":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u043b\u043e \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439 \u2014 \u0431\u0435\u0437 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u0437\u043d\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0438 \u043e\u0442\u0447\u0451\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541244,"subsite_id":199124,"user_id":536981,"type":"comment_add","id":3541244,"hash":"f34a244e96f1b415cada25054614ae36","date":1637590338,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/192416-yandeks-market-ne-platit-postavshchikam?comment=3541244","text":"\u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a, \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c , \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043d\u044f\u0442\u044c. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0438 \u043d\u043e\u0433\u043e\u0439 \u0432 \u044d\u0442\u0443 \u0432\u044b\u0433\u0440\u0435\u0431\u043d\u0443\u044e \u044f\u043c\u0443. \u0421\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u043b\u0435\u0437\u0442\u044c, \u0437\u0430\u0441\u043e\u0441\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":536981,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/536981-denis-belk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/25f9ece7-b540-5c01-8574-987ef022089f\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0411\u0435\u043b\u043a","isVerified":false},"content":{"id":192416,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/192416-yandeks-market-ne-platit-postavshchikam","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043a\u0430\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541245,"subsite_id":199119,"user_id":564413,"type":"comment_add","id":3541245,"hash":"0822a3cd84c7170d767ee341a6591a6d","date":1637590343,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/322722-inflyaciya-v-rossii-chego-zhdat-i-pochemu-u-nas-ne-poluchaetsya-obuzdat-rost-cen?comment=3541245","text":"\u0414\u0430 \u0447\u0435\u0433\u043e \u0443\u0436 \u043c\u043e\u043b\u0447\u0430\u0442\u044c! \u041b\u0443\u0431\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0442\u044b \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e 500 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439! \u0421\u043a\u043e\u0440\u043e \u0431\u0435\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u0442\u0435\u0440\u043f\u0435\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":564413,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/564413-viktor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b6467dcf-b98e-6afb-a1ec-8f155226b8c2\/","name":"\u0412\u0438\u043a\u0442\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":322722,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/322722-inflyaciya-v-rossii-chego-zhdat-i-pochemu-u-nas-ne-poluchaetsya-obuzdat-rost-cen","title":"\u0418\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0447\u0435\u0433\u043e \u0436\u0434\u0430\u0442\u044c? \u0418 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0431\u0443\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0446\u0435\u043d?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541246,"subsite_id":199124,"user_id":91980,"type":"comment_add","id":3541246,"hash":"2d289b0aefc7cc972b45d865234faa9c","date":1637590374,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/318782-ozon-torguet-poddelnym-parfyumom?comment=3541246","text":"\u041d\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435 \u043d\u0435\u0442:

\"When you order from a seller that fulfills and ships its own inventory (also called a third party seller), your return is sent back to the seller instead of Amazon.com. While most sellers offer a returns policy equivalent to Amazon.com's, some seller returns policies may vary. You can view the return policy of the seller before you purchase an item by viewing the Returns and Refunds Policy section of the seller profile page.\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":91980,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/91980-subst","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3317503c-bfeb-c632-dfe3-73c5a0b16ca6\/","name":"subst","isVerified":false},"content":{"id":318782,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/318782-ozon-torguet-poddelnym-parfyumom","title":"Ozon \u0442\u043e\u0440\u0433\u0443\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u0430\u0440\u0444\u044e\u043c\u043e\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541248,"subsite_id":199134,"user_id":635322,"type":"comment_add","id":3541248,"hash":"86444e19ad0d684b927b960884258b98","date":1637590397,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/319959-korotko-zapusk-alfa-research-center?comment=3541248","text":"\u0427\u0442\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0447\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \"\u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\" \u043c\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c.

