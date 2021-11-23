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Транспорт
Nazigul Jusupova

Стартап Arc Boat создал электролодку за $300 тысяч — потому что это очевиднее электросамолёта, считает основатель Статьи редакции

Например, проблема перегрева на воде решается намного проще.

9 9 комментариев
818 просмотров

Arc Boat привлёк $30 млн, которые направит на производство первых 25 электролодок Arc One, пишет Bloomberg. Это не первые инвестиции компании, в июле стартап привлёк $4,25 млн и анонсировал выпуск электролодок.

Arc One Arc Boat

В Arc One встроена батарея на 200 кВт·ч, что вдвое больше по мощности, чем у Tesla, отмечает издание. Судно может работать от трёх до пяти часов без подзарядки.

Электролодка вдвое дороже судна на обычном топливе, например, от MasterCraft. Но, по данным Arc Boat, их лодки более комфортны для прогулок и работают тише.

Arc One Arc Boat

В будущем компания планирует встроить электродвигатели с батарейным питанием во все виды водного транспорта. По словам основателя стартапа Митча Ли, электролодки — это очевиднее электрических седанов и внедорожников. Аккумулятор будет распределён по корпусу лодки, а вода будет постоянно охлаждать его и предохранять от перегрева.

Arc One Arc Boat

#новости #arcone

9 9 комментариев
4
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Uuno Turhopuru

300 тыщ? А чё так недорого? Почему не миллион? Ведь работает-то тише...

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2
Тамерлан Сеитов

Ты как соседи генри форда:
- 200 баксов не мало, а че не 1к баксов? На лошадях же лучше.

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0
Alekssandr Bussell

хорошая новая лодка на двс стоит 220-260к.

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0
Дмитрий Новиков

Стрёмное американское ведро.

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0
Yevhen Kuzhel

Хм интересненько, а вес лодки не будет проблемой ? с виду не большая, а батарей в 2-4 раза больше чем у Tesla авто. Лодочка весом 3-4 тонны, там осадка лодки сумасшедшей.

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0
Alekssandr Bussell

это спортивные буксировщики.
чем сильнее осадка, тем качественнее и больше волна.

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0
Old Nick

загугли разницу в весе двс и роторного электродвигателя такой же мощности

вообще для лодки тяжелое днище не так и плохо, с равновесием проще. когда на каяке учился плавать мне в багажник пару кирпичей киллограм на 8 клали, что бы не килялся на каждой волне. ред.

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0
Добровольный яд

это очевиднее электросамолёта

это очевиднее электрических седанов и внедорожников

Это очевиднее электросамокатов
Электровелосипедов
Электромотоциклов

Только электролодки спасут этот мир

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0
Sergey M

Осталось только вместо городской дорожной сети и междугородних трасс выкопать каналы. Вот тогда заживём и без углеводородного следа, ибо ни у кого нет $300 000 на сраную лодку.

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