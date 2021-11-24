Из транспорта для отдыха до полноценного жилья с интернетом и туалетом: как автофургон меняет привычное понятие дома Статьи редакции
Желающих приобрести автодом в основном волнует наличие туалета, интернета и электричества. О том, как решают эти проблемы владельцы жилья на колёсах и какие инновации в индустрии уже есть, — в пересказе The New York Times.
В Северной Америке трейлерами владеют 11,2 млн семей, а общий рост числа владельцев автодомов в период с 2011 по 2021 год составил, по словам издания, 26%.
Например, Бриттани и Исаак Гарретты продали свой дом в штате Вирджиния и отправились в путешествие по США, буксируя 22-футовый прицеп за своим пикапом.
Четыре месяца в дороге произвели на Бриттани приятное впечатление — по её словам, в такой жизни «меньше вещей, но зато больше самой жизни».
Популярные нововведения в автодомах
Президент производящей трейлеры компании Airstream Боб Уиллер говорит о постоянном обновлении моделей. Он считает, что следующим прорывом могут стать раскладные навесы со встроенными солнечными батареями или технологии, которые позволят повторно использовать воду из раковин, душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин.
Вышедший на пенсию юрист Кэри Олбурн из Колорадо, который с подросткового возраста живёт в автокемпингах, с удивлением отмечает: «Бурный рост технологий за последние пару лет в индустрии автодомов шокирует, особенно тех, кто уже давно следит за ней».
По мнению главы бренда автодомов Dave’s RV Center Дэйва Симсо, прогресс в этой сфере таков, что владелец дома на колёсах попросту не может оказаться где-либо без всего необходимого для жизни.
В качестве примера высокотехнологичных трейлеров издание приводит фургоны Newmar, стоимость которых начинается от $200 тысяч и достигает $1,3 млн.
При этом генеральный менеджер Dave’s RV Center говорит, что производители недорогих автодомов стараются не отставать и следить за новинками — даже когда под ними подразумеваются микроволновки и DVD-плееры.
Развитый вторичный рынок автофургонов позволяет покупателям старых моделей обновлять свои машины. Интерес сосредоточен в основном на трёх областях — туалеты, электропитание и интернет.
Туалеты
Инновации в этой области связаны с возникающими в дороге неудобствами, считает президент поставляющей фурнитуру и сопутствующие товары для автодомов компании RV Designer Джон Тингителл.
Некоторые владельцы домов на колёсах оставляют трейлер в кемпингах и подключают его к канализации. В противном случае сборный резервуар необходимо опорожнять на сливной станции. Но есть и другие варианты туалетов:
- Компостный, разделяющий жидкости и твёрдые отходы — последние компостируются в нём.
Кассетный, собирающий отходы в контейнер. Ёмкость затем удаляется, опорожняется и помещается на место.
- Сжигающий отходы в металлическом контейнере.
Портативное электропитание
Во многих автокемпингах есть розетки на каждом участке, но для жизни в местах без электричества нужен какой-то источник питания для освещения, обогрева и зарядки электронных устройств.
Газовые генераторы подходят для этого, но они шумят и выделяют вредные вещества. Поэтому, как объясняет издание, обрели популярность литий-ионные батареи.
По словам торгового представителя Pleasure-Way Industries, канадского производителя самых маленьких автодомов, установка таких аккумуляторов позволяет использовать жилые фургоны где угодно.
Так, Карен и Рэй Абрамсон из Вестпорта, штат Коннектикут, в 2019 году купили поддержанный автофургон Pleasure-Way, оснащенный литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями для их подзарядки. По словам Рэя, зарядки хватает примерно на пять дней.
Недостаточно просто купить новый аккумулятор — к нему нужно подобрать зарядное устройство. По словам менеджера производящей сменные батареи компании Interstate Batteries, не все встроенные блоки питания подойдут для литий-ионных батарей, а новый может обойтись в $2000.
Интернет
Трейлеры разных производителей, в том числе и на вторичном рынке, оснащены антеннами Wi-Fi и сотовой связи. Они усиливают приём с сотовых вышек или точек доступа Wi-Fi, будь то кемпинг или кофейня, но не могут повлиять на скорость соединения.
«Медленный интернет — проблема инфраструктуры, и она усугубляется ростом числа людей, ожидающих в дороге домашнего качества канала», — считает Энди Микеселл из компании Winegard Company, которая производит и продает антенны для автодомов.
По словам ведущего блог на YouTube для владельцев автофургонов Нила Бальтазера, эта проблема связана с зависимостью мобильного интернета от сотовой связи, которую трудно найти вдали от больших дорог.
В 2019 году Ли и Том Мундхенк из штата Мэн купили новый автодом компании Leisure. В течение своего девятинедельного отпуска они так и не разобрались, как использовать усилитель сотовой связи, так как для его работы нужно выбрать тарифный план. По словам пары, они ничего не понимают в технологиях и всё ещё пытаются выяснить, какой план им нужен.
Несколько компаний предлагают спутниковый интернет, но настройка оборудования может занять много времени. В перспективе упростить этот процесс должны фирмы вроде Starlink Илона Маска, которые работают над глобальными спутниковыми системами.
Кемпинги распространены в штатах. где под них есть инфраструктура.
Я останавливался в кемпингах с 1968г. Сначала - с рюкзаком, позже с авто. Инфраструктура есть везде. Качество, конечно, разное.
Автодом иметь мечтаю.
Но его логичнее иметь в США, поскольку есть возможность разнообразных путешествий по огромной территории без границ.
В Старом Свете практичнее связка: самолет + арендованный автомобиль на месте + отель.
@vc.ru ребята, это дно. Как такая низкопробная статья могла пройти через вашего редактора?
Ок, попробую.
1. Кликбейтный заголовок - "как автофургон меняет привычное понятие дома". В самой статье не увидел ничего связанного с заголовком. Просто тачка со сваренным прицепом. Любе кочевники дадут просраться и поменять привычное понятие дома. Эти фургоны годны только на дорогах и стоянками под эти фургоны. Отличный вариант для пенсов в Америке.
2. Эти фургоны продают больше 50 лет. Все статьи, включая эту это какой-то рерайтерский булшит. Тут только не хватает картинок с веселой семьёй и пьяным батей за рулём.
По общему впечатлению статья больше похоже на пересказ пересказа рерайтерской статьи где обмусоливают одно и тоже. Такое постить от редакции - себя не уважать.
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Желающих приобрести автодом в основном волнует наличие туалета, интернета и электричества. О том, как решают эти проблемы владельцы жилья на колёсах и какие инновации в индустрии уже есть, — в пересказе The New York Times.
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