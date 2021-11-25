В 70-х Кармайкл предлагала вложиться в машину, которая будет расходовать всего литр бензина на 30 км и стоить $2000. Клиенты и инвесторы несли ей деньги, но оказалось, что у компании нет ни разработок, ни прототипов, а сама Лиз — это фальшивомонетчик Джерри Дин Майкл, который скрывается от ФБР.

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HBO

Джерри Дин Майкл бежит от ФБР

По разным данным, Джерри Дин Майкл родился в 1928 или 1937 году в Индиане и вырос в Детройте. В молодости он служил в армии США за границей, в Германии. После этого сменил несколько работ, продавал пылесосы и вязальные машины.

В начале 1959 года Майкл женился на Вивиан Баретт. Вместе с супругой он выпускал газету в Детройте, а потом подделывал банкноты и чеки на печатных станках. В августе 1961 года ФБР заподозрила его в хранении фальшивой валюты.

Семья скрылась до предъявления обвинения и почти десять лет переезжала из штата в штат. По воспоминаниям их дочери Кэнди Майкл, они никогда не задерживались в одном месте более двух месяцев.

В 1973 году Майкл работал в маркетинговой компании в Калифорнии. Там он узнал о прототипе трёхколесного автомобиля конструктора Дейла Клиффта. Последний был инженером-самоучкой и работал в гараже друга. В 1974 году он встретился Майклом и продал ему права на производство новой машины за $1,001 и потенциальное роялти — до $1 млн.

В 1974 году в Лос-Анджелесе мошенник решил сменить пол: начал принимать гормоны, взял имя Джеральдина Элизабет, сокращённо Лиз, и поменял фамилию на Кармайкл — прибавил к своей корень car, автомобиль.

Джерри Дин Майкл и Элизабет Кармайкл – один и тот же человек Drive Tribe

В том же году Кармайкл открыла компанию Twentieth Century Motor Car Corporation и придумала себе фальшивую биографию: якобы она окончила инженерный факультет Университета Огайо и была замужем за работником NASA, который умер, оставив её с пятью детьми. Официальная жена Джерри Дина Майкла Вивиан изображала помощницу Кармайкл.

Элизабет Кармайкл строит трёхколёсный автомобиль

Twentieth Century Motor Car Corporation утверждала, что разработала новый и экономичный в эксплуатации тип автомобиля. Она назвала его Dale в честь Дейла Клиффта. У машины, по её словам:

Три колеса — два спереди и одно сзади.

Вес всего 455 кг.

Расход топлива — 3,4 литра бензина на 100 км.



Максимальная скорость — 130 км/ч.

Кузов планировали сделать из пластика, предназначенного для космической промышленности, который в девять раз прочнее стали и легче её вчетверо. Кармайкл рассказывала, что въехала в стену со скоростью 50-80 км/ч и на машине осталась только одна царапина.

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Трёхколесная система с одним ведущим колесом сзади и двумя управляемыми спереди должна была занизить центр тяжести, чтобы Dale проходил 45-градусные на такой скорости, какая «и не снилась» владельцам четырехколесных машин.

У Кармайкл, по её словам, было $30 млн для производства автомобиля. А продавать его она обещала по $2000.

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В 1970-х в США разразился энергетический кризис: цена нефти взлетела с $3 до $12 за баррель. К заправкам выстраивались километровые очереди. Поэтому идея экономичного автомобиля быстро стала популярной.

В 1975 году неработающий прототип Dale показали на автошоу в Лос-Анджелесе. На выставке Кармайкл заявила, что компания хочет нарастить массовое производство к июню, однако их тормозят краш-тесты и одобрение властей.

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Предпринимательница давала интервью шоу Price is Right, газетам The National Observer, Newsweek и People: «Они думали, что Генри Форд сошёл с ума. Я им покажу, кто сумасшедший. Я буду королевой автомобильной промышленности», — говорила она.

Клиенты отправляли депозиты, чтобы первыми получить машину: платили полную цену или оставляли залог в размере $500. Потенциальным дилерам нужно было оплатить $79 тысяч или оставить первоначальный взнос $35 тысяч.

Всего компания изготовила три прототипа Dale: в 2021-м два находятся у частных коллекционеров, а один — в Лос-Анджелесском музее. Museum of American Speed

Благодаря новому автомобилю вырос интерес к акциям компании. Без разрешения властей Калифорнии Кармайкл стала продавать акции, но не выставила их на биржу, а выдавала покупателя расписки или векселя.