\u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0443\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0443 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u0438 \u043e\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \"\u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":635322,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/635322-alex-d","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b3caa902-eb6d-3d54-a42f-85c8adacbcd9\/","name":"Alex D","isVerified":false},"content":{"id":319959,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/319959-korotko-zapusk-alfa-research-center","title":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e: \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a Alfa Research Center"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541249,"subsite_id":199113,"user_id":231463,"type":"comment_add","id":3541249,"hash":"36e83124fea27e99125b7a94c8102c27","date":1637590398,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/316894-reklama-v-rsya-kak-privlech-goryachuyu-auditoriyu-v-holodnoy-seti-poshagovaya-instrukciya-chek-list?comment=3541249","text":"\u0410 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0441 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0420\u0421\u042f? \u041f\u0440\u043e \u0440\u0435\u0442\u0430\u0440\u0433\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0447\u044c \u043d\u0435 \u0438\u0434\u0435\u0442. \u0418\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0442\u0430\u0440\u0433\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":231463,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/231463-stanislav-nalyovin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/43fea9b9-3ff3-74bd-679f-9e49c2ea97d5\/","name":"Stanislav Nalyovin","isVerified":false},"content":{"id":316894,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/316894-reklama-v-rsya-kak-privlech-goryachuyu-auditoriyu-v-holodnoy-seti-poshagovaya-instrukciya-chek-list","title":"\u0420\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u0432 \u0420\u0421\u042f: \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u00ab\u0433\u043e\u0440\u044f\u0447\u0443\u044e\u00bb \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u0432 \u00ab\u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439\u00bb \u0441\u0435\u0442\u0438 [\u043f\u043e\u0448\u0430\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f + \u0447\u0435\u043a-\u043b\u0438\u0441\u0442]"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541250,"subsite_id":199124,"user_id":190242,"type":"comment_add","id":3541250,"hash":"a8651f40eb66a6e6495d6697cd2d77db","date":1637590429,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global?comment=3541250","text":"\u041b\u0430\u0434\u0430, \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u0439\u0442\u0435. \u0423\u0436\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f \u0432\u0430\u0448\u0438\u043c \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u043c. \u0421\u043a\u043e\u0440\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u0451\u043c\u0441\u044f \u0441 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":190242,"url":"https:\/\/vc.ru\/ozon","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90c7613d-f37b-ae74-cb1e-aa3d07934d20\/","name":"Ozon","isVerified":true},"content":{"id":322871,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global","title":"Ozon \u0443\u0436\u0435 3,5 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043f\u0440\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0435 Ozon Global"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541252,"subsite_id":199115,"user_id":183683,"type":"comment_add","id":3541252,"hash":"f65669242ee84350615b49152dcabeba","date":1637590509,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/322809-vlasti-velikobritanii-obyazhut-oborudovat-vse-novye-zdaniya-v-strane-zaryadnymi-stanciyami-dlya-elektromobiley-s-2022-goda?comment=3541252","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0434 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432 2 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u0430. \u0410 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0434\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f \u0432 10 \u0440\u0430\u0437 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u0434\u043b\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432. \u041a \u0442\u043e\u043c\u0443 \u0436\u0435 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0434\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0435\u0445\u0438\u043b\u043e \u0431\u0430\u0445\u043d\u0443\u0442\u044c \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0438\u0445 \u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":183683,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/183683-alexandre-svergoun","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/79bcd85f-fc19-e621-d285-ad2950a3d773\/","name":"Alexandre Svergoun","isVerified":false},"content":{"id":322809,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/322809-vlasti-velikobritanii-obyazhut-oborudovat-vse-novye-zdaniya-v-strane-zaryadnymi-stanciyami-dlya-elektromobiley-s-2022-goda","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u044f\u0436\u0443\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541255,"subsite_id":199124,"user_id":472563,"type":"comment_add","id":3541255,"hash":"4f0e75646c39b2e493b03e15e4d4e567","date":1637590531,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global?comment=3541255","text":"\u041d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e \u044d\u0442\u043e. \u041b\u0438\u0447\u043d\u043e \u044f \u043d\u0430\u0448\u0451\u043b \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0430\u0439\u0442 vc.ru \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u0443\u043b\u0441\u044f \u0441 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u043d\u0430 \u042e\u043b\u0435 \u0438 \u0433\u0443\u0433\u043b\u0438\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":472563,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/472563-mihail-ivanovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aae36f7d-22f4-dc23-3572-8d0b1fcf81ab\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":322871,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global","title":"Ozon \u0443\u0436\u0435 3,5 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043f\u0440\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0435 Ozon Global"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541256,"subsite_id":200396,"user_id":10061,"type":"comment_add","id":3541256,"hash":"65116d4f6ddcf81dd2bc13d649d79b34","date":1637590536,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/322565-fns-razrabotala-sistemu-elektronnyh-doverennostey-na-blokcheyn-platforme?comment=3541256","text":"\u0414\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438 - \u0442\u043e \u0441\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u0440\u043c, \u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043a\u0430 \u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432\u0435\u0441\u044c \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b. \u0418, \u0438\u043c\u0435\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0440\u0443\u043a\u0430\u0445, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442\u044c - \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0430.



