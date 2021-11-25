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Транспорт
Юлия Игнатьева

Это Лиз Кармайкл: она пообещала миру дешёвый трёхколесный автомобиль и сбежала с деньгами инвесторов Статьи редакции

В 70-х Кармайкл предлагала вложиться в машину, которая будет расходовать всего литр бензина на 30 км и стоить $2000. Клиенты и инвесторы несли ей деньги, но оказалось, что у компании нет ни разработок, ни прототипов, а сама Лиз — это фальшивомонетчик Джерри Дин Майкл, который скрывается от ФБР.

71 71 комментарий
11 984 просмотров
HBO

Джерри Дин Майкл бежит от ФБР

По разным данным, Джерри Дин Майкл родился в 1928 или 1937 году в Индиане и вырос в Детройте. В молодости он служил в армии США за границей, в Германии. После этого сменил несколько работ, продавал пылесосы и вязальные машины.

В начале 1959 года Майкл женился на Вивиан Баретт. Вместе с супругой он выпускал газету в Детройте, а потом подделывал банкноты и чеки на печатных станках. В августе 1961 года ФБР заподозрила его в хранении фальшивой валюты.

Семья скрылась до предъявления обвинения и почти десять лет переезжала из штата в штат. По воспоминаниям их дочери Кэнди Майкл, они никогда не задерживались в одном месте более двух месяцев.

В 1973 году Майкл работал в маркетинговой компании в Калифорнии. Там он узнал о прототипе трёхколесного автомобиля конструктора Дейла Клиффта. Последний был инженером-самоучкой и работал в гараже друга. В 1974 году он встретился Майклом и продал ему права на производство новой машины за $1,001 и потенциальное роялти — до $1 млн.

В 1974 году в Лос-Анджелесе мошенник решил сменить пол: начал принимать гормоны, взял имя Джеральдина Элизабет, сокращённо Лиз, и поменял фамилию на Кармайкл — прибавил к своей корень car, автомобиль.

Джерри Дин Майкл и Элизабет Кармайкл – один и тот же человек Drive Tribe

В том же году Кармайкл открыла компанию Twentieth Century Motor Car Corporation и придумала себе фальшивую биографию: якобы она окончила инженерный факультет Университета Огайо и была замужем за работником NASA, который умер, оставив её с пятью детьми. Официальная жена Джерри Дина Майкла Вивиан изображала помощницу Кармайкл.

Элизабет Кармайкл строит трёхколёсный автомобиль

Twentieth Century Motor Car Corporation утверждала, что разработала новый и экономичный в эксплуатации тип автомобиля. Она назвала его Dale в честь Дейла Клиффта. У машины, по её словам:

  • Три колеса — два спереди и одно сзади.
  • Вес всего 455 кг.
  • Расход топлива — 3,4 литра бензина на 100 км.
  • Максимальная скорость — 130 км/ч.

Кузов планировали сделать из пластика, предназначенного для космической промышленности, который в девять раз прочнее стали и легче её вчетверо. Кармайкл рассказывала, что въехала в стену со скоростью 50-80 км/ч и на машине осталась только одна царапина.

Трёхколесная система с одним ведущим колесом сзади и двумя управляемыми спереди должна была занизить центр тяжести, чтобы Dale проходил 45-градусные на такой скорости, какая «и не снилась» владельцам четырехколесных машин.

У Кармайкл, по её словам, было $30 млн для производства автомобиля. А продавать его она обещала по $2000.

В 1970-х в США разразился энергетический кризис: цена нефти взлетела с $3 до $12 за баррель. К заправкам выстраивались километровые очереди. Поэтому идея экономичного автомобиля быстро стала популярной.

В 1975 году неработающий прототип Dale показали на автошоу в Лос-Анджелесе. На выставке Кармайкл заявила, что компания хочет нарастить массовое производство к июню, однако их тормозят краш-тесты и одобрение властей.

Предпринимательница давала интервью шоу Price is Right, газетам The National Observer, Newsweek и People: «Они думали, что Генри Форд сошёл с ума. Я им покажу, кто сумасшедший. Я буду королевой автомобильной промышленности», — говорила она.

Клиенты отправляли депозиты, чтобы первыми получить машину: платили полную цену или оставляли залог в размере $500. Потенциальным дилерам нужно было оплатить $79 тысяч или оставить первоначальный взнос $35 тысяч.

