Власти Великобритании обяжут оборудовать все новые здания в стране зарядными станциями для электромобилей с 2022 года Статьи редакции
Страна планирует строить до 145 тысяч станций в год.
- Закон начнёт действовать в 2022 году, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Под него попадают не только жилые здания, но и офисные помещения и магазины.
- Также застройщики должны оснащать зарядными станциями старые здания при их капитальном ремонте, если в результате на прилегающей парковке будет более десяти мест.
- Цель правительства — оборудовать в год 145 тысяч зарядных станций. К 2030 году страна планирует полностью отказаться от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
- Технические требования к зарядным станциям правительство не называет.
- Большинство производителей машин уже объявило о переходе на электромобили — среди них General Motors, Ford, Volvo, Volkswagen, Audi и другие.
На самом деле их обычно больше, чем кажется. Посмотрите свой город на https://www.plugshare.com
Совокупное владение электромобилями для общества намного дороже, чем бензиновыми.
Главная цель - это снизить мобильность населения и увеличить контроль за каждым человеком в отдельности. По возможности, дистанционно отключать любой электромобиль.
Хотя лично мне конечно хочется купить мини мобильчик из Китая за 900 долларов и ездить по району, практически бесплатно, за небольшими покупками, услугами и встречи.
Возможно, что нам очень повезло с нашими огромными расстояниями - ещё очень не скоро дойдут до нас массово электромобили!
Ой ли? Нет бензина и все. Плохой бензин - движку как минимум хана.
Электричество на крайняк можно получить и из обычной розетки. Можно выкрутиться.
Даже в гипотетических условиях апокалипсиса. Электричество получить проще, чем хорошее качественное топливо для авто.
Вспомните как выкручивались Марти МакФлай и Док Браун в третьей части. У них как раз бензина не было.
Каких только сказок нефтяное лобби не придумает…
Вы хоть раз на современным авто за последние 5 лет ездили? Возьмите любой Mercedes или BMW например. Они все время онлайн и постоянно кучу данных сливают. Машины с датчиками mobileye все маршруты передают и улучшают свои автономные функции, как и это делает Тесла. Машины уже давно больше данных сливают чем смартфон.
Совещание топ-менеджеров Тойоты. CEO рассказывает о планах перехода на электромобили. Один из топ-менеджеров берёт слово и говорит:
- А как же жители российской Сибири? Знаете, какие у них морозы и большие расстояния? Электромобили будут быстро разряжаться, а заряжать их негде!
- Сибири? А сколько автомобилей мы продаём в Сибири?
- Да примерно ноль. Они ездят в основном на БУ-машинах из Японии.
Зал совещания заливается дружным хохотом. CEO Тойоты еле-еле успокоив смех говорит:
- Ну вот пусть и ездят на том, что достанут на наших рынках автохлама! Переходим к следующему вопросу.
Вот есть страна Норвегия. Там очень много электромобилей.
Расстояния между некоторыми городами тоже не маленькие. Климат тоже не сахар. Если будет инфраструктура, то проблем с зарядко не будет.
С учетом того что современные зарядные станции могут впихнуть в современный аккум за 10 минут электричества на еще 300 км пути.
Я думаю, в будущем картина будет примерно такая.
Подавляющее большинство легковушек будет электрическими и на батарейках. Особенно если натриевые аккумуляторы допилят и выпустят в массы.
Запаса хода 300-400 км хватает среднему городскому обывателю где-то на неделю.
Развитие получат и безконтактные зарядные устройства на парковках.
Тяжелая техника и там где требуется больший пробег будет на водороде. Как следствие расширится сеть водородных заправок.
И в целом энергетика позеленеет. Несмотря на все сопротивление нефтянников всех мастей.
Кстати самые умные нефтянники уже развивают водородное направление.
Комментарий удален
Задолбало это лоббирование по всему миру. Производители электрокаров купили политиков, и те пропихнули закон. Производителям ништяк, политику ништяк т.к бабки получил, а застройщики и налогоплательщики теперь как хотите обустраивайте зарядные станции, этож закон теперь. Политики это зло. Они только интересы корпораций обслуживают
Всем привет, меня зовут Артем Сафаров, я — дизайнер из веб-студии Pyrobyte. Мы используем Lottie-анимации на проектах студии, эта технология нам очень нравится, поэтому сегодня и вас с ней познакомим :)
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Страна планирует строить до 145 тысяч станций в год.
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