\u0421\u043e\u043c\u043d\u0435\u0432\u0430\u044e\u0441\u044c \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432 \u0433\u043e\u0441\u0431\u0430\u0437\u0430\u0445 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u043a\u043e\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":10061,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/10061-denis-kiselev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ea13d22-3041-3592-605f-91242906d897\/","name":"Denis Kiselev","isVerified":false},"content":{"id":322565,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/322565-fns-razrabotala-sistemu-elektronnyh-doverennostey-na-blokcheyn-platforme","title":"\u0424\u041d\u0421 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d-\u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541257,"subsite_id":199124,"user_id":926354,"type":"comment_add","id":3541257,"hash":"0f3d4cdf80b697309a10a3a2938eb6ed","date":1637590553,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global?comment=3541257","text":"\u0417\u0434\u0440\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u0439\u0442\u0435, \u0443\u0432\u0430\u0436\u0430\u0435\u043c\u0430\u044f \u041b\u0430\u0434\u0430.



\u041d\u0430 \u043c\u043e\u0439 \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434, \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 4 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f:



1. \u041d\u0430\u0434\u0435\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u041e\u0437\u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u0435 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430 VC.



2. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u041e\u0437\u043e\u043d\u0443 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u044e \u043e \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0437\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0432 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0440\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u043f\u043b\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430.



3. \u041e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432 \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0437\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u041e\u0437\u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438.



4. \u0421\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0447\u0430\u0440\u0434\u0436\u0431\u044d\u043a, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0439, \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0435, \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0432\u0448\u0435\u043c \u0432\u0430\u0448\u0443 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443.



\u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u043d\u0435 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u041e\u0437\u043e\u043d\u0430, \u0430 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u0430.



https:\/\/docs.ozon.ru\/common\/pravila-prodayoi-i-rekvizity\/tovary-dostavlyayutsya-iz-za-rubeyoa\/#6-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0



\u041a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430:



\"7.4. \u0412\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0437\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u0432 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a, \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0439:



\u0441\u0440\u043e\u043a, \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432, \u0438\u0441\u0442\u0435\u043a, \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c, \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u0430 \u043f\u043e \u0432\u0438\u043d\u0435 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430;



\u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0418\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 Ozon \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0435 \u043e\u0442 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0438 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0435 \u0443\u043f\u043b\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432;



\u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043e\u0442 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430, \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0440\u0435\u0447\u0438\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442 \u0421\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0421\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0431\u044b\u043b \u0432\u0440\u0443\u0447\u0435\u043d \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443, \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043f\u043e\u0440 \u0441 \u0418\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u043c;



\u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0441 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0437\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440.