Всего компания изготовила три прототипа Dale: в 2021-м два находятся у частных коллекционеров, а один — в Лос-Анджелесском музее. Museum of American Speed

Благодаря новому автомобилю вырос интерес к акциям компании. Без разрешения властей Калифорнии Кармайкл стала продавать акции, но не выставила их на биржу, а выдавала покупателя расписки или векселя.

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По словам предпринимательницы, у компании было три больших авиационных ангара, где она должна была производить автомобили. Она обещала к концу 1975 года выпустить 88 тысяч машин и планировала стать крупнейшим производителем автомобилей в мире, обогнав General Motors и Ford по продажам.

Меня не волнует публика, меня волнуют только деньги. Я здесь не ради всеобщего блага, я здесь ради блага Лиз Кармайкл.

Элизабет Кармайкл

Деньги потенциальных клиентов она вкладывала в разработку автомобиля, что было незаконно. Инженеры сделали работающий прототип Dale: на краш-тесте он еле достиг скорости 64 км/ч, а при повороте перевернулся на бок.

В 1974 году Калифорнийский департамент транспортных средствпотребовал прекратить деятельности компании: у неё не было лицензии на продажу автомобилей и открытие дилерских центров. Под давлением властей Кармайкл переехала в Даллас и переименовала Dale в Revelle.

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Как попалась Кармайкл

В конце января 1975 года в калифорнийском офисе Twentieth Century Motor Car Corporation сотрудник фирмы Джек Оливер застрелил её пресс-секретаря Уильяма Миллера. Выяснилось, что убийца и жертв — бывшие заключённые, которые вместе сидели в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин.

Следователи заинтересовались исследовательской лабораторией Лиз Кармайкл: только ни разработок, ни результатов исследований не обнаружили.

Полдюжины сотрудников фирмы изображали бурную деятельность. Однако мы не увидели никаких свидетельств того, что здесь конструируют и строят автомобили.

Билл Холл
следователь

Они проверили все три ангара и не нашли ни станков, ни оборудования. У компании даже не было достаточно денег, чтобы купить необходимую технику. Все прототипы Dale никак не соответствовали тому, что обещала основательница. Их, скорее всего, собрали из запчастей автомобилей других производителей, говорится в судебных документах.

Кармайкл сбежала из дома всего за несколько минут до того, как за ней пришла полиция. Следователи обнаружили накладную грудь и парики и предположили, что глава Twentieth Century Motor Car Corporation — не женщина. Предпринимательницу объявили в розыск.

Журналисты выпускали расследования о ней, её фото печатали в газетах. В начале апреля 1975 года неизвестный житель Майами сообщил, что его соседка Сьюзан Рейес, работавшая в службе знакомств, очень похожа на Кармайкл. Мошенницу нашли и арестовали, когда та пыталась сбежать, вылезая из окна.

Её отправили в Калифорнию, где предъявили обвинения в краже в особо крупных размерах, мошенничестве с корпоративными ценными бумагами и сговоре. Когда следователи сняли отпечатки пальцев, оказалось, что Джеральдина Элизабет Кармайкл на самом деле Джерри Дин Майкл — фальшивомонетчик, который скрывался от ФБР с 1961 года.

Кармайкл в тюрьме

В 1977 году Кармайкл судили по 26 пунктам обвинения. Следствие установило, что она украла у клиентов и инвесторов $1-$3 млн. Мошенницу могли приговорить к тюремному заключению на срок от двух до 20 лет. Однако в 1980 году студия, которая хотела снять фильм о её жизни, выплатила $50 тысяч залога, и Кармайкл отпустили на свободу.

До вынесения окончательного приговора Кармайкл покинула город и снова скрылась. Её не могли найти девять лет, а истории посвятили эпизод программы 1989 года «Неразгаданные тайны». Через несколько минут после выхода серии в эфир позвонил зритель и сказал, что он узнал в Кармайкл Кэтрин Элизабет Джонсон – продавщицу цветов из небольшого посёлка Дейл, штат Техас.

После очередного ареста Верховный суд приговорил 60-летнюю Джеральдин Элизабет Кармайкл к 32 месяцам заключения. Мошенница хотела отбыть наказание в женской тюрьме, но в июне 1989 года её отправили в калифорнийскую государственную мужскую тюрьму, где она провела два года.

В 1993 году её досрочно освободили, и она вернулась в Техас. В 2004 году мошенница умерла от рака. В 2021 году HBO выпустил документальный сериал «Леди и Dale» о её жизни.

