«Яндекс» перешёл на лидары собственного производства в беспилотниках Статьи редакции
Лидары могут подстраиваться под дорожные условия: например, видеть машины вдалеке на дороге и распознавать пешеходов на узких улицах.
- Компания начала разработку собственного лидара в 2019 году, до этого она использовала устройства других производителей. «Яндекс» встроил свои лидары в беспилотники четвёртого поколения, позже они появятся и в новых автомобилях.
- Датчик может в реальном времени менять свои параметры и адаптироваться под дорогу — например, на скоростных шоссе будет лучше «видеть» машины вдалеке, а на узких улицах сможет разглядеть пешеходов вблизи.
- Он может распознать легковой автомобиль на расстоянии в 200 метров, фуру — в 500 метров, а также здания — в 600 метров и сравнить с трёхмерной картой, чтобы определить местоположение машины на эстакадах, широких проспектах и шоссе.
- Также можно увеличить плотность лидарного облака, если системе сложно определить какой-то объект.
- «Яндекс» начал разработку технологии беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках.
- В августе 2018 года «Яндекс» запустил тестирование бесплатного беспилотного такси в Иннополисе. В сентябре компания объявила, что запустит беспилотное такси в Москве.
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