\u041f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0418\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0421\u043b\u0443\u0436\u0431\u044b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f.\"



\u0421 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u041e\u0437\u043e\u043d \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u043c, \u0430 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u043c \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0438 \u043d\u0435\u0441\u0435\u0442 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f. 2.2 \u0441\u0442. 12 \u0417\u043e\u0417\u041f\u041f:



\"\u041f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0432\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044a\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0443 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043e \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0435 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 (\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438). \u0412\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0435\u0446 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 (\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438) \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438 \u043a\u0430\u043b\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0441\u043e \u0434\u043d\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u0438\u0438 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0439:



\u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 (\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430), \u0432 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0432\u043d\u0435\u0441\u0435\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430, \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u043d \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e \u0432 \u0441\u0440\u043e\u043a (\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430 \u043d\u0435 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0430 \u0432 \u0441\u0440\u043e\u043a);



\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443 (\u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e) \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0435 \u043e\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 (\u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043c\u0435\u0437\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433) \u0432 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u043c (\u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c) \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 (\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443) \u0432 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a.



\u041d\u0430\u0440\u044f\u0434\u0443 \u0441 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0435 \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 (\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438) \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0443 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443 (\u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e) \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0435 \u043e\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 (\u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043c\u0435\u0437\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433).



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u043e \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0438\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0441 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u043c \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443 (\u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e) \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0435 \u043e\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0438-\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 (\u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043c\u0435\u0437\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433) \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0443 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443 (\u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e).\"



http:\/\/www.consultant.ru\/document\/cons_doc_LAW_305\/b9c49e21678597215e7d4570e60e3b72d6ca7312\/



\u041d\u043e \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0447\u0435\u0433\u043e-\u043b\u0438\u0431\u043e \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043a\u043e\u0433\u043e-\u043b\u0438\u0431\u043e, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u0432 \u0441\u0443\u0434\u0435, \u0432\u0430\u043c \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0449\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e \u043e \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u0445.



\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f. 6.5.2 \u043e\u0444\u0435\u0440\u0442\u044b \u041e\u0437\u043e\u043d\u0430:



\"\u041f\u0440\u0438 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0435\u0451 \u043f\u043e\u0447\u0442\u043e\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043d\u044b\u043c \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u043c \u0441 \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e \u0432\u0440\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0443: 123112, \u0433. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430, \u041f\u0440\u0435\u0441\u043d\u0435\u043d\u0441\u043a\u0430\u044f \u043d\u0430\u0431., \u0434. 10 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 1, \u044d\u0442. 41, \u043a\u043e\u043c\u043d. 6\".



\u041f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u044e \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u041f\u043e\u0447\u0442\u043e\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043d\u044b\u043c \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u043c \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 1 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c \u0441 \u043e\u043f\u0438\u0441\u044c\u044e \u0432\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e \u0432\u0440\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438. \u042d\u0442\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u0432\u044b \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u0442\u0435 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u043e\u0435 \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043a \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0443.



\u0412 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0443\u043f\u043b\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0437\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443 \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 10 \u0434\u043d\u0435\u0439, \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u0432 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440 \u0438 \u0434\u0430\u0442\u0443 \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430, \u043d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u0438 \u0440\u0435\u043a\u0432\u0438\u0437\u0438\u0442\u044b \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0447\u0451\u0442\u0430, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u0430\u043c \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e \u0432\u0430\u0448\u0438\u043c \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c.



\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0438 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0442\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u043e\u0442 \u043a\u043e\u0433\u043e - \u0432\u0430\u0448\u0438 \u0424\u0418\u041e, \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u043a\u043e\u043c\u0443 - \u041e\u041e\u041e \"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u0420\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\" (\u041e\u0413\u0420\u041d 1027739244741), \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438: \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u044e, \u0434\u0430\u0442\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438, \u0432\u0430\u0448\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u044c.



\u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043c\u043e\u0435\u043c \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 \u043d\u0438\u0436\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":926354,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/926354-iskatel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3fd099ec-8f9f-545b-856a-7641ee437c4b\/","name":"\u0418\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c","isVerified":false},"content":{"id":322871,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global","title":"Ozon \u0443\u0436\u0435 3,5 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043f\u0440\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0435 Ozon Global"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541259,"subsite_id":199124,"user_id":926354,"type":"comment_add","id":3541259,"hash":"8028ae5db379c67f1f2fe1a1f9ca23d2","date":1637590587,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global?comment=3541259","text":"\u0412\u0441\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u043c \u0438 \u041e\u0437\u043e\u043d\u043e\u043c, \u0432\u0441\u0435 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0441 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u043c \u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0432\u0441\u0435\u043c\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0430\u043c\u0438: \u0434\u0435\u043b\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442\u044b \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435\u0442\u0430 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a, \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0447\u0442\u044b, \u0430\u0443\u0434\u0438\u043e\u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u043e\u0432, \u043f\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e.