Кармайкл с семьей HBO

#какэтобыло #автомобили #мошенники

71 71 комментарий
3
98
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71 комментарий
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Иван Орлов

Годы идут, меняются только схемы развода. Хотя в данном случае - только текст обещания))

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26
Павел -

Илон Маск - женщина?

Ответить
21
Anthony Alexandroff

Есть же женское имя Илона)

Ответить
15
Строганов Иван

Маска - женского рода

Ответить
4
Джон Картошкин

Ну правильно, "Илона в Маске", загадка раскрыта, ловите бабу скорее, пока не сбежала в космос с деньгами от слива Теслы!!!

Ответить
14
Олег Радов

рептилоид

Ответить
1
Dmitry Perepelkin

Ну зачем Вы так грубо про Павла

Ответить
0
Павел Корчагин

https://www.instagram.com/neural_tp

Ответить
1
Строганов Иван

Вы уверены что нет?

Ответить
0
Денис Тихонов

Повеяло инновациями e-Mobile ты ли это ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C

Ё-мобиль
Ё-мобиль — российский проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого…
ru.wikipedia.org
Ответить
2
Огненный велосипед

Сейчас бы пировать на костях. Если не пробовать, то не узнаешь получится или нет.

Ответить
2
Владимир Воловцев

Мне эта история напомнила МММ Мавроди с Леней Голубковым.

Ответить
1
Строганов Иван

Да, точно, очень похоже кстати

Ответить
0
Steve Evets

ну, типа того

Ответить
–1
Строганов Иван

а зачем что-то менять, если есть люди, которые и так это хавают?

Ответить
0
Олег Радов

ну инфоцигане например сейчас тоже прекрасно зарабатывают

Ответить
2
un de

Сбежала с миллионами инвесторов.. ммм, как двояко звучит ) я аж представил сцену из Фореста Гампа, где он обернулся и увидел своих последователей.

Ответить
14
Константин Приветов

Да, я тоже сначала подумал о том, что она и еще несколько миллионов человек куда-то сбежали)

Ответить
3
Огненный велосипед

хотел бы я посмотреть на это

Ответить
2
Максим Петров

угу, автору бы заголовок поменять, а то "русский со словариком"?:)

Ответить
0
Alex D

А она случайно не родственник Элизабет Холмс? Обе они Лизы... А то и гляди где-то в недрах Теранос найдут её...

Ответить
6
Dmitry Yashin

Точно же: все Лизы - родственницы

Ответить
14
Балкон.Ру

все Лизы - тёзки

Ответить
0
Борис Моренко

Многие современные компании не приносят прибыли годами. Директора мухлюют с отчётностью что бы цены на акции росли и дальше. Обьемы финансового рынок переплюнули мировой ВВП. Я думаю наши внуки тоже будут читать и не верить - ну как все велись и вкладывали в этот пузырь)

Ответить
8
Огненный велосипед

Ага, при этом сами будут вкладываться в акции компаний разрабатывающих "лекарство от старения" и прочие непонятные простому человеку науки

Ответить
2
Дмитрий Юрьевич

Прямо история Прохорова и ё-мобиля…

Ответить
4
Denis Bystruev

Только с ё-мобилем развели Прохорова, а не наоборот.

Ответить
9
Dmitry Yashin

Прохоров брал авансы?

Ответить
4
?????? ??????

Эх, в наше время такие бы сходу на IPO вышли

Ответить
6
Dmitry Perepelkin

На ICO ))

Ответить
1
Денис Демидов

Строго IPO, там же аж три прототипа уже было, на ICO только 100% болтуны идут.

Ответить
1
Надежда Токарева

Литр бензина на 30 км) Я бы тоже повелась))

Ответить
1
Ренат Зайдуллин

3,3л на 100 км. Ока литров 5 на 100км, разница не так велика - налетайте))

Ответить
15
Yury Tsoy

Расход норм гибрида или малолитражки)
Если бы реально велись работы - то была вероятность выпустить что-то похожее на 4-6 литров на 100км)
Тоже норм

Ответить
0
Dmitry Perepelkin

Есть VW L1, расход 1 литр на 100 км, правда 4 колеса и стоимость +100к евро.

Volkswagen 1-litre car
The Volkswagen XL1 (VW 1-litre) is a two-person limited production diesel-powered plug-in hybrid…
en.wikipedia.org
Ответить
3
Wera Ferat

На фото обыкновенная такая тетя окруженная детворой даже и не подумаешь, что перед нами мошенница с миллионным разводом...

