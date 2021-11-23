Стартап Arc Boat создал электролодку за $300 тысяч — потому что это очевиднее электросамолёта, считает основатель Статьи редакции
Например, проблема перегрева на воде решается намного проще.
Arc Boat привлёк $30 млн, которые направит на производство первых 25 электролодок Arc One, пишет Bloomberg. Это не первые инвестиции компании, в июле стартап привлёк $4,25 млн и анонсировал выпуск электролодок.
В Arc One встроена батарея на 200 кВт·ч, что вдвое больше по мощности, чем у Tesla, отмечает издание. Судно может работать от трёх до пяти часов без подзарядки.
Электролодка вдвое дороже судна на обычном топливе, например, от MasterCraft. Но, по данным Arc Boat, их лодки более комфортны для прогулок и работают тише.
В будущем компания планирует встроить электродвигатели с батарейным питанием во все виды водного транспорта. По словам основателя стартапа Митча Ли, электролодки — это очевиднее электрических седанов и внедорожников. Аккумулятор будет распределён по корпусу лодки, а вода будет постоянно охлаждать его и предохранять от перегрева.
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