\u0412 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043d\u0435\u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435 \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 10 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u0441 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u041e\u0437\u043e\u043d\u043e\u043c \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432\u044b \u0432\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u044b\u043c \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432 \u0441\u0443\u0434. \u0414\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0432\u044b \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043e \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0443 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0435 \u041e\u0437\u043e\u043d\u0443 \u043a\u043e\u043f\u0438\u044e \u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0430 \u0437\u0430\u0442\u0435\u043c \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0435 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b \u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043f\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u043a\u0432\u0438\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0435 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0438 \u0438\u0441\u043a\u0430 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a\u0443. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0438\u0441\u043a\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 100 \u0442\u044b\u0441., \u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u043a \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0443\u0434\u044c\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0442\u043e \u0432 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0443\u0434.



\u0412 \u0441\u0443\u0434\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0432\u044b \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435 50% \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0432\u0430\u043c \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b. \u0421\u0443\u0434 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u0441\u043e\u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":926354,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/926354-iskatel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3fd099ec-8f9f-545b-856a-7641ee437c4b\/","name":"\u0418\u0441\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c","isVerified":false},"content":{"id":322871,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322871-ozon-uzhe-3-5-mesyaca-ne-vozvrashchaet-dengi-za-nedostavlennyy-tovar-pri-dostavke-ozon-global","title":"Ozon \u0443\u0436\u0435 3,5 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u043f\u0440\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0435 Ozon Global"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541260,"subsite_id":199134,"user_id":174483,"type":"comment_add","id":3541260,"hash":"ef8681086a78d4ca20e4479a44623eb8","date":1637590618,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/319959-korotko-zapusk-alfa-research-center?comment=3541260","text":"\u041d\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u043b\u0438\u0432\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0435\u0436\u0443\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \"\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0435\u043c, \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0435\u043c\". \u0421\u0430\u043c\u0438\u043c \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e\u0435\u043b\u043e? \u041d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e vc \u043a\u0443\u0447\u0430 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174483,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174483-kirill","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5c16b838-f938-2dd1-b6b8-699c93314599\/","name":"kirill","isVerified":false},"content":{"id":319959,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/319959-korotko-zapusk-alfa-research-center","title":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e: \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a Alfa Research Center"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3541262,"subsite_id":199117,"user_id":985296,"type":"comment_add","id":3541262,"hash":"15c3e9e346e64e33a82c3e62d738fc52","date":1637590653,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/321740-proizvoditeli-deshevyh-umnyh-televizorov-zarabatyvayut-bolshe-na-torgovle-dannymi-chem-na-prodazhe-tehniki?comment=3541262","text":"\u0442\u0435\u043b\u0438\u043a \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440. \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0443\u0442\u0435\u0440\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u043d\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0440\u0443\u0439 \u0442\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a.

\u0437\u0430\u0431\u0430\u043d\u044c \u0432\u0441\u0435 \u043b\u0438\u0448\u043d\u0435\u0435.

\u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0442\u0435\u043b\u0438\u043a \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0431\u044f \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":985296,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/985296-semen-goft","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7bf3212d-38c1-539d-861d-fbc5efc8d522\/","name":"\u0421\u0435\u043c\u0435\u043d \u0413\u043e\u0444\u0442","isVerified":false},"content":{"id":321740,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/321740-proizvoditeli-deshevyh-umnyh-televizorov-zarabatyvayut-bolshe-na-torgovle-dannymi-chem-na-prodazhe-tehniki","title":"\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0448\u0451\u0432\u044b\u0445 \u00ab\u0443\u043c\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0447\u0435\u043c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false}]}