По словам предпринимательницы, у компании было три больших авиационных ангара, где она должна была производить автомобили. Она обещала к концу 1975 года выпустить 88 тысяч машин и планировала стать крупнейшим производителем автомобилей в мире, обогнав General Motors и Ford по продажам.

Меня не волнует публика, меня волнуют только деньги. Я здесь не ради всеобщего блага, я здесь ради блага Лиз Кармайкл. Элизабет Кармайкл

Деньги потенциальных клиентов она вкладывала в разработку автомобиля, что было незаконно. Инженеры сделали работающий прототип Dale: на краш-тесте он еле достиг скорости 64 км/ч, а при повороте перевернулся на бок.

В 1974 году Калифорнийский департамент транспортных средствпотребовал прекратить деятельности компании: у неё не было лицензии на продажу автомобилей и открытие дилерских центров. Под давлением властей Кармайкл переехала в Даллас и переименовала Dale в Revelle.

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Как попалась Кармайкл

В конце января 1975 года в калифорнийском офисе Twentieth Century Motor Car Corporation сотрудник фирмы Джек Оливер застрелил её пресс-секретаря Уильяма Миллера. Выяснилось, что убийца и жертв — бывшие заключённые, которые вместе сидели в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин.

Следователи заинтересовались исследовательской лабораторией Лиз Кармайкл: только ни разработок, ни результатов исследований не обнаружили.

Полдюжины сотрудников фирмы изображали бурную деятельность. Однако мы не увидели никаких свидетельств того, что здесь конструируют и строят автомобили. Билл Холл следователь

Они проверили все три ангара и не нашли ни станков, ни оборудования. У компании даже не было достаточно денег, чтобы купить необходимую технику. Все прототипы Dale никак не соответствовали тому, что обещала основательница. Их, скорее всего, собрали из запчастей автомобилей других производителей, говорится в судебных документах.

Кармайкл сбежала из дома всего за несколько минут до того, как за ней пришла полиция. Следователи обнаружили накладную грудь и парики и предположили, что глава Twentieth Century Motor Car Corporation — не женщина. Предпринимательницу объявили в розыск.

Журналисты выпускали расследования о ней, её фото печатали в газетах. В начале апреля 1975 года неизвестный житель Майами сообщил, что его соседка Сьюзан Рейес, работавшая в службе знакомств, очень похожа на Кармайкл. Мошенницу нашли и арестовали, когда та пыталась сбежать, вылезая из окна.

Её отправили в Калифорнию, где предъявили обвинения в краже в особо крупных размерах, мошенничестве с корпоративными ценными бумагами и сговоре. Когда следователи сняли отпечатки пальцев, оказалось, что Джеральдина Элизабет Кармайкл на самом деле Джерри Дин Майкл — фальшивомонетчик, который скрывался от ФБР с 1961 года.

Кармайкл в тюрьме

В 1977 году Кармайкл судили по 26 пунктам обвинения. Следствие установило, что она украла у клиентов и инвесторов $1-$3 млн . Мошенницу могли приговорить к тюремному заключению на срок от двух до 20 лет. Однако в 1980 году студия, которая хотела снять фильм о её жизни, выплатила $50 тысяч залога, и Кармайкл отпустили на свободу.

До вынесения окончательного приговора Кармайкл покинула город и снова скрылась. Её не могли найти девять лет, а истории посвятили эпизод программы 1989 года «Неразгаданные тайны». Через несколько минут после выхода серии в эфир позвонил зритель и сказал, что он узнал в Кармайкл Кэтрин Элизабет Джонсон – продавщицу цветов из небольшого посёлка Дейл, штат Техас.

После очередного ареста Верховный суд приговорил 60-летнюю Джеральдин Элизабет Кармайкл к 32 месяцам заключения. Мошенница хотела отбыть наказание в женской тюрьме, но в июне 1989 года её отправили в калифорнийскую государственную мужскую тюрьму, где она провела два года.

В 1993 году её досрочно освободили, и она вернулась в Техас. В 2004 году мошенница умерла от рака. В 2021 году HBO выпустил документальный сериал «Леди и Dale» о её жизни.