Ответить
3
Ренат Зайдуллин

Если бы у жуликов на лбу светилось "жулик" - жуликами бы они быть не смогли (Мавроди не в счет, он хоть мошенник и чёрт - но все равно в определенном смысле гений)

Ответить
6
Денис Нарольский

Думаю, что любой разводила в таких масштабах уже не много гений, как и эта псевдо дама окруженная счастливыми на первый взгляд детьми.

Ответить
0
Константин Чегемов

Именно так и выглядят мошенники. Максимально антимошенический.

Ответить
0
Lexx Sky

Почему во всем тексте идет "она", хотя это был всего лишь мужик на гормонах?

Ответить
5
Джон Картошкин

Нам её не понять )

Ответить
0
Lexx Sky

Из "её" Тут только если автор статьи. А статья про мужика

Ответить
0
Oleg Frantsuzov

Заголовок читается так, как будто инвесторы (миллионы человек) сбежали вместе с Кармайкл. :)

Ответить
5
Anatoly Fedosov

Rivian, похоже, выбрал её путь.

Ответить
4
Огненный велосипед

«Кармайкл рассказывала, что въехала в стену со скоростью 50-80 км/ч и на машине осталась только одна царапина.»
То есть никого тогда вопросов не возникло? Да уж…

Ответить
5
Семен Переделкин

То есть ей/ему могли дать от двух до 20 лет. Затем он/она сбегает, через несколько лет попадается, и дают всего 32 месяца? А ещё говорят, что наш суд самый гуманный на свете.

Ответить
2
Adult Swim

Еще одна невинная жертва клеветы совков-завистников к успешной атлантессе

Ответить
2
Чит Чат

В России, что не чудо девочка-стартапер, то Лиз Кармайкл

Ответить
–4
Denis Sh
Ответить
6
Огненный велосипед

так успешно же

Ответить
–1
Maksim Shcheglov

Что-то частенько здесь статьи про мошенников появляются. Популяризация?

Ответить
1
Alexander Golubev

Ненастоящая женщина сделало ненастоящий автомобиль.

Ответить
1
Сергеева Зоя

походу скоро снимут фильм про неё

Ответить
0
Myff

Уже сняли давно. На нетфликсе. И это не ОНА

Ответить
4
Myff

Ошибочка. Не Нетфликс. Но, называется он так: «lady and the dale». HBO

Ответить
4
Руслан Танасевич

Мавроди на минималках)

Ответить
1
Dmitry Kiselev

Офигенные мюслекаровские колеса у прототипа. Такие прям аэродинамичные и офигенно экономящие топливо я бы сказал)))

Ответить
1
Кристина Кравцова

не повезло тем кто повёлся на этот развод

Ответить
0
Izabella D

Скучно мы живем!

Ответить
0
Dmitry Yashin

Я один не понял, как у него/неё появилась семья с детьми?

Ответить
0
Илья Мишин

Жену оприходовал до смены пола

Ответить
0
Влад Моряк

Ха. Вот это снонкс.

Ответить
0
Psycho Labs

Жесть.скам есть скам в любое время

Ответить
0
Чит Чат

"Кармайкл с семьей" родила или наделал?

Ответить
0
Damir Shakirov

Это его братюни из тюрьмы, тоже поменяли скины

Ответить
0
A
Ответить
0
Эдуард Джи

Если бы Маск обанкротился , бы да бы ещё одна похожа история. Но ему удалось пройти точку не возврата, хотя как Маск утверждает, были такие моменты. Но упорство или "высшие силы" ему помогли

Ответить
0
Эдуард Джи

Если бы Маск обанкротился , бы да бы ещё одна похожа история. Но ему удалось пройти точку не возврата, хотя как Маск утверждает, были такие моменты. Но упорство или "высшие силы" ему помогли

Ответить
0
Эдуард Джи

Если бы Маск обанкротился , бы да бы ещё одна похожа история. Но ему удалось пройти точку не возврата, хотя как Маск утверждает, были такие моменты. Но упорство или "высшие силы" ему помогли

Ответить
0
Колосов Алексей

Почему бы и нет?!)

Ответить
0
Вот Так

Если "её" отправили на 2 года в тюрьму в 1989 году, то почему "она" вышла в 1993 досрочно?

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0
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